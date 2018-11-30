郭老師的跑步教室》關家良一，別來「有」恙

關家良一是在東吳大學五彩跑道上發跡的，為了獎勵他刷新亞洲記錄，東吳大學還在跑道上噴上他的名字，第二跑道以他命名，多次誠懇地互動中，累積了他對台灣的感情。他雖然只是一名平凡的技術師，但是很關注人道的關懷2012年為感謝台灣人民對前一年日本311大地震時踴躍捐輸，以13天獨自環台長跑了一圈完成超馬環台感恩之旅，沿途各地跑團跑友都主動陪他跑一段路。

郭豐州／國際超馬總會技術委員技術委員

除非是近兩年才開始跑步，否則台灣愛跑步的人大概沒人不知道日本的超馬天王關家良一，他曾獲得24小時世界盃四次冠軍、東吳超馬賽7屆冠軍、曾經連續跑出十次24小時260公里的成績（240公里即是國際級標準），是世界公認的超馬24小時大師。

關家良一是在東吳大學五彩跑道上發跡的，為了獎勵他刷新亞洲記錄，東吳大學還在跑道上噴上他的名字，第二跑道以他命名，多次誠懇地互動中，累積了他對台灣的感情。他雖然只是一名平凡的技術師，但是很關注人道的關懷2012年為感謝台灣人民對前一年日本311大地震時踴躍捐輸，以13天獨自環台長跑了一圈完成超馬環台感恩之旅，沿途各地跑團跑友都主動陪他跑一段路。2014年為了呼籲人類不再發生戰事，8月6日上午8點15分，就是在1945年原子彈爆炸的時間從廣島起跑，趕在8月9日長崎原子彈落下前完成423公里的長跑。另外，他在台出版的著作「放慢速度的勇氣」、「王者風範」都是很受歡迎的跑步勵志書籍。

2012關家良一長跑環台一周，回到起點東

吳大學，一群跑者陪同他跑進校門。（超馬運動協會提供）

但是他畢竟不是鐵人，每年累積近萬公里的跑步里程，休息不足，2015年髖骨開始有異樣，後來走路姿勢都變形，動了兩次手術，置換了人工髖關節，今年才恢復慢跑，九月去馬來西亞新山參加12小時賽，就覺得他離比賽還有很長的距離，11月3日到高雄跑復出後第一場24小時賽，身體狀況都不再像當年，但是他仍然笑容可掬，人緣好，一有鏡頭，一定擺出招牌姿勢，沒有任何身段，還笑著跟我說有感覺到年紀了（51歲）。

11月3日高雄24小時超馬賽是關家復出的第一場24小時賽事，儘管跑得不好，仍然與在場觀眾熱情互動。（作者提供）



關家別來有恙，但是一看到鏡頭，還是擺出特有拍照姿勢，親和力十足。（作者提供）

前幾天收到他的來信，讀後十分感動，也跟大家分享：「我決定要在2020年3月再次挑戰環台一周。

上一次於2012年舉辦的「關家良一超馬環台感恩之旅」裡，特別受到郭豐州老師、陳進財先生的幫忙，在此再度表示最高的感謝之意，在2020年也希望能再度得到協助。

在東日本大地震之後台灣對日本捐助高額的捐款及支援，身為一個日本人，「關家良一超馬環台感恩之旅」的出發點在一心想要向台灣表示這份感謝之意。但在上次的環台過程裡，反倒是受到許多台灣人的幫助及感謝，他們會對我說「謝謝你來台灣跑步」，所以那時變萌生出一個想法，就是必須要再另外找時間答謝完成「關家良一超馬環台感恩之旅」才行。

我在2015年出版的「放慢速度的勇氣」裡最後有寫到這個想法，但是之後因為骨關節的手術，所以一直對再次的挑環台猶豫很久。但在先前參加高雄24小時賽時，受到周圍的人的鼓吹說「大家再一起跑步吧」，於是決定去完成當初的決定。這次也是以對東日本大地震的受災地區的支援為前提，除此之外希望能加深台日的友好關係。因此這次的活動名稱我想命名為「羈絆2020」。（日文羈絆有情誼厚重的意思）「放慢速度的勇氣」裡我寫到在2020年東京奧運前再次環台。但為什麼要在這時期舉辦，有一個原因是在奧運裡，我反對全世界的人把台灣當作是「中國的一部分」來看待，所以我想透過這活動向全世界證明台日的友好關係及羈絆。我的目前的想法是2020年3月11日，台灣時間13:46（東日本大地震發生時間）在東吳默哀完之後，於下午14點從東吳大學出發。

雖然AMINO VITAL有意思贊助我，但我認為還是要先以市民跑者為主體去構思、計畫，如果最後有贊同理念的企業或贊助商，那是比較理想（也就是不會把活動變成是由企業主導）。當然我知道我受傷過，也承認年齡帶來的體力衰退。雖然行程比上次還輕鬆，但我還是覺得這是一大挑戰。但我已下定決心，誠懇地想要尋求協助。」

2020年超馬運動協會本來就有再次舉辦環台賽的構想，也許結合關家良一的環台之旅，屆時再一次邀請全國各地的跑友們一起跟關家良一以跑步緊緊繫住台日情誼吧！

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