自由開講》朱立倫侯友宜聯合執政下的貪腐團隊？！

◎易政王

桃園縣前副縣長葉世文，涉於八德合宜住宅弊案中收賄，引起社會嘩然。除了大環境對國民黨的選情不利外，葉案也成為壓垮吳志揚連任的最後一根稻草。

桃園縣前副縣長葉世文，涉於八德合宜住宅弊案中收賄，引起社會嘩然。（資料照）

新北市政府，在朱立倫及侯友宜的聯合執政下，近八年的任內，已有108位官員涉及貪瀆案件被起訴，其中75人是薦任以上的中高階主管，可謂是「貪瀆108條好漢」。若再加上，去年10月遠雄土城海山煤礦工業區案被起訴一位城鄉局官員，以及今年3月又一位拆除大隊官員收賄遭聲押，總共是108+1+1位。

新北市政府，在朱立倫及侯友宜的聯合執政下，近八年的任內，已有108位官員涉及貪瀆案件被起訴，其中75人是薦任以上的中高階主管，可謂是「貪瀆108條好漢」。（資料照）

朱立倫對此的回應竟是，乍看之下很多，但必須考慮到比例，公務人員涉貪遭起訴比例，全國平均約0.18%，新北市0.09%，「僅是全國平均的一半」。孰不知，公務人員的貪瀆，在現今普遍社會上的認知是「零容忍」，朱立倫還好意思在那「比上不足，比下有餘」的自我安慰！

且新北市府的貪瀆案，還不只是發生在公務員身上，朱立倫的愛將、前副市長許志堅，被控收受建商的名表、金條與「假薪資」賄賂，共涉貪600餘萬元，迄今二審仍判10年，根本是比照「葉世文模式」在進行，似乎忘了葉案的前車之鑑。

許志堅涉收賄案被告。（資料照）

朱侯團隊的貪瀆事件，幾乎涵蓋各局處。相較蘇貞昌前縣長，任內開發9個都市開發案，没有一件發生弊端，也沒有任何一位一、二級的主管涉及貪瀆案。而正在積極參選新北市長的侯友宜，政見之一就是要讓新北市成為一個光榮的城市，如今看起來，顯得格外諷刺！

相較蘇貞昌前縣長，任內開發9個都市開發案，没有一件發生弊端，也沒有任何一位一、二級的主管涉及貪瀆案。（資料照）

試問，當了近八年副市長的侯友宜，難道不用為團隊的這些「特殊的表現」，負起一些責任嗎？

（政治工作者）

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