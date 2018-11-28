恐懼鳥》你知道嗎？烏干達有政客會血祭兒童來確保選舉勝利—非洲巫術活人祭記錄（內有血圖超連結，慎入）

你知道嗎？直到今時今日，在這片黑色大陸每年仍然有過千名小孩、殘障人士因為各種巫術理由而被斬手斬腳，甚至活摘器官呢？所有血案的背後原因只有一個︰「恐懼」。

恐懼鳥 SCARY BIRD

轉眼間人類已經踏入二十一世紀。縱使不少憤世嫉俗者抱怨科技使人們墮落，世界正走向黑暗呱呱呱呱.....但其實從死亡率、犯罪率、家暴數目、戰爭數量等等實際數字觀察，我們人類正過得愈來愈好，我們的舉止愈來愈文明，我們比舊時的人更愛和平而非暴力。

但亦因如此，我們同時衍生一種「文明人的傲慢」，總是嘲笑古代人的愚蠢，為何他們如此迷信以為天災是神靈憤怒？誤信把女巫燒死就能制止瘟疫？

我們忘記直到近一百年前，過去世界對人類非常不友善。一個噴嚏已是死亡徵兆，輕微擦傷便可患上破傷風；父母不敢為初生嬰兒起名，因為孩子一歲前死掉的夭折率太高；天災人禍引致滅村是司空見慣的事，死亡的恐懼緊貼住是古代人每一秒的生活。然而，我們與祖先的基因其實沒什麼分別，只是科技文明積累下來的安穩，使我們可以高枕而臥地指手劃腳。

換過角度看，一旦安穩生活的根基受到動搖，我們一樣可以很快淪落如同先輩的迷信、野蠻、愚昧。呃...小編不是想寫Fallout的掠奪者。我們不需要遊戲來印證這說法，我們只需打開世界地圖，然後劃向左下方的非洲大陸...

你知道嗎？直到今時今日，在這片黑色大陸每年仍然有過千名小孩、殘障人士因為各種巫術理由而被斬手斬腳，甚至活摘器官呢？

所有血案的背後原因只有一個︰「恐懼」。

你知道嗎？烏干達有政客會血祭兒童來確保選舉勝利？！（路透社）

受咒語的白化孩子們

事發時7歲的Baraka Lusambo正與父母在床上睡覺。

門外突然傳來一陣騷動聲，數名魁梧黑人企圖從破門闖進屋內。Baraka與父母頓時陷入恐慌，但沒人覺得驚訝，仿單他們早知這一日終會降臨。

他們還未反應過來，那些匪徒已經走進屋內。Baraka的母親上前與他們理論，但馬上吃下迎面而來的一拳。她踉蹌後退數步，然後跑出屋外尋找鄰居求救。那些匪徒沒有追上去，因為他們的目標不是她，而是家裡最值錢的東西...

就是Baraka Lusambo。

Baraka的白化皮膚在黑暗裡仍然清晰可見，這身皮膚自他出生便帶來不少災難。在黑人社區裡白化病患者被稱為「白狒狒（inkawu）」又或「似鬼的（zeru zeru）」，總之是帶來不幸的東西，是西方白人侵略者留下來的怨魂。他們經常被歧視、被欺凌、被虐打。如果村莊發生不幸事件，第一個被算到頭上便是他們。

但相比起巫醫，那些村民友善得多了。在部落巫醫眼中，白化病患者全身上下都散發住魔力，可以帶來好運，甚至醫治愛滋病。但白化病患者不是因此成為"巫醫學徙"，而是"巫術藥材"。

過去十多年，無數Baraka的同伴，無論男女老幼，都被黑市商人追殺。那些人會活摘他們的器官，又或斬去手腳，甚至帶到愛滋病患者面前讓他們強姦。他們絕不用麻醉劑，因為相信受害人的尖叫聲愈大，藥效愈強。這些都是街知巷聞的事實。

縱使早知真相，當這一天來臨時，Baraka仍然嚇得瑟縮一團，不懂得如何反抗。那些黑市商人輕而易舉抓起Baraka。一人負責拉高他的手，另一人則拿出利刀。Baraka開始嚎啕大哭，滾滾淚珠沿雙頰流下。他向床上的父親求救，希望他能伸出援手，然而父親一直沒有"醒過來"。

正如俗話說︰「裝睡的人是喚不醒」

就像中世紀教徒看侍女巫，Baraka在他同胞，甚至家人，眼裡永遠是"被咒語、該死的"一群人。

此時高舉的刀鋒已經揮下。

鮮血如泉水般噴出，手臂也隨之斷離。

事實上，不少白化病兒童都是在裝聾作啞的父母面前被殺。因為除了承受外界壓力外，家長們本身都以白化孩子為恥。他們會強逼孩子在太陽下暴曬，希望他們外表能"正常些"。但當他們變得"正常"時，其實已經患上皮膚癌。

幸運的是，Baraka Lusambo稍後得到慈善組織Under The Sun協助，與另外三名在坦桑尼亞（Tanzanian）受到逼害的白化病黑人孩子前往美國接受治療。其中一名15歲的Emmanuel Rutema，他除了手部被斬下去，另一邊手的手指也被切掉三隻。當時那些巫醫獵人甚至想活生生扯下他的舌頭，與拔光他的牙齒。當他們在美國裝上義肢時，無不對鏡頭展露快樂的微笑。

縱使Baraka與他朋友能獲得援助，慈善機構亦拯救了不少同類型的受害者，但對比起白化病患者在非洲水深火熱的狀況，仍然只是杯水車薪。根據一項研究，全球平均每17000人便有一名白化病患者，但在非洲大陸，特別在坦桑尼亞，卻是1400便有一個，比率足足高了接近十倍。

白化患者在非洲悠久歷史裡一直處於被歧視的位置，欺凌與虐殺常有發生。但在近十多年，部落巫師卻傳出截然不同的論調，說白化患者的身體能醫百病，甚至帶來財富，這掀起了一波獵殺潮。根據聯合國人權理事會報告，單是白化病患者的肢體價值2000美元，屍體更高達75000美元！

Under The Sun釋出報告指過去數年，在23個非洲國家，便發生129宗針對白化病患者的謀殺，以及181宗襲擊案。聯合國報告亦指過去九年，也記錄了超過600宗襲擊及謀殺案。然而兩份報告都表示，以上數據應遠低於實際數目，因為不少個案是由親友動手，又或犯罪者受到政府包庇。這點我們下段會詳細解釋。

看到這裡，相信大家不禁訝異現今世代還容許如此愚昧野蠻的巫術殺人發生，特別環顧我們身旁的科技文明後，那種光怪陸離的感覺就更強烈。

然而，巫術殺人的風氣早已籠罩住整個非洲，白化病患者是少數受到國際關注的個案，實際上無論男女老少，正常殘缺的非洲人都可以因為不同理由成為巫醫手下的活祭品，例如禿頭男子的頭顱被認為是"聚寶盆"，雙胞胎、先天殘障和哨牙崩牙的孩子可以驅逐邪靈…

為何非洲國家會縱容如斯可怕的巫術殺人？難度我們要像納粹分子般怪罪基因問題？單是傳統文化便可引發大規模獵殺？又或背後有一個更合理又令人心寒的解釋呢？

「巫術祭品經濟學」

小編先父在尼日利亞的鄉鎮開工廠，所以中學時暑假偶爾會在那邊渡過。猶記得第一次去那裡的某天晚上，小編被窗外一陣人群騷動時吵醒。即使時隔多年，現在也很難準確形容那股聲音，既像市集般人聲鼎沸，又像馬戲團遊行般帶點音樂。正當小編想掀開窗簾窺看，在旁的父親立即上前阻止，他說︰「那是什麼宗教集會來，每個月總有一兩次，他們會在那塊空地聚集唱詩一整晚。」

「是基督教嗎？」小編問，因為基督教在當地也很流行。

「不是，但不知道是什麼。」父親答道。

之後的日子，小編都不自覺觀察當地的宗教風氣。發現縱使表面上宗教勢力由基督教與伊斯蘭教平分，但骨子裡仍然由傳統巫毒教做主導。當地人民習慣事無大小都怪罪到巫術邪靈，例如有一次工廠門外捲起小龍捲風，便說數名工人走進來，驚慌地說那是邪靈來，要求父親找當地的巫師驅邪。

倫敦大學亞非學院教授Mark Faulkner亦舉出一個例子，例如十個人在一個房間睡覺，其中一個被蚊子咬了並染上瘧疾「他們知道瘧疾是蚊釘造成，但為何蚊子只咬那個人？」他說︰「明顯是某個邪靈在背後作崇。」於是乎又要找巫師過來。

因為非洲傳統信仰認為"靈"是無處不在，但比起基督教的上帝要等祂應允願望，他們的"靈"似乎快捷得多。它們可以透過儀式與獻祭操控，而且能隨施術者心意訂制行動，甚至簡單如駕駛考試，都可以借"靈"之手合格通過。

如果迷信只停留在這層面，雖愚昧但無害的，但多份報告顯示近十多年由巫術衍生的殺人案有急劇上升趨勢。以烏干達為例，根據烏干達人權委員會記錄了單是07至08年，巫術血祭案便有高達800%增長。

其實非洲巫術一直都有獻祭部份，但過往以雞羊等家畜為主，活人祭是有但罕見，所以為何隨著時代進步，這種野蠻行為反而增加呢？主要原因有兩個︰生活環境與官巫勾結。

根據烏干達政府報告，半個多世紀以來最嚴重的旱災襲擊了東非部分地區，使該國1100多萬人面臨糧食不足，160萬人處於饑荒邊緣。旱災饑荒觸發了骨牌效應，引起其他嚴重社會問題，例如失業率高企、犯罪率上升、貧窮人口增加、死亡率暴升。

烏干達人民面對嚴峻環境感到無力，不少人開始尋求巫術援助，甚至連那些接受過教育的專業人士也跟著做。因為無力的人往往最需要控制感，就像古時人類拜天祭地，能影響變幻莫測的自然嗎？不能，但就是有種「我好像能控制它們」的感覺。順著這思維下去，當羊血雞血都沒見效時怎麼辦？是否我犧牲不夠多呢？這時候便到人類祭品上場。

兒童是巫術獻祭一大受害者。專門打擊兒童獻祭的牧師Peter Sewakiryanga說，在烏干達每星期都有兒童失蹤，他們被找回時可生可死，但器官一定不見了數件。不少家庭嚇得把子女弄傷，讓他們看起來像"次貨"。

導致兒童成主要目標的原因有兩個。首先，經濟低迷令不少兒童被父母被遺棄，又或因學校倒閉而在街上流連，甚至出現貧困父母主動出售子女的個案，這使得"來貨源"非常充足。其次，小孩被比成年人更難反抗，匪徒能輕而易舉把他們制服。再者小孩的血肉有"純潔"、"再生"的象徵，那些巫師自然覺得很可口。

那麼政府沒有阻止形勢呢？當然問第三世界的政府為何不做事，好像有點多餘，但真相比純粹迂腐懶惰更黑暗。之前說過兒童獻祭非常昂貴，價錢由數千至數萬美元起跳，所以你為何覺得一個貧困農村家庭能費擔得起？

其實支撐往整個"活祭網絡"，就社會上流的貪腐議員。

根據聯合國兒童基金報告，在烏干達2014至2015年，13宗已確定的兒童獻祭個案裡，便有6宗是與民主議會選舉有關，兒童獻祭與選舉年期更有密切關係。因為當地人民，即使是參選議員，都相信只有透過兒童獻祭才能在議會奪一席位。

亦由於巫師與上流階級產生連結，使得政府政策更加優待他們，讓他們註冊成"傳統療法師"，肯定政治地位，單是在烏干達已經有65000個巫師。這連結同時讓下層市民誤會上流階級的權勢是源於巫術，於是巫術在平民間更盛行，形成一個惡性循環。

類似情況亦發生在尼日利亞、利比里亞、南非、坦桑尼亞與津巴布韋等非洲國家。巫師透過散播迷信來獲得政治力量，再滾雪球般周圍橫行無忌，來擴大影響力。

例如在南非，為數三至五人的巫師會突然出現在學校、社區會堂，甚至警局門前，然後施行咒語法術，讓設施內的人恐慌，家長會立即接走子女，活動會馬上取消。最後居民被逼支付一大筆錢給那夥巫師去做"驅邪儀式"。但最主要的是，那種恐慌以及隨之以來的騷動，會烙印在當地人民及管理人心裡，令他們以後對巫師有所棹忌。

接下來，小編將向大家介紹三宗近年發生的真實非洲活人祭案。其實小編手頭上還有更多案件，但想選取些有上新聞報導兼附現場相片。那些肢離破碎的相片請按連結觀看，網誌只敢貼些不見血的，怕血的慎入（更正︰其實血不多，只是斬下來的頭與肢體罷了）。

（1） 2017年4月26日，地點是迦納的阿桑克蘭瓜（Asankragwa,Ghana），31歲的Abdul Salam被發現親手斬下6歲親兒子的頭與腳，送到當地的巫師，為了用法術獲得更多財富。

圖片為他手捧兒子殘肢的照片。（https://imgur.com/a/rHM9In9）

（2）2016年4月6日，21歲Amon Sichamba的殘屍被發現在尚比亞的盧薩卡（Lusaka, Zambia）。屍體戴在一黑色垃圾袋，耳朵被切掉，心臟被人斬開胸膛掏走，陰莖也被截斷。據報三星期前，在相同位置發現四具同樣死法的屍體。

民眾對於警方未能保護他們非常憤怒，一度發生暴動。警方隨即在夜場拘捕了十二男四女，稍微平息民憤，但後來發現那些男女只是舉辦群交派對。真正兇徒到現在仍然沒有下文。圖片為兇案現場照片。 （https://imgur.com/a/wJfJUVR）

（3）2017年3月23日，尼日利亞的拉哥斯（lagos Nigeria），警方在街上發現一名神色可疑的男子，上前調查驚見他袋子裡有一顆女性人頭。

男子名稱叫Taofik Hassan，今年61歲，是15名孩子的父親，任職伐木工人（這點很重要）。他承認自己受僱一名巫醫，要他陪同兩名助手誘拐女子，殺掉並把頭顱帶給他進行儀式用。

男子說兩名助手謊稱有個優待的工作機會給女子，引誘她到偏僻地方後進行宰殺。兩名助手抓住女子的手腳，男子則舉起彎刀，像砍木般把女子砍成七八件。

男子聲稱事後獲得4000尼日利亞奈拉做酬勞，這是他第二次工作。

圖片為男子抱著受害女性頭顱的照片。（https://imgur.com/a/AE8Lhkt）

「迷信沿大陸傳播」

為錢財巫術殺死親兒、白化病人被狩獵、橫行霸道的巫師...很難令人相信這些個案發生在廿十一世紀，就在這科技昌明的時代，其愚昧程度實在令人髮指。有巫師用"宗教自由"來做擋箭牌，但小編不認為這能遮蓋了生存權，否則很多殘暴行為也會得到免罪藉口。

當然我們可以做的其實很有限，畢竟相隔半個地球，而且聯合國與慈善近年亦積極干擾，但這並不代表我們能安在家中，嘲諷那些非洲人多麼愚蠢，仍然要提高警覺。因為迷信，以及迷信衍生的暴力，是會像疾病般傳染。

有基督教牧師嘗試吸納土著巫術，以增加信徒，就像舊時教會加入歐洲民間信仰，衍生出現在的復活兔等等。然而當基督教混上非洲巫術時，明顯巫術的暴力基因佔優，甚至重新打開基督教中世紀時殘忍的一面，使得教義非常偏重"驅魔"，讓耶穌變成另一個巫神。

那些所謂的"驅魔儀式"並不是牧師唸過禱文就算，還包括監禁、飢餓、飲用毒水、甚至被汽油點燃等等可怕事情，多次令到被驅魔者重傷或死亡，一度成為當地另一個社會問題。

另一方面，巫術亦能跨大陸傳播。2011年，BBC報導過短短四年內便有400名非洲小孩被綁架到英國，反人口販賣機構Ecpatyg主席說當中包括巫術獻祭用途。雖然孩子們都被英國警方拯救，但很多都不願透露詳情，因為巫師都曾經提取他們的頭髮與血液，警告如果說出去，自己及家人都會暴斃死亡。

「巫醫告訴我，有一天他會要我的頭。」一名生還兒童說︰「有時我會醒過來，看到他拿著刀子騎在我身上，每天晚上我都害怕那把刀刃終於砍下來。」

隨後那名記者假扮顧客，拜訪了十間近年在英國開店的非洲巫師，要求提高財運。當中便有兩間願意提供"用人血進行"的巫術儀式，但拒絕透露血液來源。他亦親身去到烏干達，找到一個替巫師辦事的接頭說"抓來一百個小孩都無問題"，價錢為$15,600英磅一個。

總的來說，即使身處文明社會，我們也要提高對迷信的警覺。首先，正如英國例子，迷信是能從外地引入。其次，就算再文明的城市都有不景氣的時候，當人民對生活感到完全無力，便是迷信入侵的好時機。

所以緊記一個人要拜祭那裡來的神，又或花費多少錢雖然是個人自由，但當一種信仰要弄到人命傷亡，就必然是愚昧與迷信。我們絕對不能非洲的覆轍。

本文經授權轉載自恐懼鳥 你知道嗎？烏干達有政客會血祭兒童來確保選舉勝利—非洲巫術活人祭記錄（內有血圖超連結，慎入）

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