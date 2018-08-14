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法操》酒沒消失但變質也算是毀損嗎？

新聞上常常會出現各種破壞別人車輛的新聞，大家第一個反應大多會是：「哦～～毀損罪喔！！」但是究竟要符合哪些要件才會構成毀損罪呢？
作者： 法操FOLLAW
2018-08-14 11:33
 | 2018-08-14 11:33

法操司想傳媒

根據新聞報導，楊姓男子欠呂姓男子300多萬元債務，便將自己所有的酒窖及店面頂讓給呂男，呂男也將自己所有的名酒放入酒窖中低溫保存。嗣後，兩人又因債務糾紛發生口角，楊男便潛入酒窖更換門鎖，並關閉酒窖內的冷氣設備，導致酒窖內的名酒因高溫變質。檢察官找來品酒師鑑定，認為酒的價值已明顯減損，依據毀損罪起訴楊男。

什麼是毀損罪呢？

新聞上常常會出現各種破壞別人車輛的新聞，大家第一個反應大多會是：「哦～～毀損罪喔！！」但是究竟要符合哪些要件才會構成毀損罪呢？

根據刑法第354條規定：毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，可以處罰。這樣的規定就是大家常說的普通毀損罪。需要解釋的是，這邊所謂的「前兩條」，指的是第352條的毀損文書、及第353條毀損建築物、船艦、礦坑。

同時，也不是所有的毀損行為刑法都要處罰，而僅有十分嚴重的狀況才處罰。刑法在這邊認為，有以下3種狀況，且足以生損害於公眾或他人時，刑法才會介入處罰：

毀棄，也就是破壞一個物件造成其完全滅失、或使其可用性完全消失。例如把一台車從長方體壓成正方體、或者把錄音帶的錄音洗掉。

損壞，指的是破壞一個物件造成造成物的可用性降低。例如破壞汽車的擋風玻璃，雖然汽車本身未完全毀壞，但已經造成可用性的降低。

致令不堪用，指的是以毀壞以外的方式，使物喪失其使用的目的。例如在名畫上亂蓋印章，雖然物品還是可以使用，但是已經喪失了其原本的使用目的。

此外，特別需要注意的是：毀損罪並沒有處罰過失犯，必須要行為人「故意」為毀損行為才算喔！所以像是開車不小心出車禍，造成其他車輛毀損的話，是沒有毀損罪的適用的喔！

這次案件又是什麼情況呢？

回到這次的新聞案件，新聞中提到楊姓男子潛入酒窖將冷氣關掉，導致名酒因為高溫變質。假設楊男確實有使名酒毀損的意思，那究竟是毀損罪的哪一種類型呢？

酒的價值取決於其品質，如果保存的環境太差，會造成酒品的劣化，進而導致酒的價值減損、或完全失去其使用目的。由於關掉冷氣這件事本身，並不是破壞行為，並不是毀棄或損壞所要規範的對象；但是也確實因為它關掉冷氣，而造成名酒劣化、或甚至是整瓶壞掉，因此仍然屬於「致令不堪用」的情況，而要負擔毀損罪的責任喔。

由此案件我們可以發現，毀損罪其實並不以造成物品出現肉眼可見的損害為要件，向本案中雖然酒都還在，但已經造成酒變質、而失去原本的作用、或價值的話，仍然會構成毀損罪喔！

本文經授權轉載自法操　酒沒消失但變質也算是毀損嗎？

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