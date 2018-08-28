恐懼鳥》宿怨（Hereditary）一部恐懼鳥極力推薦的心理恐怖片以及背後真實的惡魔召喚

娃娃屋般的場景中，可怕的家族秘密逐漸浮出檯面，在塵世中追逐無常的眾生，向大力鬼神祈禱，最終獲得的會是慾望的滿足，還是永世的毀滅？

恐懼鳥

什麼是恐怖片的美學?

我自十三歲沉迷恐怖片，我想部份原因歸於在此之前屋企禁止觀看那些駭人的東西，所以當樓下開了租碟鋪，我幾乎每隔兩三天便租一盒回家鎖門偷看。

久而久之五感也逐漸麻木，純粹突發驚嚇（jump scare）的影片再不能滿足我，那些東西可能會嚇你一跳，逗你一笑，但不會長久，不會在你情感挖開一個永遠存在的小黑洞。

宿怨的故事從外婆的死亡開始，一系列怪事開始發生，家族不可告人的故事逐漸浮出檯面（圖：網路）

第一次令我有「很美啊！」感覺的恐怖片應該是Stanley Kubrick的《鬼店》，與世隔絕的酒店、風雪大作的天氣、高貴但狡猾的厲鬼，但最重要的是讓我看到一個互相依存的家庭，如何曾經開心過，然後逐漸崩壞，最後酗酒父親發狂拿起斧頭追殺妻兒。被家人追殺固然可怕，但那種家破人亡的痛苦才刻骨銘心。

那種不安感困擾了中學的我好幾天，但同時萌生一種莫名其妙的快感，宛如戀屍癖者第一次接觸屍體般禁忌但歡愉，之後這些年我都一直想找令我有同樣悸動的恐怖片。

這就是我今天向大家推薦電影《宿怨（Hereditary）》的原因。還記得當初踏出戲院時，市場部還未找我，我已經決定寫下這篇文。這套電影沒有太多突發驚嚇，純粹用劇情與演員營造寒氣逼人的氣氛把你弄瘋，與留下久久未能釋懷的哀傷。

故事講述以嘉咸家的外婆愛倫喪禮作開始，嘉咸一家對這名身份神秘的外婆離世感覺不大，然而異像卻隨外婆死後接踵而來，最後以另一名家庭成員死亡作休止符。

在至親離世的陰霾下，母親安妮 （東妮歌莉蒂 飾） 神經臨近崩潰，與其他家人生活磨擦日漸激烈，一家人關係瀕臨瓦解邊緣。就在此時，一個陌生人突然介入安妮的生活，讓她意識到所有慘劇源於一個與家族血脈相關的黑魔法邪教。這個神秘邪教早已暗中觀察嘉咸一家，準備施行一個通靈儀式，讓整家人陷入萬劫不復之地。

我為免劇透而避重就輕地寫，但實際劇情很深，隱藏訊息量很大。再加上東妮歌莉蒂的精湛演技，活脫演出一名歇斯底里、無法接受親人死亡的崩潰母親，更有傳言她有機會藉此片再次問鼎影后。然而驅使我寫下這篇文章不是演技音樂諸如此類，那些有更專業的人寫，我想講解一下電影的邪教設定。

正如前文所說，《宿怨》整個故事環繞住一個神秘邪教。這個邪教不是那些B級電影憑空作一個"地獄教"，而是編劇們翻閱古魔法書，並從群魔亂舞堆中精心挑選其中一隻，再按魔神形象構築出一個可怕邪教。

這隻惡魔的名稱叫派蒙（Paimon）...對不起，應該叫派蒙王（King Paimon），因為據召喚術士們說，派蒙王不滿別人忽略衪的銜頭，會要求更大的供品才幫忙，或者直接滑走。

派蒙王源於中世紀惡魔書《雷蒙蓋特（Lemegeton）》（又名所羅門的小鑰匙， The Lesser Key of Solomon），是所羅門王七十二柱魔神中排第九名的魔神，代表元素是大地，部份版本更是西方之王，統帥200隊惡魔軍團，對路西弗尤其效忠。

派蒙王會以"騎著駱駝的王"出現在召喚者面前，是唯一用人形描繪的七十二柱魔神，有著女性化的臉孔但聲線雄亮，人或駱駝戴著鑲有閃耀寶石的魔印皇冠，能以召喚者的方言溝通。出現時有機會伴隨兩個惡魔侍從 Bebal 與 Abalam，還有數以百隻低等惡魔 隨後吹奏號角。傳說派蒙王本質是美索不達米亞一帶的舊神，因為衪總以他們民族的模樣示人。

根據《雷蒙蓋特》，派蒙王擅長操控人類，能傳授召喚者"一切的秘密，包括所有藝術與科學知識、寶藏的位置、預測世界未來大事等等，甚至賜予隨從協助召喚者創作藝術。

紐約雜誌THE CUT曾經就電影訪問一個女巫，請她評論戲中的派蒙王能否反映事實。女巫說電影經常出現的魔印、地板的三角召喚陣、派蒙王出場的宛如成千上萬人吹奏的號角聲、祂的性別模糊（這不劇透解釋不能）、雷蒙蓋特唯一需要供品的魔神，這些都能代表派蒙王，可見製作人的用心。

派蒙王常以波斯民族的樣貌現身，因此有仁推測他是美索不達米亞的古老神祇（圖：網路）

然而她亦指出「我雖然沒有與派蒙王合作過，但我卻沒從召喚過的朋友們聽說過衪要斬下別人的頭。」是啊，確實在電影上映前已經很多人召喚派蒙王，但有別於電影呈現的集體邪教，現實比較像是個人修行。

派蒙王在現代惡魔召喚者口中有「新手的魔神」、「宅男的魔神」等稱號，因為衪豐富的偏門知識實在很合宅宅口味，而且衪對待新手友善，以俊美巴比倫少年貴族模樣呈現，即使他們召喚方式有不足，仍然會出現並指出改善地方，只要你態度夠誠懇。

那些召喚過派蒙王的人說派蒙王很適合用來處理"涉及人的事"，因為衪擅於無形操控人，可以把事件導向你渴望的方向。一名失婚婦人分享派蒙王曾幫助她透過家人找到一間價廉物美的房子。婦人家人出發旅遊地無意中找到那棟房子，及時拯救被趕出家外的婦人。

然而如果你的請求太過無聊，派蒙王會不忌畏說「你的請求要等上十年才見效果」，或者更加直接「我不負責這些東西，我建議你找XXX或XX。」另一方面，衪亦不喜歡別人召喚衪只為了"聊天"。

至於派蒙王的召喚方法...《雷蒙蓋特》相傳是古以色列國王所羅門自己編寫的陪葬品，後來一群巴比倫哲學家在天使指引下發現，委託別被那些不潔的人獲得。然而根據考古學者分析，《雷蒙蓋特》應是在14至15世紀由不同拉丁術士撰寫，合集了跨越數世紀的魔法書，而且由於翻譯員不善，所以不同版本的魔神職級、召喚方法等都有差異。

就我觀察，直到現在召喚派蒙王也沒有統一方法，有的說要用上深藍/黑色蠟燭，再用鹽圍圈保護自己，有的說不需要。有的說像電影般用碟仙盤，或是用香薰的煙、鏡子、一盤油等等來召喚。甚至有召喚師分享他第一次對住顯示派蒙王魔印的ipad冥想，魔印便浮出螢幕，召喚出派蒙王。

有見及此，我也不敢說那個正確，亦不建議你們在沒有專業教授過進行，因為有召喚師說你根本不知道你召喚的是派蒙王或是遊魂野鬼，可能因而招來厄運。況且我也不相信天下間有免費午餐，未清楚代價的交易是最可怕。

（但我相信你們當中有人能解答大家 :） ）

所以如果大家不敢親自接見派蒙王，但又想一睹派蒙王的威能，為何不去看電影《宿怨》﹖相信我《宿怨》絕對是今年內最令你心寒的一套戲。

就讓我們一起欣賞派蒙王如何虐待嘉咸一家至家破人亡。

本文經授權轉載自恐懼鳥 宿怨（Hereditary）--一部恐懼鳥極力推薦的心理恐怖片以及背後真實的惡魔召喚