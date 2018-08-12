法操》陳文成，我們不下架

一直以來要求徹查陳文成事件的呼聲不曾間斷，但在當時的政治氣氛下得不到政府的重視，甚至被刻意忽略，隨著時間的流逝，涉案的相關人等、單位漸漸凋零，讓真相愈來愈模糊，至今家屬仍然得不到合理的交代。

（報社合成照）

◎法操司想傳媒

最近全聯的中元節廣告主角中，一名說台語的青年好兄弟，因為外型和經歷設定，和1981年7月3日凌晨陳屍於台灣大學研究生圖書館旁的陳文成博士相似，因而引發熱烈的討論，但全聯最後決定把相關的廣告全面下架。到底為什麼這個事件會引發這麼大的迴響呢？在討論這個廣告爭議之前，我們必須先瞭解這位故事主角，一起來看看吧！

陳文成的生平

1950年1月出生於林口，陳文成從小擅長讀書，一路從大同初中、建國中學，到台灣大學數學系。台大數學系畢業後赴美國密西根大學深造並取得博士學位，在美國求學期間也同時獲聘為卡內基美隆大學助理教授。當時陳文成在國際數學界中受人矚目，也對數學界有很大的貢獻。

陳文成在海外深造期間，仍然相當關心台灣政治的發展，他積極參與相關社會團體，也曾經資助美麗島雜誌。

1981年5月陳文成帶著妻子和孩子回到台灣探望家人，但卻因為曾經捐款給美麗島雜誌而被當時的警備總部盯上。陳文成7月2日早上被警備總部帶走約談，隔天凌晨就被發現陳屍在台灣大學研究生圖書館旁，當時陳文成31歲。

最近全聯的中元節廣告主角中，一名說台語的青年好兄弟，因為外型和經歷設定，和1981年7月3日凌晨陳屍於台灣大學研究生圖書館旁的陳文成博士相似，因而引發熱烈的討論。（網路截圖）

命案至今還沒水落石出

檢察官的報告書中顯示陳文成的屍體肋骨折斷、腹腔積血、恥骨骨折、背部受到創傷，但手腳並無重大創傷，研判死因是「高處墜落，出血過多休克致死」，警總更是直接宣稱他是「畏罪自殺」，但從高樓跳下自殺會造成屍體上面那些傷痕嗎？如果發現屍體的地方是第一現場，為何現場沒有血跡？死者的皮帶繫在胸口和腹部的原因是什麼？方便搬運？命案現場為何沒有保留原樣草率移屍？檢察官都沒有給出答案。

這樣的結果讓陳文成的親友無法接受，卡內基美隆大學校長 Dr. Richard M. Cyert 也發表聲明，呼籲國民黨政府公開說明事件原委，並要求美國政府採取適當行動。之後卡內基美隆大學統計系 DeGroot 教授陪同法醫 Wecht 來台灣進行解剖，從屍體的狀況發現陳文成死前並沒有掙扎，手部和腿部沒有嚴重受傷出血的跡象，也沒有骨折，與一般自殺或意外墜樓的狀況並不相同。Wecht 要求採下部分體內組織帶回化驗，以釐清陳文成是生前是否有受到藥物影響，但遭到拒絕。Wecht 最後認定陳文成不是死於意外，也不是自殺，最有可能的是謀殺。

一直以來要求徹查此案的呼聲不曾間斷，但在當時的政治氣氛下得不到政府的重視，甚至被刻意忽略，隨著時間的流逝，涉案的相關人等、單位漸漸凋零，讓真相愈來愈模糊，至今家屬仍然得不到合理的交代。在台灣，紀念陳文成博士的基金會，也一直到2000年才得以正名為 「財團法人陳文成博士紀念基金會」。

為什麼應該要有轉型正義

時至今日，台灣已經從專制政權轉變為民主社會，現在每個人都可以公開發表自己的政治理念、可以批評執政者的任何作為，不會再像過去國民黨政府極權統治下，可能捐了點錢、參加了團體、說了些話，但只因為牽涉到「不正確」的議題和立場，被政府帶走後就不知所蹤，或者變成一具冰冷的遺體。這樣的轉變也可以證明，過去國民黨政府種種限制人民自由、迫害人權的行為是不被認同和接受的，除此之外，如果過去這段歷史被粉飾太平、被塵封，不但代表被害人沒有得到應有的正義與平反，也會讓人民懷疑政府對於保障人權、自由的態度。人民和政府之間如果彼此不信任，將更容易產生衝突，不利於國家與社會發展。

德國刑法中，因為種族歧視的謀殺罪是沒有追溯期時效的，關於納粹時期的審判，直到最近都還在進行。在台灣即便像228事件已經有紀念公園、紀念日等等轉型正義的措施，但背後的真相，包含之後各種白色恐怖事件，都沒有被了解以及處理。非常多事件有被害人，卻沒有加害人。處理過去的歷史創傷不是在翻舊帳，是希望藉由面對並處理過去政府犯下的罪行，讓被害人和社會得到補償，人民和政府之間才能放下這些事件和傷害，一起朝向更和諧的社會邁進。

現今這個時代，已經有很大部分的人民沒有經歷過白色恐怖、戒嚴時期，但是這段歷史不應該被遺忘。全聯的中元節廣告成功引起許多人對這些事件的好奇，進而了解台灣這段過去，但轉型正義之路還沒走到底，希望不論是現在的政府或是未來的政府，都能繼續重視並處理這個議題，讓台灣社會變得更和諧、良善。

本文經授權轉載自法操：陳文成，我們不下架