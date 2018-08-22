神奇海獅先生》【波希戰爭四】為什麼要養貓？古埃及人喵星人崇拜之謎

大概在西元前3000年左右的時候，貓女神還只是下埃及的一個小小地方神。那時地位較高的，是分別叫做沙賀美、哈索爾和特芙娜的獅女神。而祂們的個性只有兩個字能夠形容：傲嬌。

神奇海獅先生

續上篇

演化學家告訴我們，人之所以養貓，是因為貓長得很像...。（圖：安祿山的征服者日記https://www.facebook.com/anroxancat/）

好的，上次我們說到波斯人發現了埃及人對貓的崇拜，因此就在交戰的時候開大絕：在盾牌上畫上貓、在部隊前面放貓、把貓扔過城牆、甚至把貓綁在盾牌上！（各種說法都有）嚇到崩潰的埃及人根本不敢放箭，也就因此這樣兵敗如山倒了。

那麼，現在有個問題是：人類為什麼要養貓？而養貓也就算了，埃及又為什麼崇拜貓呢？

這個問題曾經難倒了一大票考古學家。因為在原始社會中，所有的馴化動物都有些明顯的作用：牛馬拉車、豬羊食用，至於狗則用處太多了－牠們可以示警、輸送、狩獵、作戰、導盲、牧羊，在羅馬時代，甚至還有小型犬可以發揮類似暖手袋的功能。

那貓呢？

貓一點毛用都沒有！沒有人知道古人養貓到底是拿來幹嘛的。這傢伙絕大多數的時間就是吃、睡、日光浴，然後貢獻給飼主的就是滿地貓毛，和抓到破爛的沙發扶手。

有人說不對，貓會抓老鼠啊～～ 也有歷史學家大大肯定了貓的這項作用，但是隨著時間流逝，這項論點也開始被質疑。貓的確會抓老鼠，但其實牠們抓的老鼠數量遠遠不及危害人類文明；而且隨著時間演化，野貓純粹肉食的短腸子開始變長，雜食性的家貓自己也會到穀倉翻東西吃。

那人類養貓到底圖的是什麼？？

演化學家終於為我們找到了答案：大概是9200萬年前（真是有夠久的），人類跟貓科動物擁有共同的祖先。到最後雖然各自前往不同的方向，但是家貓共同的祖先北非野貓卻與人長得十分相像，更確切的說，....是長得像人類的小嬰兒。

人類對於「美」的定義可以千變萬化，但是對於「可愛」的定義卻很相似：與人類嬰孩擁有相似的特徵，包括大大的頭、渾圓的臉型、肉嘟嘟的雙頰、短短的四肢。

家貓、甚至古早的非洲野貓都正好跟人類嬰孩相似：平均體重3.6公斤，正好可以抱起來；貓的叫聲很像嬰兒的哭聲；短而有力的下顎造就渾圓的臉型；而最強大的還是他們的眼睛－大部分陸上動物的眼睛都是長在臉頰兩側，好讓自己擁有更寬廣的視野；但唯獨貓科因為狩獵需要計算距離，所以跟人類一樣長在前面。而且從比例來講，貓的眼睛超級大顆，在幼貓的小臉上看起來一整個水汪汪。

人們看到這些生理特徵，便啟動一連串賀爾蒙噴發，喚起成人體內愉快、如毒品般的「催產素」洋溢，進而啟動養育行為。而埃及就是馴化貓最徹底的古代國家。或是我們可以說，埃及是被貓馴化的最徹底的國家。

他們不但養貓、愛貓，甚至拜貓。西元2世紀末，基督教哲學家克雷門斯前去一探埃及的神。按照他的描述：

「.....一開始看到神廟鑲金鑲銀，而室內更是金光閃爍、並且用印度和衣索比亞的閃亮寶石裝飾的美輪美奐。」

在這種神殿上的神，一定是個非常崇高的神吧？他們如履薄冰的走進「至聖所」，裡面有一塊繡金薄紗遮蓋，顯得一片朦朧昏暗。而就在至聖所裡，他們終於看見...

古埃及喵星人雕刻。

一隻貓。

瞬間他們哄堂大笑，想不到在熱切尋找、終於在神廟參處尋獲的竟非神明，而是一隻貓。

事實上，古埃及絕對是整個歷史上貓過得最爽的時期。他們崇拜著貓女神巴斯特（Bastet），每年的祭典是整個埃及最隆重的祭典。根據希羅多德的說法，每年參加祭典的人數幾乎可達70萬人，整個祭典消耗的酒比一整年其他日子的總合都還多。

那麼，問題就來了：為什麼埃及人崇拜貓？？

這件事情還得從古王國的時代說起：大概在西元前3000年左右的時候，貓女神還只是下埃及的一個小小地方神。那時地位較高的，是分別叫做沙賀美、哈索爾和特芙娜的獅女神。而祂們的個性只有兩個字能夠形容：傲嬌。

身為稱霸非洲大陸的獵食動物，獅女神一直都是古王國的戰神。在古埃及人的眼中，獅子是炙熱陽光與尼羅河的化身，祂本身既孕育著農業文明，但是如果不順心，祂也會開啟「屠殺模式」－數萬百姓生靈塗炭，宮殿與麥子都被染成一片血紅，甚至連派她出去的太陽神拉都拉不住她，只好用紅石榴的果汁配上啤酒，假裝成人血給她喝。等醉倒後才終於把她帶回國。

為了安撫獅女神，埃及人每年都要固定舉辦一次慶典，演奏音樂和跳舞、而且還要喝大量的葡萄酒，好安撫女神那毀天滅地的野性。但是這樣的慶典到了新王國時期，便開始產生了改變－西元前16世紀，埃及第18王朝定都底比斯，底比斯神廟的祭司們信奉的並不是舊的埃及神祇：太陽神拉，而是該地的地方神阿蒙神。為了提昇阿蒙神的地位，該地神廟透過一系列的整併活動，將埃及一卡車的神祇通通都合而為一。而這個時候獅女神沙賀美，也就變成了貓女神巴斯特。為了合理化兩者之間的變化，埃及甚至還出現了兩者之間怎麼轉變的故事。

古埃及的喵星人信仰。

有一次，獅女神前往征服埃及南邊的努比亞，但是不知道因為什麼原因，獅女神又開始抓狂了！！

獅女神在努比亞立刻引發了恐懼的風暴。她殺紅了眼，一邊飲血狂舞，一邊殺戮人命，最後是和善的猴神感化了她。並且當她返鄉之後，卻一改過去的狂暴狀態－昔日怒吼的獅女神沙賀美，搖身一變成為柔美的貓女神巴斯特。她讓尼羅河固定氾濫、為埃及帶來固定而豐沛的水資源。自此以後，埃及人開始舉行安撫儀式，祈求貓女神別再恢復從前的野性、不再毀滅人類，繼續當一個慈祥和藹的喵星人。

就這樣，貓女神信仰在新王國開始不斷飆升，並且從怒吼狂風的戰神搖身一變，轉變為溫和慵懶的家庭之神。她甚至擁有自己的城市布巴斯提斯，這個城市位於尼羅河三角洲東邊，意思就是「愛貓之城」。至於這個城市的長相，從德國作家托馬斯曼可看出一二：

「這裡瀰漫著濃烈的貓草味.....這種氣味讓所有生物都受不了，但唯獨貓是例外。就我們所知，貓對貓草的喜愛甚至到了貪得無饜的地步。城裡的主要建築龐大的巴斯特神廟裡，養著無數隻貓，黑的、白的、花的，以他們堅定而沈靜的特有優雅，信步走在牆頂、悠遊於中庭，穿梭在虔誠信徒之間。」

不過也就因為埃及人對貓的愛，那時還在埃及做牛做馬的以色列人肯定不會太喜歡這種動物。貓不但褻瀆了神明、更誘惑了人們。《舊約聖經》完全沒有貓的影子，也就因此種下日後基督教「貓大屠殺」的遠因.....

回到波斯征服埃及的現場。

岡比西斯在戰敗的埃及人面前，輕蔑的將貓從手中扔出。因為這群埃及人寧可把城交出，也不願在抵抗時殺死或弄傷自己的神明。當信仰到了迷信的程度後，就會吞噬自己。西元前525年的佩魯希姆之役，埃及人就證明了這件事情。

岡比西斯意氣風發，然而卻不知道厄運即將降臨到他的頭上。（待續）

PS：本週的連載是我在台南的青年旅館寫的，正當寫到貓看起來很像小嬰兒，有大大的頭、渾圓的臉型、肉嘟嘟的雙頰和短短的四肢，然後人類看到就覺得很幸福，進而開始養貓。

（圖：作者提供）

正當我想「有這麼誇張嗎？」的時候，青年旅館的館貓就這樣從吧台另一邊浮出來看著我.....

好啦我信了，我都信了。（萌到滿臉血）

「你知道嗎，我正在寫你祖先怎麼奴役我祖先的喔。」「少囉唆，飼料拿來」。（圖：作者提供）