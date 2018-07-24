神奇海獅先生》［波希戰爭1］老國王的一場惡夢，竟害未來繼承者差點喪命？！

居魯士出生前，老國王就做了一個預言他將繼承王位的怪夢。所以當居魯士出生之後，外公害怕這個孩子篡位，因此命令他的寵臣把他丟到森林裡殺掉。但是．．．

◎神奇海獅先生

西元前521年的某個早晨。這一天，整個亞細亞最強大的國家要決定誰是他們新的領導者。

候選人總共有七位，但至尊王位卻只有一個。不過他們選出領導人的方式很奇怪，既不是用民主投票、也不是用武鬥圍毆，而是大家騎著馬站在高坡上，等到太陽升上之後，誰的馬第一個嘶鳴起來，誰就是下一任波斯的國王。

撇開這到底是哪個天才想出的辦法不提，在這七個競選者之間有一個人叫做大流士的人，在晚上回去之後，他就把他的養馬官找過來，把推舉的方法告訴他：「你想想看，有什麼巧妙的辦法可以讓我獲得王位的？」

養馬官想了想，就跟大流士保證：「如果是這個樣子的話，那就請您放心相信，您絕對可以當上國王的。

......因為，我有一個『魔法』。」

（居魯士）

好的大家，停了差不多有一整年的世界史專欄終於要再次開始惹～

為了讓大家不至於太過陌生，我們現在就來一點小小的前情提要：整個故事還得從波斯帝國的締造者----居魯士大帝開始說起。

居魯士雖然在後世建立起一個前無古人的大帝國，但其實他的身世卻蠻坎坷的。他的童年根本就是白雪公主的真實版----從他出生之前，當國王的外公就做了一個預言他將繼承王位的怪夢。所以當居魯士出生之後，外公害怕這個孩子篡位，因此命令他的寵臣把他丟到森林裡殺掉。但是因為寵臣看見居魯士實在太可愛了，一時心軟沒辦法痛下殺手，所以就把嬰兒交給一個牧羊人，要他代替自己去執行這個艱困的任務。

結果想當然的，牧羊人也沒殺掉居魯士，反而偷偷的把他扶養長大。十年後的一次巧合下，國王意外的發現了真相。

勃然大怒的國王因此把怒氣都發在寵臣身上，報復的方法非常可怕：在一次宴會上，寵臣吃了國王恩賜的肉食後，國王問他：「你還滿意這場宴會嗎？」

寵臣說，他非常滿意。

國王點點頭，「那就好，這可是特別為你舉辦的啊。」

說完老國王擺了擺手，兩旁的衛士就抬進來一個竹籠，一掀開竹籠上面的布差點沒有把寵臣嚇死：裡面裝著的，正是自己兒子的四肢和頭。

寵臣剛剛吃的，就是自己的兒子！

「你還滿意這場宴會嗎？」老國王再問了一次。

當然，復仇的種子就這樣種下了。之後居魯士果然揮軍攻打自己的外公，在寵臣的裡應外合下，終於建立了波斯王國。在經歷了數十年的東征西討後，如今的波斯囊括了當時中東地區的所有文明國家，整個領土疆域從西邊的達達尼爾海峽一直到東邊的印度河，他創建了當時前所未有的巨大帝國。

如今波斯帝國的版圖已經擴展到了中亞地區，居魯士看著錫爾河寬廣的河岸，後面便是一望無際的哈薩克草原。

即將與波斯開戰的，是全世界最剽悍的民族......

（居魯士出生前，老國王夢見自己女兒肚子裡長出藤蔓，籠罩住自己的國家）

但是就在開戰前夕卻發生了一件事，讓居魯士頓時感到不安了起來。

原來是因為他在晚上做了一個怪夢。在夢裡，他突然看見自己遠親的兒子，一名叫做大流士的年輕人。

大流士雖然跟他有點親戚關係，但只是皇室家族的分支，但是會出現在自己的夢中仍然是一件奇怪的事。接下來發生的事情，卻讓居魯士更加訝異：大流士竟然長出了翅膀！

這對翅膀非常巨大，不斷地向外延伸，幾乎要把整片天空全部籠罩住似的。居魯士看著其中一片翅膀漸漸把自己的帝國全部覆蓋，然而更驚恐的是另一片翅膀則往西延伸，竟然把整個歐洲全都覆蓋在自己的羽翼之下。

居魯士驚醒了過來。不安的感覺立刻襲上心頭：這傢伙將來會取代我的帝國，而且成就還會超越我！

這個不祥的夢讓他陷入了深深的混亂之中。因為從理智上來說，大流士根本不是王位的人選之一。居魯士自己也有兒子，按照原本的排行，大流士等個兩輩但是這個夢實在太過不安、也太具真實性。他只能暗自理解這個年輕人一定在背地裡計畫推翻王室的陰謀，而諸神正是透過這個夢來警告他的。他命令手下將後方的大流士暗中監視起來，畢竟現在開戰在即，他已無暇為一個虛幻的夢擔心。

「等我回去之後，再訊問他。」居魯士說。

在後方的大流士怎麼可能會知道，僅僅是國王做了一個夢，就讓自己深陷萬般危險的境地之中？但是對他來說萬幸的是，真正的不幸並未降臨。

因為居魯士，再也沒有回來過。

（斯基泰留下的文獻不多，但以製作金飾出名）

波斯如今要面對的，是一個叫瑪薩格泰的遊牧部落，屬於斯基泰人的一支。斯基泰人生長在東歐的喀爾巴阡山脈和俄羅斯東南部之間的廣大草原，非常擅長騎術和射箭，他們改良的斯基泰弓比較小，但是力量非常強大。結合這兩種優勢，這個中亞的草原民族發展出一種打遍天下無敵手的兵種：弓箭騎兵。

而這個種族不只男性，連女性也會參戰。根據考古墓葬，大約1/3的斯基泰女性是與武器一起下葬的，而且與男性一樣帶著戰爭的傷痕。甚至有考古學家認為，斯基泰人很有可能就是一種希臘世界想像出來的種族：

亞馬遜族。

但是當然，不管斯基泰人是不是就是傳說中的亞馬遜女戰士，他們當時的首領的確是一位名叫托米麗絲的女王。西元前 530 年，托米麗絲的丈夫（當時的酋長）死去，讓她取得了自己游牧部族的領導權。而現在她要面對的，就是世界上最強大的帝國軍隊。

「過河！」

一聲令下，波斯軍隊紛紛跨越了錫爾河，他們現在正式來到瑪薩格泰的領地。

（待續）