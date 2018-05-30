自由開講》「嚴審中國人來台」是哪裡「恐怖」了？！

◎隋義

面對近日中國對台全面打壓，陸委會祭出新措施， 決定嚴審中國人士來台作為反制措施，相信這樣的做法， 對於整體國民來講，不失為一件好事，畢竟， 在面對中國充滿敵意的作為下， 難保不會有更多假藉旅遊或交流名義入侵台灣竊取情報， 甚至是直接做出傷害台灣的事情。

而曾經擔任過行政院長的江宜樺不與民眾站在一起， 竟然好意思出聲批評表達，「這是一種恐怖主義的做法」， 恐導致中國採取進一步的反制作為，讓兩岸關係陷入惡性循環， 實在讓人難以想像，美國耶魯大學政治學博士、 曾任國立台灣大學政治學教席的人，怎麼會說出這麼荒謬的語言。

而曾經擔任過行政院長的江宜樺不與民眾站在一起，竟然好意思出聲批評「嚴審中國人來台」是一種「恐怖主義」的做法。（資料照）

首先根據布魯斯·霍夫曼對恐怖主義的定義來看，有以下幾點：「 不可避免地以政治為目的或動機、訴諸暴力或揚言要訴諸暴力、 計畫要對目標或受害人以外的人物或團體造成深遠的心理影響、 由具備可被識別的只會系統及隱蔽細胞系統的組織指揮行動， 其成員不穿著制服或配戴可識別的徽章。」

從上述來看，除了國民黨白色恐怖執政期間，箝制百姓言論、意識、 行動自由，甚至威脅生命安全跟恐怖份子如出一轍； 中國對台灣在國際上的打壓，軍機軍艦繞台等，三不五時就說要「 武統台灣」，對自己的國民搞「被失蹤」，主張學習母語被判刑， 這才算得上是恐怖主義吧。

當年國民黨的「白色恐怖」。（照片來源：https://goo.gl/eMcd8z）

今天政府只是為了台灣的國家安全和自我防衛的需求而對中國遊客從 嚴審查，卻可以被江宜樺定義成恐怖主義，曾經在六四發動坦克、 軍隊武力血腥鎮壓學生的野蠻中國卻不是？根本是本末倒置， 除了難以想像江宜樺是政治學者出身以外，更令人難以接受， 擔任過行政院長的他， 不知道中國對台灣軍方以及各方面的滲透吸收嗎？多少軍官、 將官變成中國間諜，對於國家安全的態度， 竟然是胳膊向外彎到這種程度？

況且，會把旅客當人質的，全世界也只有中國， 先限制旅客的也是中國，不論是台灣、韓國、 印度都遇到這樣的問題，只要一不順中國的意，就開始發動限X令， 不准購買該國製造產品或到該國遊玩， 甚至一度造成韓國的國安危機。所以，面對中國限制陸客來台、 阻撓我參與國際組織、挖我邦交國、軍力威脅台海與國安、 急統派揚言武統，在這樣的情況下， 台灣只是採取更嚴謹的審查措施，怎麼會是恐怖主義？

我非洲邦交國布吉納法索遭中國挖走，布吉納法索外交部長與中國外交部長王毅簽署建交文件。（路透）

而且，面對中國在國際上對台灣不斷打壓，甚至一再威脅台灣， 我們是該趁著這個機會硬起來了，國際上許多民主國家都看得出來， 蔡英文政府上任以來的相對克制， 反而是中國不斷的片面改變台海現狀， 甚至是試圖改變區域與整個國際的現況。

蔡英文政府一向以來的政策，不過是希望兩岸能夠站在對等、 不預設政治前提的情形下交流，中國強人所難，碰台灣的軟釘子， 不是很正常的情況嗎？如今，中國一二再、 再而三地逼使台灣友邦與台斷交，蔡總統「不會再忍讓」的說法， 在我們看來，實在低調到不行。 希望江宜樺前院長不要再睜眼說瞎話了，不要一昧討好中國， 說出台灣是「恐怖主義」這種自取其辱、 台灣人民感到啼笑皆非的話語，保護好自己的格調吧！

（自由業）

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