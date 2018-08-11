無以酩狀》Flying Dutchman：《神鬼奇航：加勒比海盜》獻給飄泊無依的靈魂

飛行荷蘭人由來版本眾多：最早是中世紀時一位與魔鬼賭上靈魂落敗的船長，因而永世只能飄泊北海海域直至審判末日；十七世紀一名荷蘭船長伯納德．福克被認為透過與魔鬼交易才得以迅捷無匹的航行迅速往返荷蘭與東南亞；另一說是自阿姆斯特丹出發的飛行荷蘭人，行經好望角遇難後遭受詛咒讓它成為永不靠岸的幽靈船。

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迪士尼電影《神鬼奇航》系列出現許多依據傳說或真實存在的海盜船，第二集：《加勒比海盜 （Dead Man's Chest）》首次提及的「飛行荷蘭人（Flying Dutchman，臺灣片商譯為幽冥飛船）」，是劇中深海閻王持有的幽靈船，十年才能靠岸一次。

《神鬼奇航：加勒比海盜》裡的飛行荷蘭人幽靈船。（圖：Walt Disney Pictures）

飛行荷蘭人由來版本眾多：最早是中世紀時一位與魔鬼賭上靈魂落敗的船長，因而永世只能飄泊北海海域直至審判末日；十七世紀一名荷蘭船長伯納德．福克（Bernard Fokke）被認為透過與魔鬼交易才得以迅捷無匹的航行迅速往返荷蘭與東南亞；另一說是自阿姆斯特丹出發的飛行荷蘭人，行經好望角遇難後遭受詛咒讓它成為永不靠岸的幽靈船。

1843年，德國劇作家華格納以航行中遭逢的暴風雨經歷與這段傳聞寫成《飛行荷蘭人》歌劇發表，描述被詛咒七年才能上岸一次的幽靈船長因為覓得真愛而被救贖。19、20世紀間，出現許多聲稱曾目擊過飛行荷蘭人幽靈船的記載；時至今日，荷蘭皇家航空在自家飛機機尾處都標寫著飛行荷蘭人字樣，據稱是飛行荷蘭人當初出發的港口－泰爾訥普（Terneuzen）則在一條運河旁立下關於飛行荷蘭人的告示。

據說是飛行荷蘭人出發地的Terneuzen。（圖： http://mapio.net）

柳橙琴酒、檸檬琴酒、櫻桃琴酒等調味款琴酒雖然由來已久卻不廣泛，五零年代在伏特加（ Vodka）崛起取代琴酒（Gin）的背景下，讓許多琴酒不論大小品牌皆試圖推出調味款琴酒保住市場。1950年由阿姆斯特丹的美國旅店（American Hotel）調酒師－威倫．斯卡恩（Willem Slagter）編著《Internationale Cocktailgids》紀錄「飛行荷蘭人」酒譜。

「飛行荷蘭人」使用60毫升柳橙琴酒、各15毫升柳橙汁及檸檬汁、少量安格斯苦精（ Angostura Bitter），搖製均勻後倒入雞尾酒杯內飾以橙皮。2012年由湯姆．桑德（Tom Sandham）出版的《World's Best Cocktails》把柳橙琴酒換成杜松子酒（Genever）、柳橙汁改為庫拉索柑橘酒（Curaçao）、檸檬汁以萊姆汁代替，不另外添加苦精而補上些許糖水；從簡單柳橙口感變得酒體更紮實且帶有穀物風味。

《Internationale Cocktailgids》與使用Orange Gin調製的 Flying Dutchman。（圖：Gramfollo.com & Vintage Spirits and Forgotten Cocktails）

博斯酒廠將自己編錄的「飛行荷蘭人」酒譜改為：35毫升杜松子酒、各20毫升黑櫻桃蒸餾酒 （Maraschino）和檸檬汁、10毫升紫羅蘭橙酒（Parfait Amour），近似杜松子版本的「飛行 （Aviation）」經典調酒；近代英國調酒師西蒙．迪佛德（Simon Difford）讓「飛行荷蘭人」 以馬丁尼概念詮釋，使用75毫升杜松子酒與7.5毫升庫拉索柑橘酒、少量安格斯柳橙苦精（ Angostura Orange Bitter）攪拌冰鎮，是便於表現杜松子酒本身特色的調酒配方。

帝亞吉歐世界調酒競賽（Diageo World Class）荷蘭冠軍－泰絲．波薩姆斯（Tess Posthumus）離開阿姆斯特丹Door 74秘密酒吧後，2017年底另外開設一間「飛行荷蘭人雞尾酒（Flying Dutchmen Cocktail）」酒吧，首波酒單上便是她自己調製的同名「飛行荷蘭人」 調酒。飛行荷蘭人酒吧的「飛行荷蘭人」以桶陳杜松子酒為基底，加上自製荷蘭香料餅乾糖漿 （Speculaas Syrup）與檸檬汁，一點柑橘苦精及橙花水；酸甜平衡，易飲而豐富的細緻香氣讓人兩三口就杯底見空。

Flying Dutchmen Cocktail Bar的Flying Dutchman。（圖：作者提供）

一如新加坡航空在飛機上會提供「新加坡司令（Singapore Sling）」調酒讓旅客飲用，荷蘭皇家航空商務艙酒單上也有意義別具的「飛行荷蘭人」調酒，甚至機場免稅商店亦販售瓶裝預調好的「飛行荷蘭人」；荷航「飛行荷蘭人」調酒與歷史悠久的博斯品牌（Bols）合作，以自家達姆拉克琴酒（Damrak Gin）為基底，加上黑莓利口酒（Blackberry Liqueur）與檸檬汁、些許糖水調製。

荷航商務艙的Flying Dutchman與瓶裝Flying Dutchman。（圖：theblondeabroad.com）

飛行荷蘭人還在日本漫畫《航海王（One Piece）》606話出現，就連卡通《海綿寶寶（ SpongeBob SquarePants）》也有飛行荷蘭人的幽靈串場。不管飛行荷蘭人是幽靈船或海盜，虛構或真有其事，背後都象徵過去荷蘭曾經強勢一時的海上霸權及貿易航線盛況。

航海王裡的Flying Dutchman（左）與海綿寶寶裡的飛行 荷蘭人（右）。（圖：One Piece Wiki & spongebob.wikia）

農曆七月時節，僅以這款「飛行荷蘭人」獻給失依的人與靈魂。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）