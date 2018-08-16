神奇海獅先生》【波希戰爭三】最後埃及是被攻陷了，但竟然是被這動物攻陷的......

波斯進攻了幾次埃及，但是到最後卻都無功而返。不過在這幾次的短兵相接後，波斯卻注意到埃及的一個弱點。 一個，決定性的弱點。

神奇海獅先生

「虔敬與迷信是不同的。維護虔敬到了迷信的程度，便是在毀滅它。」 －法國數學家 帕斯卡

好的，上次我們說到世界國力最強大的波斯，與最剽悍的草原民族馬薩格泰爆發了一場最殘酷的戰役。在戰役結束以後，我們看到一個女人。

那是瑪薩格泰的女王托米麗絲。此時的她提著一只裝酒用的皮囊，緩緩走過無盡屍橫的沙場。整個戰場看起來活生生就像希臘悲劇描述的地獄一樣，但是她卻不動聲色，從士兵的屍體上汲取鮮血。

鮮血很快就裝滿了整個皮囊，但她也被沾的全身是血、從她的衣服上不斷滴落。天氣很熱，她用雙手擦了擦額頭上的汗珠，也將整張臉弄的滿是血痕。 最後，她終於找到居魯士的屍體。

她抽出刀，將這舉世無雙大帝國最高的統治者首級緩緩割下，接著把人頭放進盛血的皮囊中。 她總算報了兒子之仇。

「......你以詭計俘虜了我的兒子，也無異於摧毀了我。但我警告過要讓你飽飲鮮血，我說到做到！！」

嘶吼的女聲迴盪在曠野之中。這一場戰爭改變了兩個國家，也改變了年輕大流士的命運。在之後，他終將坐在世界最大帝國的王位上。

托米麗絲女王讓居魯士「飽飲鮮血」。（作者：保羅・魯本斯，1623年）

不過，大流士雖然得以不死，這時他距離波斯王位還是非常遙遠的。居魯士的兒子岡比西斯繼承了王位，而他所做的第一個決定就是從中亞草原撤退，波斯這個巨大戰爭機器，開始將目光飄往南方更富庶的埃及。

岡比西斯將戰爭之劍指向埃及的說法有很多，第一個原因是因為中亞距離波斯實在是太遠了。從波斯一直到跨越錫爾河路途十分遙遠，更精確地說是根本連路都沒有。波斯軍隊背著輜重，從地平線的一端綿延到另外一端，不但要翻山越嶺穿過崎嶇的山路、橫越熾熱的卡拉庫姆沙漠，不斷有士兵疲累到失足跌落山崖、或是在沙漠中渴死。

此外軍隊還要在沒有指南針的時代裡，遊走在無邊無際的大草原之中。他們必須取得沿途部落的幫助、勘查行軍路線、四處打聽，甚至連求神問卜都用上了。

但是到最後獲取的東西卻根本不成比例，從中亞草原撤退不管怎麼想都是比較理智的選擇。而岡比西斯之所以選中埃及，還有另外一個跟他母親有關的原因。

不過這個原因就連希羅多德都說他不太相信（那基本上就是完全不可信），不過不管怎樣，還是說一下吧：原來有一天，一名波斯貴族婦女跑來找皇后也就是岡比西斯的母親喇賽，這時候，岡比西斯和他的兄弟姐妹很乖的就站在媽媽旁邊。

當然，波斯婦女一看到這些王子公主，馬上就知道要拍一下馬屁：

「哇，您這些孩子長的是多麽俊美啊～～～」

但好死不死，這個馬屁剛好不偏不倚地打在了馬腿上。皇后的臉立刻沉了下來，咬牙切齒地說：

「雖然我是這些孩子的母親，但是居魯士卻連正眼都不瞧我一眼，卻只喜歡從埃及來的那個新歡婊子！」

岡比西斯二世，居魯士繼承者。

氣氛一下子變得很尷尬。

波斯婦人一邊在心中自打嘴巴一邊想著怎麼圓場，才年僅10歲的岡比西斯這時卻走到皇后旁邊，對著他的媽媽說了一句本想很溫馨、實則根本讓人毛骨悚然的一句話：

「等我長大成人之後，我會把整個埃及攪翻的。」

十年之後岡比西斯果然順利繼承了王位，他立刻給埃及下了一道命令：將法老的女兒送過來，送給岡比西斯當小老婆！

法老阿瑪西斯二世在皇宮裡不斷焦急的踱步。一方面法老實在不希望女兒遠去波斯當人家的侍妾，但另一方面，埃及實在惹不起聲勢如日中天的波斯。原來這時的埃及，已經不像一千多年前的新王國時期－那是埃及帝國的黃金時代，許多埃及歷史上著名的統治者：阿瑪西斯一世、女法老哈特謝普蘇特、以及拉美西斯大帝等等，都是來自這時代。

但是阿瑪西斯的時代，卻是被歷史學家稱為「第三中間期」的黑暗時代。這個時代最大的特點，便是王權衰弱、綿延不絕的內戰和極度的社會不穩定。阿瑪西斯二世自己原本也是一名埃及軍官，到最後是類似黃袍加身的概念，被同僚套上一頂頭盔象徵王權，就這樣推翻了老國王。

想不到王位屁股都還沒坐熱，竟然連自己的女兒都要保不住了！想了很久，法老終於想到了一個兩全其美的方法：

......他把前法老的女兒偽裝成自己的女兒，給送到了波斯（謎之音：兩全其美？？？）

波斯「長生軍」（Immortals），是一支人數始終保持在1萬人的精銳部隊，在進攻埃及時發揮了巨大作用。

果不其然，在當天晚上岡比西斯就發現了真相。憤怒無比的岡比西斯找到了進攻埃及的理由，波斯的軍隊源源不絕的開往埃及。西元前525年5月，位於紅海出海口的埃及城市佩魯希姆（Pelusium）駐軍，目瞪口呆的看著無邊無際的波斯軍隊朝自己蜂擁過來，看起來簡直就像一片銀色海洋。 但是波斯要攻打埃及，就必須橫跨敘利亞路程長達90天的無水沙漠。

他們怎麼辦到的？？

居魯士進攻中亞時也遇過必須橫越沙漠這個問題，但是他的兒子岡比西斯卻成功克服了這個天然屏障：在無數的駱駝身上裝滿了水囊，然後運到無水的沙漠裡，做成一個暫時性的給水站。等到沿途的給水站全部佈置完成以後，波斯軍隊才終於揮軍前往埃及。

在沙漠中用駱駝運送數萬大軍90天的飲水，恐怕當時也只有波斯才玩得起這樣的打法了。當然因為這種方式太過離奇，所以後世也有不少歷史學家質疑這樣的說法。但是比起其他的方式（用牛皮縫成一條巨大的水管、從附近的湖將水導引到沙漠裡之類的），這種戰法顯然已經很講邏輯了。

不過埃及方面也不是全無勝算。佩魯希姆是整個埃及東邊最重要的城市，整個城防可謂滴水不漏，設施齊全，埃及首都更是如此。整個埃及的最高領導層全部相信，不管波斯如何來勢洶洶，埃及一定能夠成功阻擋波斯的所有進攻！

佩魯希姆之戰：扔貓、在盾牌上畫貓、甚至把貓綁在盾牌上！

果然波斯進攻了幾次，但是到最後卻都無功而返。不過在這幾次的短兵相接後，波斯卻注意到埃及的一個弱點。 一個，決定性的弱點。

以下的故事希羅多德在《歷史》並沒有提到，反而是羅馬時期的作家波利艾努斯寫出來的。這一天波斯軍隊一如往常的向前進攻，埃及守軍則拿起弓箭準備發射，但是在瞄準之後卻怎樣都無法射出箭支。天氣很熱，但是守軍額頭上卻冒出了冷汗。

「......呃啊啊啊啊！！！」

整個城牆上沒有一個人敢射箭，因為他們看到波斯軍隊手持的盾牌上，竟然畫著一隻隻貓的圖像。那是巴斯特！！

埃及人的，神。（待續）