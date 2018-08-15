自由開講》用「韓國人」來罵人？這就是侯友宜子弟兵的國際觀？

◎陳怡婷

今日碰巧看到一則新聞「蘇辦稱侯友宜抄襲政見 藍參選議員：老縣長才媲美韓國人」，是國民黨新北市議員兩位參選人葉元之、江怡臻開了一個名為「與神同行」的記者會，批評蘇貞昌是「新北收割王」，還說「蘇老縣長此舉已經媲美韓國人」。葉元之、江怡臻兩位是誰？他們是朱立倫、侯友宜在市府時的重要幕僚，隨著侯副市長參選，也一起參選市議員，是侯友宜的子弟兵。這兩個參選人身為朱侯長年培養的子弟兵，卻拿「韓國人」來當作辱罵人的用詞，可見兩人的國際觀、水準堪慮，此話一出，不知所有在新北市的韓國華僑、來台觀光的韓國人會作何感想？

今日碰巧看到一則新聞「蘇辦稱侯友宜抄襲政見 藍參選議員：老縣長才媲美韓國人」，是國民黨新北市議員兩位參選人葉元之、江怡臻開了一個名為「與神同行」的記者會，批評蘇貞昌是「新北收割王」，還說「蘇老縣長此舉已經媲美韓國人」。（作者提供）

丁守中日前才因為「單身男性易殺人」說詞惹議，被批評是在貼標籤、歧視單身者。殷鑑不遠，侯友宜的子弟兵在批評別人「收割王」時，加一句「媲美韓國人」是在暗示什麼？意思是「韓國人」就等同於「收割王」嗎？為了選舉搏版面，兩位議員參選人有需要操弄選舉語言到這個地步嗎？對於在永和韓國街、在新北市各地居住的韓國華僑們，看到這種說法，難道不會覺得台灣人為了選舉操弄仇韓的情緒，冒犯到韓國人嗎？

發言貼單身失業男犯罪標籤，國民黨台北市長參選人丁守中一場記者會道歉5次。（資料照）

根據交通部觀光局統計，去年韓國來台遊客約105萬人次，帶來約252億元消費，且國際觀光客最喜歡的前10大景點九份、野柳、平溪、淡水都位於新北市，對台灣、對新北市的觀光收入貢獻不少，但侯友宜的子弟兵卻這樣辱罵韓國人，未免讓人不解，是不是侯友宜子弟兵太缺乏國際觀、水準太差，平時噴噴政治口水也就算了，在國族上做文章，貶低某個特定族群、並作為影射的對象，或許能成功為侯友宜、兩位議員參選人搏版面，但對於台灣、對於新北市未來的國際交流、城市交流，已經造成很大的傷害。

（新北市民，自由業）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com