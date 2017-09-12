故事》波斯迎戰的最終王牌，也是居魯士賭上一切的秘密武器是？

人類常認為以自己的方式做好一切準備，就信心滿滿以為勝負已定；可命運總會在人類百密一疏的地方揮出致命一擊，一個小小的契機就足以扭轉整個戰局。居魯士賭上一切的秘密武器，卻讓整個波斯大軍潰堤？！

神奇海獅

廣闊的平原，通常都是騎兵發光的地方。

呂底亞首都薩爾迪斯（Sardis）北部就是一塊這樣的平原。

呂底亞首都薩爾迪斯俯瞰圖，只有南邊的懸崖沒有城牆圍繞

呂底亞在文化、血統上都與希臘相似，但玩過《全軍破敵》的人都知道，希臘步兵方陣雖然強大，但騎兵大致上就是個昂貴的廢物軍種。這種擺設連從背後偷襲別人都可以讓自己死一大片，如果玩家選擇用希臘騎兵正面衝鋒那就等於是找死。

事實上，希臘騎兵大部分的功用就是在一旁吶喊助威、等敵人潰退的時候，再衝上去補個幾刀這樣的功用。

但是呂底亞的騎兵就不同了。

呂底亞從希臘徵召了許多戰力強大的斯巴達或雅典人，加上安納托利亞盛產力量與體積都十分出眾的米底馬，兩者相加的結果，就是整個希臘世界最強大的騎兵軍種。戰力強大的呂底亞重騎兵頭戴金屬頭盔、穿著長度即膝的鎖鏈甲、手裡的長劍利茅閃著銀光。

最重要的一點是，他們還挾帶 7 倍於敵方波斯的人數優勢。

「出擊！！」戰爭由呂底亞人的進攻揭開了序幕。

強大的騎兵直衝波斯軍隊而去， 通常騎兵必須集中火力。要碼集中攻擊敵方左翼、要碼集中攻擊敵方右翼，但是巨大的人數差距讓呂底亞沒這樣的顧慮，他們的戰術只有一個：全軍破敵！

波斯左右兩翼將同時遭到呂底亞騎兵的強大衝擊。

馬戰車

7 萬騎兵鋪天蓋地地衝向中央的波斯步兵隊，然而自己的騎兵卻只能在遠方待命。所有的波斯步兵都知道，他們只能靠著自己打敗眼前的巨大怪物。

「射擊！」

第一個出來阻擋的是波斯的弓箭手。

在呂底亞騎兵足夠靠近之後，波斯的弓箭忽然間像雨一般的從天而降。呂底亞騎兵頓時死傷一片，前面的騎兵紛紛倒了下來。但是呂底亞騎兵不但沒有潰退，反而更加加快了腳步，因為他們知道，等到兩軍接敵的那一瞬間， 弓箭手便沒有作用了。

300 公尺、200 公尺、100 公尺，不斷地逼近波斯。

波斯的箭雨一波波落下，而驃悍的呂底亞重騎兵越過寬闊的戰場，幾乎到了眼前。

波斯步兵隊趕忙使出了第二張王牌：700 輛馬戰車一躍而出。

馬戰車通常由兩批馬駕駛，上面乘坐一名駕駛員、一名弓箭手。而除了手上的弓箭以外，車輪旁的鐮刀更是令人戰慄。只要被這種從美索不達米亞傳來的恐部武器削到，腿會立刻斷掉，並且在傷口上留下一整片整齊的切口。

馬戰車支持的稍微久一點，儘管令人生畏，但要用 700 輛馬戰車對抗 70,000 名騎兵還是太過勉強了一點。

馬戰車的數量漸漸減少。士兵紛紛被拉下戰車殺掉的同時，居魯士看著戰局，將一切賭在最後一張王牌身上。

波斯／呂底亞會戰。大家看出秘密武器是什麼了嗎？

西元前 547 年 12 月，乾燥的安那托利亞高原上揚起高高的塵土。60 萬人在同一個平原上會戰，在震天嘎響的撕搏聲中呂底亞人都沒看到，波斯的「秘密部隊」已經悄然的接近他們。

等到他們一看見那是什麼之後，大家甚至都還沒反應過來之前，身下的馬匹就驚恐的嘶鳴了起來。

是的，波斯王居魯士賭上一切的秘密武器———竟然就是 300 名的駱駝騎兵隊！

駱駝騎兵的想法正是波斯主帥哈爾帕哥斯的傑作。

如果大家有看過前面連載的話，哈爾帕哥斯就是那個被原來國王逼著吃下自己兒子、從此投靠波斯並且對居魯士忠心耿耿的人。（前文提要：成功復仇國王後，大臣才發現自己也與王位擦身而過了…）居魯士也回報了他的忠誠，任命他為這場呂底亞戰爭中的波斯主帥。

不過坦白說這也不算什麼好工作啦，因為以區區 19 萬人要打敗呂底亞的 42 萬軍隊，哈爾帕哥斯知道自己需要出奇致勝的絕招。

開戰前的某個晚上，他無意間發現了一件事，不知道是什麼原因，只要駱駝一靠近就會立刻讓馬匹變得焦躁不安，士兵這時就必須瘋狂安撫，才勉勉強強讓馬匹鎮靜下來不至於落荒而逃。經過一番研究之後，他認為是因為駱駝身上的味道。

據說，駱駝身上散發出一股人神共憤的味道。

嘛，海獅我是沒看過啦，畢竟我也只有在動物園裡面看過駱駝， 但動物園裡全部都是那個味道，所以我也不知道到底哪一股是從駱駝身上散發出來的。不過，根據根據 ptt 網友 sa080691 的說法，駱駝根本就是反芻動物之王。整整八個胃袋輪流傳送那已經入肚不知道多久的食物，然後在好幾個胃袋重複洗禮之後，又送一些回嘴吧咀嚼。

食物反覆經過胃袋，基本上那已經是快要變成屎的狀態了。駱駝就這樣天天嚼著自製的反芻口香糖，味道怎樣就不難想像了。據說只要是駱駝嘴巴附近一定有大量蒼蠅，因為嘴吧裡的東西不只駱駝愛，蒼蠅更愛……

駱駝與馬體形之差異

不過駱駝其實並不適合拿來作戰。因為駱駝性格溫和，通常都是一付悠哉悠哉的死樣子；此外牠的脾氣還有點倔，只要負重超過一定重量，不管人怎樣死拖活拉就是一動也不動。所以在軍隊裡駱駝本來不負責作戰任務，在軍隊裡面都是拿來運輸比較多。

但是在發現這件事之後，哈爾帕哥斯立刻命令士兵把駱駝身上的裝備卸下、讓騎兵騎上去，正式投入在戰場上。

位於現今土耳其的呂底亞沒有沙漠，當然也沒有原生駱駝。因此當他們一看到駱駝兵時驚訝的下巴都快掉下來，但是更令人恐懼的是，看著駱駝兵晃晃悠悠的跑過來時， 跨下的戰馬同時開始大聲嘶鳴，牠們伸起前腳、向空中狂抓狂踢，接著完全不聽人類的命令開始向後奔跑。

接著就看見這樣的一幕——

7 萬名騎兵四處潰退，馬匹一邊哀嚎一邊狂奔；後面跟著 300 名萌萌的駱駝，悠哉悠哉的跟在他們身後。

勇敢的呂底亞騎士失去了馬匹，也只能下馬像希臘人一樣組成方陣作戰。但是《全軍破敵》告訴我們：平原是騎兵的天堂卻是方陣的地獄，沒有一個擁有正常智力的玩家會在平原上部屬方陣，因為希臘方陣只有正面具有堅強的防守能力， 剩下三面如果沒有天然屏障，那就只有等死的份。

看著騎兵的潰退，克洛伊索斯最後的希望也跟著破滅。

他怎樣都想不到，一個大帝國竟然最後會被 300 名駱駝兵踏成碎片。 隨著士兵紛紛拋棄武器馬匹跑回首都，他也緊緊關閉了城門。 波斯軍隊將城池團團圍住，克洛伊索斯在城市裡儲備了大量糧食， 他認為，自己至少可以堅守半年等待援兵到來—

……事實上，他僅僅支撐了 14 天。

薩爾迪斯城懸崖下，是鬆軟的沙石

話說回來，首都的陷落並不是呂底亞人的錯、更不是國王克洛伊索斯的錯，因為呂底亞首都薩爾迪斯可謂真正的固若金湯。

除了驃悍的軍隊外，進攻薩爾迪斯更是難上加難，這個城市坐落於河谷和山腳中間，高大的城牆緊緊的圍住整個城市，城牆唯一的缺口在城市南邊，不過那是因為南邊一面幾乎全是垂直的峭壁。如果嫌高達 475 公尺的峭壁還不夠麻煩的話，那麼峭壁的地質絕對會令人生畏。因為它不是由堅固的岩石組成的，而是鬆軟的砂石，任何想要攀爬的人都會輕易的掉落到山谷之下。

關於首都薩爾迪斯，還有一則傳說。

在克洛伊索斯之前的國王美雷斯，有次曾經得到一頭珍貴的獅子。據說只要是這頭獅子巡視過的地方，立刻就會變得固若金湯，依靠人類的力量不可能攻得下來。 不過就在巡視過三面城牆之後，體力透支的老國王已經無力巡視南邊的最後一面了。他認為這一面城牆本來就已經是固若金湯了，因此就這樣放棄去巡視最後一面，國家就這樣傳到克洛伊索斯的手上。

果不其然，19 萬波斯軍隊如今團團圍住了薩爾迪斯城的三面城牆，但是唯獨南邊的那一面幾乎沒有布置任何進攻兵力。放心的呂底亞方面也從這裡抽出大量兵力支援剩下的三面城牆，只剩下少數瞭望士兵。

兩邊都準備發動最後進攻，波斯將領努力提高士氣，軍隊紛紛湧上了攻城梯，而呂底亞盡全力守護著自己的城市。情勢對呂底亞來說很具優勢，除了巴比倫以外， 薩爾迪斯的城牆幾乎是整個小亞細亞最堅固的城池。

就在此時，呂底亞王國也收到許多友邦的正面答覆：埃及的 12 萬軍隊正在路上、斯巴達 1 萬公民兵正蓄勢待發。克洛伊索斯自己親自坐陣在峭壁那一面的衛城上， 他心想：沒錯，這裡就是波斯軍隊最後的終點站。我們要在這裡戰到最後一個人、或是把最後一個波斯入侵者消滅殆盡！

隨著時間推移，波斯的進攻力道開始減弱，呂底亞的士氣越來越高昂。

然而也許就像希臘人說的：沒有人能違背自身的命運，早在他的祖先用暗殺的方式搶奪別人的國家、創建了呂底亞後，就有人預言將在五代以後，也就是克洛伊索斯這一代喪失自己的國家。

人類以自己的方式做好一切準備，信心滿滿以為勝負已定；可命運總會在人類百密一疏的地方揮出致命一擊，一個小小的契機就足以扭轉整個戰局。

在這裡，這個契機就是一頂平凡無奇的頭盔。

（關於頭盔你可以看這篇:看似銅牆鐵壁的首都，意外被波斯找到致命的弱點？）

本文經授權轉載自故事X神奇海獅：波斯迎戰的最終王牌，也是居魯士賭上一切的秘密武器是？