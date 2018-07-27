自由開講》侯、丁聯手，將年輕人越推越遠

台北市長柯文哲幕僚黃瀞瑩登上《木曜4超玩》，引起網友連日暴動。（圖擷自木曜4超玩YouTube）

◎黃國豪

繼柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩在《木曜4超玩》的「一日幕僚」爆紅，讓許多年輕人因此更關注台北市長柯文哲的動態，或許對柯P的市政質詢沒感興趣，但也會坐在電視機前等鏡頭移到「學姊」身上一睹風采。更何況形象粗暴野蠻的王世堅，欺負楚楚動人的「學姊」，更是讓許多男網友暴怒，正義感大爆發。

侯、丁兩位候選人眼看「學姊」效應拉抬台北市長選情，叮叮丁守中也跟著推出《琳惟不亂》，參訪臨時辦公室的風水節目；侯友宜則找來了剛從從世新大學畢業的蔡畹鎣來P.K搶人氣吸引目光，選戰搏版面搶曝光為正常不過的事了，只不過身為年輕人的我們想問：「你把我們年輕人當作什麼了？」。

侯、丁兩位候選人眼看「學姊」效應拉抬台北市長選情，叮叮丁守中也跟著推出《琳惟不亂》，參訪臨時辦公室的風水節目。（翻攝丁守中紛絲團）

「我們沒那麼膚淺」，一個朋友氣憤地說道。人家柯P可是從上次2014大選就大量啟用年輕人，從執政四年到現在要選舉還是信任年輕人，給予更多磨練的機會，每個重要位置都看的到年輕人的身影。而且跟著相處久了，舉手投足也跟著年輕化了。反觀那個叮叮丁守中只有選舉時才會跟人家拍節目KUSO裝可愛，把我們年輕人當什麼呀？（無限白眼……），我接著問：「那新北侯友宜那邊推出世新美女有沒有讓你心情好一點？」。朋友突說一個典故：「有個東施女人看到西施美女因心痛而皺著眉頭、手扶胸口，甚覺美麗，也跟著做起同樣動作來走在路上。路人，看到紛紛走避，躲得遠遠地。」語畢，我們相視而笑。

侯友宜則找來了剛從從世新大學畢業的蔡畹鎣（左）來P.K搶人氣吸引目光，選戰搏版面搶曝光為正常不過的事了，只不過身為年輕人的我們想問：「你把我們年輕人當作什麼了？」。（翻攝陳文越x蔡畹鎣臉書）

我們都知道雙北選戰最後決勝點都在年輕人，而如果想要獲得年輕人的認同，拿到年輕人的選票，首先要學會尊重年輕人、傾聽年輕人。他需要的是一個舞台，而不是被當作人形立牌；他是需要長期互動才能建立信任的成年人，而不是選舉到了才陪他打球玩遊戲的三歲小孩。如果國民黨派出來的兩位雙北候選人，對於青年議題不再認真重視，當作用完即丟的衛生紙，不久將來，也就沒將來了。

（政治觀察員）

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