郭老師的跑步教室》石川佳彥的王座保衛戰

已經是日本新一代超馬之王的石川佳彥，在8月面臨到一個重大的抉擇：是參加11月中的神宮外苑超馬賽還是參加12月初東吳超馬賽（亞洲盃錦標賽）？背後原因是...

郭豐州／國際超馬總會技術委員技術委員

已經是日本新一代超馬之王的石川佳彥，在8月面臨到一個重大的抉擇：是參加11月中的神宮外苑超馬賽還是參加12月初東吳超馬賽（亞洲盃錦標賽）？背後原因是這樣：東京的神宮外苑超馬賽是明年（2019）IAU 24小時世界盃錦標賽日本國家代表隊的選拔賽，而石川是上一屆（2017）世錦賽的冠軍，當然是要去衛冕，但也需要取得參賽權，因此理論上必須報名神宮外苑超馬賽。而東吳超馬賽呢？這幾年因為兩比賽距離過近，日本高手們也都會面臨到二選一的難題，以日本超馬協會的立場來說，當然希望把高手留在東京比賽，維持該賽事高水平，所以原先只限定東京賽為選拔賽，經我幾次說服，該協會終於也把東吳賽列入選拔賽範圍，但是權重分數比東京賽略低，但是只要能列入選拔賽就行了，像石川等級的高手立刻表示要來東吳參賽，一方面我們賽事集合了全世界高手，彼此切磋，可以創造更好的成績，一方面賽事品質佳，氛圍熱烈，參賽者受到更多的照顧與鼓勵。相對來說，東京神宮外苑超馬賽顯得較陽春，在沒有舞台的空地簡單開幕後，沒有加油群眾、沒有音樂，參賽者在不寬的外苑園區人行道上默默地跑24小時。於是，今年日本超馬高手紛紛報名東吳亞錦賽，導致代表隊陣容超級的堅強，所有隊員的最佳記錄都遠超過國際級水準，是八支參賽隊伍之最，幾乎很難撼動他們的王位與后位，套句路跑界的話來說，其他參賽者只能遠遠地看他們的車尾燈，甚至有一大半的隊因為離太遠了，幾乎看不到。不過，也有少數的例外。

日本的石川佳彥先生。（圖片來源：東吳大學官網）

本來我們每年都會邀請世界各地的高手來參賽，但因為亞錦賽報名踴躍的關係，我們今年只邀請五位，希望這幾位稀世高手能與日本好手友好地競爭、而他們也希望在日本高手的刺激下，讓自己的成績上一台階。年初我收到南非的約翰來信說他推薦一位新星來參賽，看到他的成績，還真嚇一跳，273,630 km，哇嗚！270以上的成績都要特別抬頭注意了，何況這位名字叫「伊凡羅培茲」的西班牙人今年才26歲，真是英雄出少年，這成績已經是歷來24小時世界排名第11名了！他今年四月在南非很熱的氣溫下跑出249,324 km的成績，緊接著6月在德國Stadtoldendorf 24小時賽中創此佳績。隔天，羅培茲立刻用不怎麼熟練的英文展現旺盛的企圖心，來信說他還要請教練陪同來東吳參賽，目標要進一步提昇自己的記錄。26歲是什麼概念？絕大多數超馬高手在這年紀都還在跑42公里馬拉松，頂多會嘗試100公里，羅培茲卻已經在今年跑出兩個超過國際級水準的24小時成績了，對於30歲、最佳個人成記錄是270.870公里的石川佳彥來說，這一場王座保衛戰將會是東西半球少年英雄、史詩般的戰役。不過，對石川的王座具有威脅的可不只有羅培茲一人而已。

270以上的成績都要特別抬頭注意了，何況這位名字叫「伊凡羅培茲」的西班牙人今年才26歲，真是英雄出少年，這成績已經是歷來24小時世界排名第11名了！（圖片來源：東吳大學官網）

9月在克羅埃西亞的100公里世界盃舉行時，賽前一天照例會開會員國大會，坐我後排的一位男士突然探過頭來問我說，我們亞洲盃收公開組跑者報名嗎？一般公開組就不限資格，非亞洲或大洋洲跑者也可以參賽，但是我們今年只打算邀請五個高手來，名額十分有限，於是我反問說你的最佳個人記錄是多少？他說266公里，是瑞典國家記錄保持者，當下立即答應邀請他。每位超馬高手都知道要推進自己的記錄要到高水準的賽事來，而我們賽事的宗旨就是讓每位跑者在我們五彩跑道上留下自己最佳的成績。這位瑞典記錄保持者姓名是約翰史第尼，看起來比實際年齡44歲來得年輕、是一位自行創業的企業總裁。在共7位有260公里以上記錄的高手砥礪競爭下，我們期待他有270公里以上成績表現。

英國的勞森是一位有天分的跑者，專長在越野跑，去年在中國最著名的八百流沙超馬賽中以70小時51分完成400公里高難度自導航戈壁賽，創大會記錄，他也參加場地賽，最佳成績是兩年前的261公里，去年他第一次來東吳參賽，還在八百流沙賽後疲勞期，沒能跑出自己希望的好成績，賽後他立即表示他很喜歡我們賽事氛圍，希望今年還可以再來，刷新自己場地24小時賽紀錄，這位外表不羈、態度隨和的跑者，今年因護照問題無法去中國衛冕，更給他充分的時間，準備在今年東吳賽事中突破自己的極限。

24小時賽很漫長，中途隨時可能發生各種狀況，除了上述三位高手之外，法國的胡耶爾（個人最佳成績263公里）、日本的高橋伸幸（個人最佳成績264.5公里）、楢木十士郎（個人最佳成績261公里）隨時都有可能

竄出來挑戰石川佳彥，看來他的王座保衛戰決不會輕鬆。