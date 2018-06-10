自由開講》原來國民黨黨產是這麼來的！

◎陳振

國民黨在二○○五年將國發院土地售予元利建設，台北地檢署現正偵辦前國民黨主席馬英九是否涉及賤賣圖利。

據黨產會調查，國民黨在一九五三年成立革命實踐研究院以來，陸續購置周邊土地擴充院區，更違法將土地使用分區改為「機關用地」免徵稅負，原地主葉中川之子葉頌仁更控訴，父親當年遭不明人士持槍押去蓋章，強迫賣地給國民黨。

黨產會6日召開「國發院土地案」聽證程序，會中出現一張從未出現過的「買賣契約」。對此，指控土地被國民黨強占的地主葉中川之子葉頌仁7日與民進黨召開記者會，質疑這份文件從來沒看過，上面的印章是方印，並非父親申請的正式印鑑圓章。（資料照）

原來國民黨黨產是這麼來的！搶民間人士的財產當作自己的，等高價時轉手賣出，中飽私囊，比以前日本在台時還狠，如今不自我檢討也罷，還一直消費扁家，說人家貪汙，最近又抨擊吳音寧，說人家是「實習生」與「靠爸族」，結果被人揭發自己高官們才是真正靠爸族群，可說笑死人！

一向以「清廉」自詡的馬某人，任內涉嫌圖利他人，讓富邦廉價併購北市銀，還有賤賣三中案、大巨蛋與美河市等重大弊案。（截自前總統馬英九卸任影片）

一向以「清廉」自詡的馬某人，任內涉嫌圖利他人，讓富邦廉價併購北市銀，還有賤賣三中案、大巨蛋與美河市等重大弊案，比扁所涉嫌事項更嚴重，至今卻都沒事，這樣的司法可信，屎都可吃。連馬某人尚且如此，其他阿貓阿狗更不用說了，畢竟國民黨陳X金說：「能撈就撈，能混就混，只要我好，國家讓他倒也沒關係。」

畢竟國民黨陳X金說：「能撈就撈，能混就混，只要我好，國家讓他倒也沒關係。」（資料照）

所以可說，國民黨正是台灣的國賊，己身不正，卻老是指責別人，可知羞恥？

（教師）

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