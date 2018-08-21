自由開講》應該先給台北醫院勇敢救出起火居室住民的護理師及照服員肯定

◎周矢綾

針對台北醫院附設護理之家火災事件，在火災調查結果尚未出爐前，各界對於傷亡原因充滿臆測。一般護理之家評鑑是從去年開始，加碼在評鑑當日實施夜間情境消防演練，是改善的精進措施，對業者壓力很大，因為是在評鑑現場

，但因為其設計背景是基於本土過去災例的經驗，所以護理之家願意配合新制評鑑演練，由消防專家現場指導護理之家夜間工作人員能於火場當下有緊急應變作為，目的在提高萬一災害發生時，在本能及直覺反應下能預先建立邏輯思

維，萬一事件發生時，傷亡可減至最低，存活能最大化。

針對台北醫院附設護理之家火災事件，在火災調查結果尚未出爐前，各界對於傷亡原因充滿臆測。（資料照）

護理之家評鑑前需先通過消防法規的標準：如火源安全管理、每月消防避難器具管理、每半年消防檢修申報、每半年消防演練跟驗證，標準與醫院、長照機構消防標準相當。一般消防演練是在平常、桌上、或觀摩式演練，去年開始

的新制護理之家除了做到這些，進一步再挑戰「評鑑當日」演練在消防隊來前的「通報、初期滅火、侷限火煙及疏散起火居室住民」，也就是RACE的現場演練。因爲是評鑑，所有平常演練除同消防法規標準，一般護理之家會倍增多次演練，因為腳本是大夜，所以護家會特別加強對夜班同仁的演練。新制開始，說實在話業者並不想接受評鑑現場演練，希望與現行消防法規標準相同就好，但合法不等於安全，現場演練目的在喚醒災害應變邏輯，評鑑前後有很多教育及溝通風險的設計，所以為了人的安全，業者不在反對，而演練過程也學習很大。

這次火災，起火住房無人傷亡，證明評鑑消防演練是有效的，被訓練過的人員進入火場居室成功救出裡面4位住民，應該給台北醫院勇敢救出起火居室住民之第一線護理師、照服員肯定，關切他們的身體狀況，給予最大的鼓勵及安慰。火災調查階段，隨意猜測傷亡原因，只會傷害願意在第一線最辛苦的夥伴，目前仍應以救護為主，等候火災調查結果出爐，針對火災傷亡的原因再系統性提出改善策略。

護理師陳湘華在火場中奮力救出病患。（資料照）

（台灣護理之家協會理事長）

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