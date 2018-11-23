自由開講》韓流不只夜襲高雄也夜襲了國民黨內部矛盾

◎許乃文

這次高雄選情受到韓流影響，使得原本被認為選情將會是冷灶的高雄，直到選前幾天，一直是這次六都選情討論熱度最高的城市，狂甩其他五都。當然，討論熱度轉移到高雄固然是這次選舉一大亮點。但選舉走到現在，我認為較值得關注的現象有兩個：一個是很多人說藍營的聲勢已回來，一個是藍營選情在高雄加溫時，國民黨兩位黨內大老接連「失言」，使得韓國瑜立刻扮白臉切割。但，藍營「聲勢回來」，是否代表藍營支持者增加？在韓流發揮之際，國民黨兩大老吳敦義與馬英九接連「失言」，是否為黨內鬥爭的明朗化？對這兩個問題，我有一些想法想與大家分享，以此說明，國民黨還是那個國民黨。

沉默群眾的出口

今年六月，韓國瑜南下高雄職掌國民黨高雄市黨部主委，更一舉取得參選高雄市長的黨內聲浪。在國民黨內部「黨內沒人有辦法，就讓他去搞」、「蜀中無大將，廖化作先鋒」、「高雄並非國民黨主戰場」的氣氛下，韓國瑜以「白手起家」、「爹不疼娘不愛只要一碗滷肉飯」的姿態投入高雄市長選舉，除了利用民進黨執政下形成的反彈聲浪號召深藍歸隊，更畫出夢幻經濟牌大餅吸引淺藍與中間選民。一時間，韓國瑜成了國民黨救世主，坊間認為國民黨支持者不只歸隊，更比以往增加。可是，仔細爬梳網路上與各韓國瑜的造勢場合，再對比四年前九合一選舉與兩年前的總統、立委大選，這次的韓流，頂多是讓四年前沒有出聲，不知道怎麼出聲的藍營支持者有一處可以宣洩的出口。

可是，仔細爬梳網路上與各韓國瑜的造勢場合，再對比四年前九合一選舉與兩年前的總統、立委大選，這次的韓流，頂多是讓四年前沒有出聲，不知道怎麼出聲的藍營支持者有一處可以宣洩的出口。（資料照）

上一次的大選，大部分的主流分析是，民進黨挾太陽花之勢，再培養外圍的社群平台帶風向主導議題話語權，讓國民黨支持者選擇沉默，甚至沉默久了士氣大降，進而造成國民黨大敗。但實情是，當年國民黨在網路上所投注的資源並不比民進黨少，是國民黨在議題反應與回擊能力方面不及民進黨，或者說是反國民黨的公民社群。而這次的九合一選舉，可以發現所謂「韓粉」的組成結構，撇除假帳號以及疑似是中國網軍的帳號，多由退休公教的人員，以及社會與教育位置處於底層的群眾所組成。這群人在這幾年熟悉社群媒體後，開始在各社群平台上發表意見，尤其是臉書。然後藉著「韓流」聲勢，在網路世界以及真實世界中奪取話語權。那，這就代表所謂「中間的理性選民」開始轉向支持國民黨了嗎？

要知道，只會喊聲，沒有實質的政策論述、對於整體社會追求卓越沒有建設性的言論，很難吸引到其他游離選民加入。這一點，可以從這些韓粉的言論特質，高雄11月17日weCARE氣球大遊行中的參加群眾，以及11月19日高雄市長直球對決辯論會後社會上對陳其邁的肯定等等窺知一二。所以，頂多只能說國民黨的支持者歸隊，然後找到宣洩的途徑，但實際上並沒有收編到具有判斷能力的中間選民。

韓流也讓國民黨內的政鬥爭浮上檯面

另一個值得觀察的是，在韓國瑜聲勢扶搖直上之際，在選前一個禮拜，國民黨吳敦義提出陳菊母豬說，馬英九的「民進黨喜歡當太監」、「不排除與中國統一」等言論。不只網路鄉民認為這些話失言，黨內各候選人也紛紛譴責並選擇切割，深怕波及到自己的選情。實際上，如果將這些插曲放入國民黨長年的醬缸鬥爭脈絡中細看，國民黨被韓國瑜這種「出身貧寒的外省人」拯救，身為長年帶領國民黨的「權貴外省人」的馬英九作何滋味？把野心放在總統大位的現任國民黨黨主席吳敦義，更會感到威脅。而韓國瑜呢？這股韓流當然會成為一股國民黨內不可逆的趨勢，吳下韓上，更會是未來的發展方向。2018年這場選舉，似乎確定了國民黨未來三強競爭的態勢。只是，這會是藍營支持者所樂見的嗎？就等選後見分曉了。

2018年的九合一選舉，韓國瑜的崛起勢必是未來台灣選舉史上會被記上一筆的現象。但韓流現象也告訴大家，在台灣目前正逐步邁向成熟公民社會之際，實質的政策和政見論述比華麗空洞的口號來得重要，且更能禁得起選民的檢驗。希望這個現象，不只讓國民黨，民進黨與其他政黨都能引以為戒，為台灣更成熟的民主發展奠定更堅時的基礎。我們共勉。

（高雄市議員候選人）

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