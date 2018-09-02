自由開講》國民黨怎麼這麼有錢？

◎包青天

國民黨拋售海外黨產，被黨產會打槍駁回！國民黨中投公司轉投資帛琉大飯店（Palasia Hotel Palau）市值近6億元，國民黨多次向黨產會申請出售，8月下旬黨產會派員赴帛琉調查，認為不動產若收歸國有，有助鞏固台帛兩國邦交，不同意國民黨變賣出售；立委研判，國民黨為籌選舉經費，急著想賣黨產找錢。

國民黨拋售海外黨產，多次向黨產會申請出售帛琉大飯店，都被打槍駁回。（報社合成照）

國民黨怎麼這麼有錢，居然國內外都有？是自己「賺」的嗎？恐怕只有白癡才相信！這些不義之財不都是兩蔣藉著威權統治所獲取的嗎？單單當年從日本接收的財產就不知凡幾，何況民間的部份！一些國民黨人還認為是日本的戰爭「賠償」，可知羞恥？蔣介石不是「以德報怨」嗎？國民黨為何不向日本要求賠償，而是將台灣當「芻狗」任意剝削？戰勝國之一的國民政府，居然還請戰敗國的日本退將組成白團來協助抗共，難道不好笑嗎？

當年麥帥糊塗，居然讓國民政府接管台灣與北越，國民政府官員在這兩個地區一樣都是貪污腐敗、胡搞亂搞。幸運的是，北越有胡志明領導人民聯合法國當局將國民政府官兵驅逐出境，台灣卻沒有這樣的幸運，不僅日本遺留的公共財產被剝奪，人民更是死傷慘重，還被逼著效忠殺人魔與其所有政治圖騰，包括那一首明明就是國民黨黨歌的所謂「國歌」，真是台灣人的悲哀！

如今黨產會索討了許久，而且只要國民黨「吃」剩下的部分，至今卻仍然毫無進展，到底搞甚麼鬼，怎麼這麼無能？再這樣下去，年底還能選贏嗎？兩年前人民對你有很大期待，如今卻只勉強完成差強人意的年改，其它轉型正義的工作尚未讓人滿意，例如，除了尚未索回國民黨黨產外，獨裁者銅像仍然到處都是，全國師生與公務員還在將國民黨黨歌當國歌唱，又像話嗎？

總之，小英政府要拿出一點魄力來，以免讓所有有正義感的民眾失望。國民黨自己更要懂得體察時勢，自動將所有不義黨產交出來，才會讓民眾感覺你們有要改革的誠意，否則遲早被台灣人民送入歷史地灰燼中。

（教師）

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