自由開講》反年改人士丟人現眼？！

◎展昭

銓敘部追討黨國高官「黨職併公職」溢領退休金，相關金額近日曝光，包括胡志強、關中等國民黨退休官員都溢領數百萬元。反年改「軍公教聯盟」臉書粉專為此舉辦票選活動，質疑追討黨職併公職退休金，究竟是「轉型正義」還是「抄家滅族」？不料9成參與投票的網友都投「轉型正義」，讓網友笑翻，呼籲千萬別刪文。

反年改「軍公教聯盟」臉書粉專為此舉辦票選活動，質疑追討黨職併公職退休金，究竟是「轉型正義」還是「抄家滅族」？不料9成參與投票的網友都投「轉型正義」，讓網友笑翻，呼籲千萬別刪文。 （軍公教聯盟臉書截圖）

這麼幼稚的問題還敢問？莫非是白癡？黨職併公職退休金，是做自己黨的事，卻拿國家的錢，是小偷與強盜行為，由政府討回來，還給國家與人民，名正言順，當然是「轉型正義」，怎麼是「抄家滅族」？ 反年改「軍公教聯盟」似乎是由一群IQ零蛋的人士所組成，否則怎麼會問這樣的蠢問題？

其實不僅黨職併公職是非法行為，十八趴也是如此，因為都是國民黨假公濟私買票的行為，所以醜陋的政權才會維持那麼久而沒垮台。這群反年改人士都是自私自利、沒有同理心的小人，連分辨是非對錯的基本能力都沒有，不知當甚麼軍人、公務員與老師？有羞恥心的人早已閉門思過，不敢見人。

國民黨高官黨職併公職的所在多有，溢領數額之多令人咋舌。（資料照）

今日台灣之所以債台高築，就是一些軍公教與國民黨狼狽為奸，將不公不義的十八趴與高所得替代率視為理所當然，從來沒有為弱勢族群設想。如某李姓教授，年改後十年，十萬變六萬，就說自己「晚景淒涼」、「無法再去美國參加同學會」，卻不知目前有多少年輕人無論怎麼努力，也不可能月入六萬塊。

總之，以上這些自私自利的既得利益者，良心似乎都被野狗吃了！原因應該與長期黨國教育有關，國民黨一直灌輸我們禮義廉恥，自己卻不知羞恥，因為國民黨公務員不只貪汙，還亂殺人，居然有臉幫殺人者到處立銅像，可說是無恥至極！

（教師）

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