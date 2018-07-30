自由開講》反年改人士還有何臉皮說人家？

◎陳振





反年改人士說，克羅埃西亞女總統季塔洛維奇（Kolinda Grabar-Kitarovic）有蔡英文所沒有的下幾點：

克羅埃西亞女總統Kolinda。 （圖片擷取自《CNN》）

第一，她賣掉總統專機。第二，她賣掉35輛部會首長的賓士車，所得款項反還國庫。第三，她降低自己和部會首長薪水。第四，她降低使領館60%預算。第五，她調漲民營企業最低薪資。第六，她取消參眾國會議員退職給付。第七，她能說七種語言。第八，她創造了一個團結的克羅埃西亞。

反年改人士說，季塔洛維奇團結克羅埃西亞， 蔡則有效率的造成族群、世代、職別對立，創造了一個分裂的中華民國！分明睜眼說瞎話，畢竟克國前身「祖國」南斯拉夫，已經分裂為六國與兩個自治區，阿歐西呢？自己在聯合國的席位與權益均已經被對岸政府取代，還在做白日夢，老是不自量力，與人家爭搶神主牌，搞得自己兩面不是人，台灣也連帶受害，成為國際孤兒。

蔡已經研議正副總統退休後天花板月領八萬元，國民黨時代政務官十八趴已經取消，立委也不再有退職金，然而國民黨一堆黨政軍高官呢？（資料照）

蔡已經研議正副總統退休後天花板月領八萬元，國民黨時代政務官十八趴已經取消，立委也不再有退職金，然而國民黨一堆黨政軍高官呢？克國已不見獨裁者銅像，共產黨黨產已充公，其它轉型正義正在進行中，公務員沒十八趴，也沒人認賊作父，然而台灣呢？

這些自私自利的傢伙，老是只顧自己的利益，可曾想到他人？還有何臉皮說人家？

（教師）

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