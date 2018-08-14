自由開講》「慰安婦問題」和「轉型正義」的差別

◎潘柏廷

今日，中時電子報以〈台灣第一座慰安婦銅像設在台南 馬英九到場揭幕〉為題，描述臺灣第一座慰安婦銅像在臺南市國民黨黨部設立，並引述馬英九所說的「遺憾的是，民進黨執政後從沒提過慰安婦的事，民進黨政府致力轉型正義，應該要為這個議題發聲，讓歷史傷痛得到平撫。」看似沒問題的言論，但從歷史脈絡中卻看到國民黨話語中的荒謬性。

馬英九（右）參加慰安婦銅像揭幕儀式。（高思博辦公室提供）

首先，在二戰中，日本帝國主義者侵略亞洲各國，徵招各地婦女（多為強迫）成為性招待，即我們熟知的「慰安婦」，這遭到戰爭中的性暴力對待，令人感到唏噓，但國民黨口中說出要對慰安婦重視之時，令人感到納悶的是國民黨是否忘記「軍中樂園」呢？軍中樂園是在戰後國民黨政權設立，這種機構設立的原因為讓國軍「發洩」，因而徵招女性犯罪者藉此減刑，當然會有人提說這和慰安婦不一樣，但請不要忘了國民黨長期統治臺灣，以「動員戡亂時期臨時條款」控制臺灣，即為戰時憲法，亦即那時候的臺灣也被視為戰爭時期，這種戰爭時期的「軍中樂園」與二戰中的「慰安婦」有何不同？

但國民黨口中說出要對慰安婦重視之時，令人感到納悶的是國民黨是否忘記「軍中樂園」呢？圖為金防部庵前特約茶室（網路）

再者，轉型正義的核心是為了國家暴力而所做傷害，給予歷史真相，賠償受害者和追討加害者，最終社會和諧，卻被國民黨視為政黨鬥爭，甚至以「轉移焦點」的方式要求對日本殖民統治時期做「轉型正義」，但問題是：臺灣目前的「國家」應該是中華民國，而不是日本，如果國民黨一直要求對日本「轉型正義」，那麼臺灣現在應該是拿著日本護照。更何況，慰安婦問題並非轉型正義的內涵，而是於「國與國」的關係，就如韓國一直要求日本要向慰安婦道歉賠償，因此回到人道關懷中，筆者也呼籲政府應要同時進行轉型正義和要求日本於慰安婦問題要求應有的回應。

軍中樂園是在戰後國民黨政權設立，這種機構設立的原因為讓國軍「發洩」，因而徵招女性犯罪者藉此減刑，當然會有人提說這和慰安婦不一樣，但請不要忘了國民黨長期統治臺灣，以「動員戡亂時期臨時條款」控制臺灣，這種戰爭時期的「軍中樂園」與二戰中的「慰安婦」有何不同？（網路）

最後，從今日的新聞讓人回顧：國民黨在其歷史觀念只有其民族意識，對臺灣歷史充滿片面認知，我們需要批判的對象應是日本帝國主義者，而非全體日本人；國民黨長期的塑造國族，只知道將八年抗戰的歷史記憶灌輸在大多數沒經驗的臺灣人身上，透過慰安婦問題喚起所謂國族意識，卻避開強人黨國威權下的暴力統治，簡直是雙重標準！故國民黨提出轉型正義時，孰人能信？

（輔大歷史系學生）

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