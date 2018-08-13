法操》女助理在澳門被性侵，我國法不能管嗎

依據我國刑法規定，強制性交罪屬於3年以上10年以下有期徒刑。明明符合刑法第7條的要件，為什麼檢察官會不起訴呢？

◎法操司想傳媒

根據媒體報導，高雄一名女助理，與董事長去澳門渡假，卻遭到董事長性侵。經過檢調調查後，確認有犯行，但地點發生在澳門，非我國刑法效力所及，因而不起訴。女子無法接受這樣的處分，淚訴媒體表示：「判決寫說，我國刑法是沒有法律效用的，那我們要刑法幹嘛，我們就不要法律就好啦，我們要殺人，就帶出去國外殺人就好啦。」

在國外犯罪，我國法律到底可不可以管？

先前法操就曾撰文討論過，「若台灣人在香港犯罪，我國可不可以管？」的問題。根據我國刑法規定，在4種情形下，非在我國領域範圍內，也可以用我國刑法處罰。而與本案相關的情形，應該屬於刑法第7條的範圍，我國人民在領域外犯最輕本刑3年以上之罪者。

既然國外犯罪可以管，為什麼本案會不起訴呢？

依據我國刑法規定，強制性交罪屬於3年以上10年以下有期徒刑。明明符合刑法第7條的要件，為什麼檢察官會不起訴呢？雖然看不到檢察官的不起訴處分書，但合理的推測是，檢察官偵查後所認定的犯行是，利用權勢性交罪。

利用權勢性交，屬於最輕本刑6個月以上有期徒刑，在這樣的狀況下，就不符合刑法第7條的要件，不在我國刑法效力所及。而若是我國國民在國外犯殺人罪，殺人罪最輕本刑屬於10年以上有期徒刑之罪，符合第7條的要件，我國法院自然就取得審理這起案件的審判權，可以進行審理！

澳門算不算外國？

值得注意的是，我國和中國微妙的關係，除了是政治問題，更有可能是法律問題。在中國屬不屬於我國領域外犯罪，最高法院曾經有以下判決：「中華民國憲法第四條明文：『中華民國領土，依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之。』，而國民大會亦未曾為變更領土之決議。……據此，大陸地區現在雖因事實上之障礙為我國主權所不及，但在大陸地區犯罪，仍應受我國法律之處罰，即明示大陸地區猶屬我國領域，並未對其放棄主權。」

若本案檢察官起訴，法院會如何下判決呢？

若檢察官採取最高法院見解，認定在澳門犯罪，屬於我國領域，而依利用權勢性交起訴，又或者檢察官以強制性交罪起訴，法院該如何下判決呢？由於在我國，判例並非法律，所以下級法院並不會受到上級法院的拘束。所以法院會如何判決還是要看各別法院如何認定。可能有以下的組合方式：

根據新聞報導，受害女子將提起再議，若再議遭到檢察官駁回，依據刑事訴訟法，女子可以委任律師聲請交付審判，若法院認為有理由，由合議庭下交付審判之裁定，則案件就視為已經提起公訴。

本文經授權轉載自法操：女助理在澳門被性侵，我國法不能管嗎