神奇海獅先生》【波希戰爭二】默默無名的草原女王殺死了世界之王，還將他的頭割下、浸在裝滿血的皮袋中

「嗜血無饜的居魯士啊......把我的兒子還給我、把你的軍隊原封不動的帶離我的國家，如果你拒絕，那麼我將以神聖的太陽起誓，帶給連你這樣的嗜血者都喝不完的血！」托米麗絲女王言出必行，於是居魯士就這樣無限暢飲了自己的鮮血。

神奇海獅先生

續上篇

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「當外國人入侵時，即使侵略者懷抱善意，人們仍會加以抵抗。」

－威廉・波爾克，《伊朗》

世界之王：居魯士。

不知道為什麼，雖然這句話聽起來是一件非常顯而易見的事情，但是在整個世界歷史裡，能參透的統治者卻少之又少－即使是居魯士也不例外。其實以當時的標準來說，波斯帝國的建立者居魯士真的已經算是很寬厚的了。在征服的領地上，他並未屠殺當地居民、也沒有壓制地方信仰。在征服巴比倫以後，他下令釋放了先前因為「巴比倫之囚」而全被俘虜的猶太人，甚至允他們重建聖殿。因為感激居魯士，猶太人甚至給居魯士冠上「彌賽亞」（救世主）的稱號。居魯士的名聲甚至連讓歐洲人都讚嘆不已，比如說希臘歷史學家色諾芬認為：居魯士是君主制度的理想典型。但即使是面對這樣的君主，當對方逼近時，人們仍然是會起而反抗的。

西元前530年，當波斯的軍隊以壓倒性的優勢，排山倒海的進入中亞草原民族馬薩格泰的領地之內，就是面臨這樣的情況。

不過居魯士倒是沒有打算要跟草原民族正面決戰，反而是設了一個從現在角度來看有點瞎，但非常有用的陷阱：他的一個大臣聽說馬薩格泰人沒吃過什麼好東西，所以建議他設立一座空城，裡面只留下最弱的部隊駐守。......還有大量的美食。

等到晚上，馬薩格泰的王子果然率領著全國將近1/3的軍隊偷襲軍營。偷襲成果非常順利，等到馬薩格泰軍隊衝進軍營的時候，眼前的景象讓他們全都傻了眼：

瑪薩格泰人沒有留下太多紀錄，以上為想像圖。（by Angus McBride）

眼前一點戰爭的樣子也沒有，反而是一望無際的盛宴！

大量的羊肉在鍋子裡冒著蒸氣，還有各式各樣草原民族沒看過的珍饈美饌。看到這樣的情況，馬薩格泰人便放鬆了戒備，開始坐下來開懷大嚼著羊肉。而當他們渴了之後，就抓起周圍唯一的一種飲料：葡萄酒。

草原民族的主要飲料只有乳製品，從來沒喝過葡萄酒的他們，當然也不知道這東西強大的後座力，最後成千上萬的草原勇士竟然就直接醉倒在波斯的營區裡。而這時候居魯士的大部隊才終於出動，把馬薩格泰的士兵一網打盡。而其中最有價值的，則是這支軍隊的首領：女王托米麗絲的兒子。

在得知自己的兒子被俘之後，瑪薩格泰的女王托米麗絲幾乎發狂，派了一名使者這樣威脅著居魯士：

「嗜血無饜的居魯士啊......把我的兒子還給我、把你的軍隊原封不動的帶離我的國家，如果你拒絕，那麼我將以神聖的太陽起誓，帶給連你這樣的嗜血者都喝不完的血！」

居魯士無聲聽完女王的信息。這時候的波斯軍隊已兵臨城下，他根本不在意女王的威脅，而事實上，馬薩格泰的王子還可以是個很好的人質。靠著他，居魯士應該還可以兵不血刃地再次拿下一塊屬地。但是他萬萬沒想到，這時候意外發生了......

15世紀，草原女王托米麗絲想像圖。

早上，王子的酒終於醒了。當時才18歲的王子正是血氣最方剛的時候，當他知道自己不但中了波斯的陷阱、還折損了全國將近1/3的軍隊，雖然在外表仍是滿臉傲氣，但在居魯士試著表現友好、親手將把住他的繩索給解開時，內心的內疚終於把他整個壓垮。

當王子雙手獲得自由時，他便立刻向前撲身、從居魯士腰中抽出佩刀。居魯士都還沒反應過來，就看著王子在這電光石火的瞬間，用刀刃往自己脖子上用力一抹。

他的手沒有顫抖、沒有猶豫。血立刻噴濺了一地，立刻倒地死亡了。

消息傳到馬薩格泰。失去了兒子的女王徹底抓狂，把國內的全部軍隊糾集起來，準備和波斯正面決戰。

本來，以一個全亞洲最強大的國家實力來輾壓一個中亞遊牧民族，照道理來說應該不是一件太困難的事情才對。居魯士原本也是這麼想的，但是瑪薩格泰是屬於西徐亞部落的一支。西徐亞人，正是世界上最剽悍的民族。

根據「歷史之父」希羅多德的說法，居魯士在接下來遇見了他一生中最慘烈的一場仗。失去王子的馬薩格泰人瘋狂進攻。一輩子戎馬生涯的居魯士萬萬沒有想到，他攻佔了小亞細亞最有錢的國家呂底亞、用駱駝兵大敗兇悍的呂底亞騎兵、攻佔了中東的古老帝國巴比倫。

他是「世界之王，偉大之王，力量之王」 而到最後，這遙遠的中亞草原竟然是他的最後之所！

「讓你飽飲鮮血」在殺死居魯士後，女王將世界之王的頭浸入鮮血中。（Mattia Preti，17世紀）

遊牧民族跟波斯兩邊箭雨如飛，在箭全部射完之後，兩邊的人便拿起刀劍近身決鬥。倒在居魯士身邊的士兵越來越多，最忠心的兩名腓尼基侍衛被箭雨射成刺蝟，許多人甚至是被敵人活活咬死的。

而到最後居魯士也死了，有個說法是被對方女王托米麗絲扔出的長矛給刺穿的。他看到托米麗絲朝著自己跑來，他好像看到自己已然去世的妻子。

女王下令把居魯士的頭割了下來，裝在一隻裝滿血的皮囊中。根據希羅多德，女王對居魯士的屍首喃喃自語著：

「你把我兒子擄走，戰敗的其實是我......但如今，我還是想實現我過去用來威嚇你的話，所以把你的頭用血泡起來，讓你飽飲鮮血。」

這場戰爭，改變了兩個國家。

原本默默無聞的女王殺死了世界之王，注定名留史冊；而波斯停止了對中亞草原的攻伐，這個巨大的戰爭機器開始將目光轉向南邊的埃及，因為居魯士的繼位者在小時候便說：

「等我長大成人之後，我會把整個埃及攪翻的。」

但是，波斯要征服埃及卻不是這麼簡單的一件事。因為兩國之間有一道狹長的敘利亞沙漠，在當時需要走整整90天才能越過。

波斯要如何征服這個文明古國？ （待續）