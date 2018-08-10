自由開講》盧秀燕：公投連署書「台」無效，「臺」有效？！中選會表示...

◎劉濁溪

近日閱報载和網傳，台中市長國民黨參選人盧秀燕對她領銜發起的「反空汙公投」，被中選會刁難，連署書上戶籍地台灣省的「台」一定要寫成「臺」；如果寫成「台」，連署書就被判定「無效」。

近日閱報载和網傳，台中市長國民黨參選人盧秀燕對她領銜發起的「反空汙公投」，被中選會刁難，連署書上戶籍地台灣省的「台」一定要寫成「臺」；如果寫成「台」，連署書就被判定「無效」。（截圖自靠北台獨臉書）

筆者覺得這真是非常不可思議的一件事，好像現在還在戒嚴時期一樣，當年在學校教書都提醒同學們中文要使用傳統完整而優美的正體字或繁體字，不要使用和大陸（當時稱匪區或淪陷區）慣用的簡體字，作文簿上如有學生寫「台」字，自然把它改正為「臺」字，不過後來因在台灣寫「臺」字的機率太頻繁了，而「台字筆畫簡單易寫，不知何時開始反而約定成俗多用「台」字，而鮮用「臺」字。

盧立委趁此「臺」字大作文章，想要拉高選情打擊執政的政府以博取選票，可以理解，可惜未作完整查證工作，變成以訛傳訛，就不是一件好事情。有媒體也配合演出，說中選會這樣的連署書判定法，稱得上是民主時代的「文字獄」了。讓人不禁想起以前「清風不識字，何必亂翻書」的故事。

中選會已經表示，這是造謠的假消息，「台」灣不寫成「臺」灣，也不會被視為無效，連署書查對主要在於確認戶籍資料是否正確，無關台字繁簡，寫「台」或「臺」皆可。至此雨過天青，無風無浪，大家也了然真相，不再受「臺」字風波困擾了。

（退休教師）

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