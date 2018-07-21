無以酩狀》Seelbach Cocktail：《大亨小傳》敬一杯謊言堆砌的紙醉金迷

杜撰的事物，一時之間總是讓人無從分辨真偽，或許流傳得久了，假的也成真。事物易捏造，那麼情感呢？

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導演巴茲魯曼根據費茲傑羅小說《大亨小傳（The Great Gatsby）》改編的同名電影，呈現美國1920年代的上流社會如何縱情聲色。當時背景正值禁酒令（Prohibition，1920﹣1933年），劇中的蓋茲比便是以販售私酒起家致富，為了維持事業而游走黑白兩道之間。

《大亨小傳》電影裡充滿大量酒精。（圖：Warner Bros）

這部充滿香檳與調酒的電影，原著作者費茲傑羅個人偏好清爽的經典調酒「琴瑞奇（Gin Rickey）」，整部電影也由酩悅香檳（Moët & Chandon Champagne）品牌全程贊助；另外還有經常出現畫面裡的馬丁尼（Martini）與威士忌。

由Moët大量贊助的《大亨小傳》。（圖：Warner Bros）

電影劇組也特別到費茲傑羅曾經多次入住的「西爾巴赫旅館（Seelbach Hotel）」取景；蓋茲比被逼問真實身份時的場景即是該旅館的豪華套房。

1905年建於肯塔基州路易斯維爾的西爾巴赫旅館有許多政商名流曾經入住，像是美國總統羅斯福、甘迺迪等，還有因為過量消費昂貴波本威士忌（Bourbon Whiskey）與雪茄而被趕出旅館的費茲傑羅。

《大亨小傳》在Seelbach Hotel房間場景。（圖：Warner Bros）

芝加哥「Nacional 27」餐酒館創辦人－亞當．席格（Adam Seger）曾經在1995年時擔任西爾巴赫旅館的餐飲總監，聲稱於舊文件裡翻找出西爾巴赫旅館禁酒令前，1917年旅館酒單上的招牌調酒－「西爾巴赫（Seelbach Cocktail）」酒譜。美國資深調酒師兼作家－格瑞．雷根（ Gary Regan）將之收錄於1997年《New Classic Cocktails》書中。

酒譜使用於肯塔基州盛產的波本威士忌30毫升作為基底，加上15毫升君度橙酒（Cointreau）、少量安格式苦精（Angostura Bitters）和裴喬氏苦精（Peychaud's Bitter），倒入笛型香檳杯（Champagene Flute）攪拌均勻，再緩緩注入約150毫升的冰鎮香檳，最後飾以橙皮條。這款調酒似乎反映當時奢華賓客們的飲酒方式，口感同時兼俱葡萄果香與波本威士忌的紮實勁道，同時又有柑橘和草本滋味層疊。

Seelbach Cocktail。（圖：Today.com）

雷根在《New Classic Cocktails》西爾巴赫配方寫著橙皮酒（Triple Sec）而非君度橙酒，因為在禁酒令前的君度橙酒原名為君度橙皮酒（Cointreau Triple Sec）。

使用Old Forest Bourbon的Seelbach Cocktail。（圖：The New York Times）

雖然曾經被路易斯維爾當地報社記者質疑這杯調酒由來的真實性，但是後來又被稱為雞尾酒博士的泰德．黑格（Ted Haigh）於2009年著作《Vintage Spirits & Forgotten Cocktails》收錄該款酒譜，大部份的人們便信以為真。直到2016年，席格才在《紐約時報》上坦承自己杜撰這杯調酒；有趣的是－西爾巴赫旅館重新裝潢開幕的餐廳，卻已經將這杯調酒放到自家酒單上。

如今真的變成Seelbach Bar招牌的Seelbach Cocktail。（圖：Seelbach Hotel）

就像蓋茲比替自己捏造的身世背景，煞有其事地讓人無從分辨真偽；紙醉金迷的社會，我們又能識得幾分真誠？

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