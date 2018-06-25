自由開講》侯友宜護學生？景氣低迷 宿舍房租卻年年漲

◎董宏仁

關於新北市長參選人侯友宜的文化大學宿舍風波，從一開始的「毫不知情」「妻子有點小錢也麻煩」「那是太太娘家的財產」，演變至今「講那些五四三沒營養」「政治黑暗」，不見我們侯參選人深刻檢討，反而持續避重就輕，將此議題扣上選舉抹黑的帽子、以掩蓋學生居住權益受損的事實，對於長年身為新北市中間偏藍選民的筆者一家人，實在是看不下去。

關於新北市長參選人侯友宜的文化大學宿舍風波，從一開始的「毫不知情」「妻子有點小錢也麻煩」「那是太太娘家的財產」，演變至今「講那些五四三沒營養」「政治黑暗」，不見我們侯參選人深刻檢討，反而持續避重就輕。（資料照）

上週文化大學前校長吳萬益發出聲明稿，說明曾提出以躉售物價指數做為每年調整租金的基準，但侯友宜妻子任美鈴堅持每年要調漲5%，否則不肯出租。

租賃契約就像其他民事契約一樣，雙方當事人合意即可成立，所以當任美鈴要求房租每年調漲5%，文化大學也同意並簽訂15年的長期租約（2011年8月1日至2026年7月31日），不過是一個願打、一個願挨，人人都有權利愛錢貪錢想賺錢，無可厚非。只是吳萬益在洽談房租時，會提出以躉售物價指數做為調整租金基準，也並非無憑無據。

實務上，各政府機關及國（公）營事業，在簽訂土地、建物、設備等租賃契約或工程合約時，多數會約定以消費者物價指數、躉貨物價總指數、營造工程物價指數等來調整合約價款，有時甚至會明訂漲跌幅度限制，以保障雙方權益。像是台灣港務公司租用高雄港場地時，就在契約草案中載明「設施租金：每年1月1日調整，調整時，以前1年租金依行政院主計總處公布之躉售物價年總指數之前第1個日曆年總指數與前第2個日曆年總指數漲跌幅度予以調整。調整幅度均以3%為限。」

看一下行政院主計總處公布的躉售物價總指數年增率，從2011年文化大學租賃宿舍迄今，只有2011、2017全年平均分別漲4.32%、0.9%，其餘2012至2016連續5年都是跌幅狀態，甚至在2015年跌了8.82%。而且這幾年來，年平均數值無論漲跌，都沒有漲幅超過5%的情況。

由此可見，如果當初文化大學放棄與任美鈴洽談，改洽其他地點（如吳萬益聲明稿提及的台銀宿舍），並堅持以躉售物價指數做為調整基準，不只不會年年漲租金，甚至還會調降，更能福利到學生。可惜礙於亟需宿舍以免影響境外生招生，適當地點又難尋覓，文化大學只好吞下去。

再來對照國發會2012年1月至2016年12月的景氣指標及燈號資訊，更可發現2012至2016年間，景氣多數處於藍燈（低迷）及黃藍燈，尤其2012、2013、2015年及2016上半年是景氣最差的時候，不只民眾叫苦連天不敢花錢，經濟動能也相當疲弱。

如果侯友宜一家是真心要為文化大學學生著想，至少應該同意用躉售物價指數的漲跌來調整租金，如此一來學生也不用在景氣低迷的時候承擔年年高漲的租金。撰筆至此，筆者實在驚嘆侯友宜一家的精打細算，堅持每年調漲5%房租收入，並長達15年都能穩賺不賠，完全不受景氣影響。

上週文化大學前校長吳萬益（右）發出聲明稿，說明曾提出以躉售物價指數做為每年調整租金的基準，但侯友宜妻子任美鈴堅持每年要調漲5%，否則不肯出租。（中央社）

筆者建議，國民黨如果想要抓穩中間偏藍選民的支持，應勸侯友宜盡快檢討此事，誠實面對各項質疑，做好止血對策。否則就改派另一位能「接地氣」、能反映我們底層民眾利益與訴求的人來參選。

（經濟學碩士/自營業）

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