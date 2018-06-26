TOP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
自由首頁 即時 報紙 影音 體育 娛樂 評論 時尚 3C 汽車 健康 玩咖 食譜 地產 專區 市場
專欄
自由評論網 > 專欄

神奇海獅先生》名言「球是圓的！」的誕生，原來與 1954 年的德國世界盃首冠有關？

戰後的路漫長又艱辛，在這種情況下德足當然也大受影響，不過那時最大的問題還不是因為沒人沒錢，而是根本連打都沒辦法打 ── 戰爭結束後，國際足聯直接廢除了德日兩國的會員資格，所有成員協會都禁止與他們進行任何層級的體育賽事。1950 年的巴西世界杯裡，德國更是直接被拒絕參賽！！！
作者： 神奇海獅先生
2018-06-26 14:16
 | 2018-06-26 14:16

◎神奇海獅先生

1954 年 7 月 4 日 ──

體育記者魯迪・米歇爾紀錄著這一切：「比賽結束了。我從座位上站起身、不可置信的看著彼此……我看著下方因為雨水而變得柔軟的場地，下面的球員緊緊擁抱，一邊大喊著：『我們是世界冠軍！我們是世界冠軍！』在球員區裡已經沒有人，他們穿著雨衣，揮舞著雙臂、慶祝、吼叫、大笑、閒聊。

德國足球總教練賽普・赫爾貝格（Sepp Herberger）走到巴士裡自己的位置上，安靜的看著窗外。他看起來沒有愉悅的樣子，反而像是遭受了巨大震驚而顯得沈默── 長長的沈默。過了好一陣子，才跟旁邊的德國隊長說：『費茨，我們剛剛經歷了過去四週，我們都不敢相信的一件事。』」

身旁的隊長沒有回應。

過了一會兒才終於開口：「對，我們不相信，其他人也不信。根本沒有人相信。」

「費茨，我們剛剛經歷了過去四週，我們都不敢相信的一件事。」 「對，我們不相信，其他人也不信。根本沒有人相信。」

誰能想得到才短短 10 年德國就能走到這一步？

10 年前剛戰敗時，這個國家根本一片廢墟：柏林市中心超過 9 成被完全摧毀，7000 萬平方公尺的碎石瓦礫綿延無盡，到處都是屍體── 有的遭傾頹屋牆擠壓變形、有的被埋在殘磚破瓦中、或從屋內被炸到門口，如同玩偶般被拋到樹上；街道上的路燈柱則掛著想逃出城市的居民屍體。

戰後的路漫長又艱辛，在這種情況下德足當然也大受影響，不過那時最大的問題還不是因為沒人沒錢，而是根本連打都沒辦法打 ── 戰爭結束後，國際足聯直接廢除了德日兩國的會員資格，所有成員協會都禁止與他們進行任何層級的體育賽事。1950 年的巴西世界杯裡，德國更是直接被拒絕參賽。

但是這種被孤立的情況正在慢慢改變。

隨著 1949 年西德成立，英國與中立的瑞士開始率先支持恢復德國足協。而當一年後德國足協恢復時，瑞士甚至直接派他們的國家隊去德國舉辦了一場友誼賽。

執掌德國兵符的，則是一個納粹時代的老面孔：塞普・赫爾貝格。

足球瘋子塞普・赫爾貝格。

在整個德國隊史上，赫爾貝格絕對是個足球瘋子。

在戰爭、納粹、然後再次戰爭的年代裡，這傢伙的腦袋竟然還可以都是足球。他總共寫了 361 本筆記，裡面沒有提到政治事件、沒有物資匱乏，沒有戰爭、警報、爆炸、高射砲，只有足球、足球、足球。而在戰爭歲月中他從不間斷追蹤四散各處的隊員，提醒他們除了保住自己的小命外，也要勤練自己的體能。戰爭結束的那瞬間，他第一件想到的是就是重整國家隊。

五年後，赫爾貝格終於重新執掌德國隊兵符，但現在的情況已經跟當時大不相同了── 經歷過六年戰爭，許多球員不是尚未痊癒、還被困在戰俘營，就是已經戰死沙場。在這場初次對陣中就可以看出德國的困窘之處：出場的 11 名隊員裡，竟然有 9 名是初次亮相。

先天條件不利也就算了，在 1954 年瑞士世界杯裡德國更是籤運不佳，一抽籤就抽到了死亡之組。除了德國以外，還有土耳其、韓國，和最令人恐懼的強隊 ── 匈牙利。

不過赫爾貝格沒有時間為籤運沮喪。為了這場賽事，赫爾貝格研究戰局整整一個多月。時間很快來到比賽前的 8 個星期，這一天，德國足協副主席和赫爾貝格見面，這個國家隊教練劈頭就說：

「第一場比賽，我們只能贏不能輸！」

1954年德國主場球衣，領口的中世紀綁帶是一大特點。

赫爾貝格跟副主席分析：第一場與土耳其的對戰，德國沒有輸的本錢。在 小組戰裡，每一組只有 2 隊能夠晉級。扣除篤定會晉級的匈牙利和篤定會被淘汰的韓國，德國必須要戰勝土耳其，才能夠在小組賽出線！

但是德國隊有自己的難處：優秀的球員不足，這時的赫爾貝格手上只有一個黃金 11 人陣容和一個次級的替補球隊。因此赫爾貝格提出了一個非常合邏輯、但很少人敢真的這樣做的戰術：最好的陣容首戰土耳其，而面對 4 年來從來沒輸過的匈牙利，赫爾貝格則派出他的二軍。

6 月 17 日，德國在瑞士迎接他們在戰後的第一場世界杯賽事。

比賽在下午六點準時開始，先攻的土耳其很快就被德國後衛化解；德國持球逼近土耳其領土但被截走，球一下被傳到對方前鋒腳下，土耳其前鋒快速逼近德國球門，德國後衛攔截── 但不夠快，移動兩、三步後土耳其前鋒起腳 ──

馬克斯・莫洛克。德國隊前鋒。

進球！比數來到 0：1，德國落後。

而這個時候才剛開場三分鐘，巨大的失敗氛圍立刻又籠罩在德國隊上空。按照教練的戰術，德國隊只能盡快拿到一分然後死守，但現在情況剛好完全相反過來！不過就在這個時刻，球場上的德國球員突然聽見一聲鼓勵的聲音。大家一轉頭過去，發現聲音的來源正是自家前鋒莫洛克（Max Morloch）

莫洛克是 50 年代最受歡迎的德國足球員。在國家隊服役生涯裡他總共進了 21 球，在職業生涯中則共踢進大概 700 球。不過擅於勝利是一回事，莫洛克身上有一種更可貴的特質，那就是在面對失敗或是不利情況時，他的從容冷靜能為自己的隊友燃起新的勇氣。在之後的決賽中，他的鼓勵再次扮演著巨大的作用。

其他球員受到鼓舞後繼續投入了比賽。果不其然在 10 分鐘後，莫洛克將球從右邊傳到左邊戰線上，在一陣纏鬥之後，德國隊終於衝破土耳其防線將比數扳平！

場上頓時爆出歡呼聲，德國隊終於找回了自信。52 分鐘時，德國更以 2：1 處於領先的優勢。但這時德國隊已經沒有想要拖時間的意思，反而接連上前進攻。一直到比賽結束哨音響起時，德國以 4：1 的分數拿下首勝！

赫爾貝格聽見場邊的歡呼聲，但只有他才知道磨難才正要開始。因為在另外一場小組賽中匈牙利也戰勝了韓國，比數：9：0。

1：1！德國前鋒Schärfer突破土耳其防線，攻下本屆世足賽第一球。

在 1954 年的世界盃裡，匈牙利絕對是世界上最好的球隊，沒有之一。

匈牙利的不敗神話起源於 1950 年，跟阿爾巴尼亞的對戰中他們一舉拿下兩位數（12 分）比 0 的驚人比分，從此以後就被冠上「魔法馬扎爾人」的綽號。1952 年，他們以 3：0 的分數虐殺兩屆世界杯冠軍義大利隊（那時候世界杯只辦了四次），再隔一年又以同樣的比數，在羅馬 6 萬球迷前再次羞辱了義大利。

匈牙利在 1953 年達到頂峰。這年匈牙利隊來到倫敦，對戰現代足球的鼻祖英格蘭隊，在這之前英格蘭也保有自己的不敗神話 ──英格蘭從未在主場輸給任何歐洲強隊過。但是在倫敦數萬名英格蘭球迷面前，匈牙利才花了 45 秒就攻進了第一球。

英格蘭人看傻了，只能眼睜睜看著匈牙利談笑用兵。看著他們從空中抄球、用胸口控球；看著他們的三個前鋒普斯卡斯（Puskas）、「黃金頭槌」科奇什（Kocsis）和希德庫蒂（Hidegkuti）有如三把利刃各方出擊；看著他們從後場就發動攻勢、同時即時跟進退防並全速進行反擊。看著自己的隊員跟著球滿場跑，球卻很少在他們腳下，有時甚至連拿到球了，「似乎也不知道接下來可以做什麼」，最後用 6：3 的比數吞敗。匈牙利表現出的足球藝術讓歐洲媒體給他們一個封號：「黃金之隊」。

面對這樣變態的隊伍，德國隊竟然只能派出自己的二軍？？

根本不用期待任何奇蹟。現在唯一的問題只有「德國隊會被虐多慘」而已。但是成千上萬的德國球迷根本不知道這件事，賽場上湧入多達六萬名球迷，其中超過一半都是自己的同胞。他們渴望見證一場偉大的戰鬥。鼓勵聲不絕於耳：「塞普，搞定他們！」

鼓勵的聲音、擊掌、拍背接連不絕。但在赫爾貝格眼中，這些鼓勵簡直比凌遲還令人難過。赫爾貝格事後回憶：「天啊，等等我就要宣布球員名單。幸運的是，那個時候沒有人知道。」

但是該來的還是得來，赫爾貝格宣布派自己的二軍上場。哨音響起後，這支新進場的隊伍不僅缺乏在國際賽事比賽的經驗，甚至連協同作戰的默契都沒有。很快球就被牢牢抓在匈牙利腳下，剩下的問題就是：匈牙利需要多久時間來進他們的第一球？

答案是：3 分鐘。

1954年德國隊的西裝照。

開場 3 分鐘匈牙利踢出了一記角球。德國隊的新門將本來已經將球接住，結果一個沒防備，後面竟狠狠被煞車不及的自家後衛撞倒在地。球隨即滾落在不到球門 12 碼的地方，匈牙利「黃金頭槌」柯奇什立刻上前補上一腳，拿下了匈牙利的第一分！

但是德國的悲慘命運才正要開始。匈牙利的隊長普斯卡斯及柯奇什形成銳利的雙箭頭，不斷朝著德國球門猛攻。15 分鐘後，匈牙利隊長普斯卡斯再次踢破德國國門，4 分鐘後柯奇什又踢進了第 3 球。

而現在才開踢大概 20 分鐘左右！

球迷爆炸了。

德國隊的教練眼睜睜的看著原本瀰漫興奮、友善的情緒，逐漸變成痛苦混合著巨大憤怒的噓聲。匈牙利的足球鞋踩碎了德國的勝利之夢 ── 然後又狠狠把那些碎片碾到變成粉末。更重要的是連匈牙利球員都看不起德國隊，上半場比賽結束時，所有德國球迷都看見，匈牙利隊長普斯卡斯一邊搖著頭一邊走下場。

下半場繼續的是一場慘烈的屠殺。匈牙利的胃口越來越大，比數從 4：1、5：1 持續拉大。等到比賽結束時，德國以 8：3 的成績，幾乎是屈辱的結束了這場球賽。而在那之後各方的批評如雪片般飛來，而整個國家的風暴幾乎直擊一個人：總教練赫爾貝格。

首先開第一槍的就是媒體。

2018年4月，柏林市政廳裡舉辦赫爾貝格展覽。左邊一行字寫著：「教練總是孤獨的。」

在比賽結束後隔天，《世界報》狠批了德國隊的戰術：「對於現場六萬、其中有三萬是德國的球迷來說，這場比賽簡直就是一場詐欺。他們來到這裡，想看最好的德國 11 人隊打出一場精彩的比賽，則注定要失望了……對我們德國人來說，這是一場最羞辱的比賽。」《圖片報》則在標題上寫：「德國足球最沈重的打擊 ── 8：3」

隨之而來的則是雪片般淹來的辱罵信件及電報。一天，赫爾貝格走進氣氛低迷的球員室，開始一封接著一封的唸：

「赫爾貝格！你是個王八蛋、騙子！只有一個地方適合你：躲到窗簾後面！」

「這場比賽讓人們以身為一個德國人為恥！」

「你可以打包行李回家、從此以後再也不要打關於足球的主意了。…..對於廣大的球迷來說，這是一個巨大的欺騙！」

「現在該是你退休的時候了。你閒晃在這位置上已經太久了。」

還有最有創意的：「……如果一個國家隊教練都不知道自己該為球迷帶來些什麼，那他最好就該去買條繩子、找棵最近的樹把自己吊死。而且繩子最好還不要斷，好讓別人可以接著用。」

教練一封接著一封的唸著。但就在唸的同時，原本低迷、尖酸刻薄的球員室氣氛也開始變得和緩，到最後甚至有人笑了出來。

這就是赫爾貝格想看到的反應。

球賽還沒結束。當之後他現身記者會、記者詢問他對那次失利的看法時，他說了整個德國足球史上最有名的名言：

「球是圓的，而比賽共有 90 分鐘。」（Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten）

（待續）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

快加入！新聞送上來！

iOS

Android

LINE加入好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
本文相關： 足球 德國 匈牙利 2018世界盃 神奇海獅先生
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.