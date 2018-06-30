無以酩狀》Jupiter：《犬之島》被流放的哀歌

我們都自詡正義，又有多少人真正識得公理的味道？

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繼《超級狐狸先生（Fantastic Mr. Fox）》之後，畫面置中導演－魏斯．安德森（Wes Anderson）再度推出定格動畫電影《犬之島（Isle of Dogs）》；以二十年後的日本為背景，描述反狗人士不擇手段將所有犬群驅趕到垃圾島實行滅絕計劃，最後透過年輕人集結微薄而強大的力量讓正義終究得以平反。

《犬之島》描述反狗人士不擇手段將所有犬群驅趕到垃圾島實行滅絕計劃。（圖：Indian Paintbrush）

反狗市長小林－其養子阿中為了尋回愛犬，冒險登陸垃圾島並結識其它被流放的家犬；每隻狗都有獨特性格與不同寄宿過去，唯一相同莫過於始終對人們友善與忠心的潛意識。

這趟尋狗之旅沿途見識現代社會產出的垃圾分門別類堆疊成迥異場景：灰白色綑綁紙磚、繽紛 的清酒空瓶、漆黑廢棄電視堆，對比虛構出的高機能巨崎市犧性小眾換來進步和秩序。一行人狗抵達鏽蝕金屬空間參見以智慧著稱的「朱庇特（Jupiter）」和「先知」時，像瑞士國 犬聖伯納頸間一樣懸掛裝小酒桶的朱庇特，倒了些「松脂白蘭地（Turpentine Brandy）」給 大夥飲用。聖伯納犬脖子掛上木桶的形象源自英國畫家埃德溫．蘭希爾（Edwin Landseer） 在1820年間完成的動物畫《阿爾卑斯獒救助一位垂死旅者》，並沿用至今；但是飲用酒精會造成血管擴張，熱量急遽散失；帶著小酒桶模樣的聖伯納犬只是人們訛傳造型。

電影中像瑞士國犬聖伯納頸間一樣懸掛裝小酒桶的朱庇特。（圖：Indian Paintbrush）

Edwin Landseer《阿爾卑斯獒救助一位垂死旅者》。（圖：EJ Pratt Library）

電影中的松脂（Turpentine）指的是漆料松節油，過去也是用來製作廉價琴酒的調味原料。

英國當年琴酒熱潮（17、18世紀）時，在倫敦市區登記有案的琴酒廠高達1500間以上；許多店家為了快速生產廉價琴酒，會直接添加松節油製作琴酒；1913年前的《韋伯字典（ Webster's Dictionary）》還直接註記：「一般琴酒都使用松節油調味」。省去浸泡杜松子再蒸餾製程與成本，劣質便宜琴酒於是充斥市場；劣幣驅逐良幣的影響下，堅守品質與奉公合法的琴酒廠便在消費者省錢心態與政府一系列嚴控琴酒法案下倒閉。

劇中的表演犬－「肉荳蔻（Nutmeg，但是電影翻成荳蔻，也是常見製作琴酒的原料之一）」 在阻止「老大」喝下廢棄毒水時說：「如果我是你的話就不會喝它，那充滿了化學毒劑」；雖然兩地場景喝的是不同液體，但是先後提及松節油白蘭地又談到化學毒劑，不禁讓人聯想到現今許多市售飲料，大眾真的確定自己喝下去的是什麼嗎？

「朱庇特（Jupiter）」 是木星，同時也是羅馬神話的眾神之王。調酒師哈利．麥克艾爾馮（ Harry MacElhone）於1923年的《ABC of Mixing Cocktails》紀錄過這麼一款同名調酒。「朱庇特」－45毫升琴酒（Gin）與22.5毫升不甜苦艾酒（Dry Vermouth），各少量柳橙汁與紫羅蘭橙酒（Parfait Amour），搖製冰鎮均勻後倒入雞尾酒杯內。

Jupiter Cocktail。（圖：Ilsa J. Bick, Vintage Spirits and Forgotten Cocktails）

紫羅蘭橙酒（Parfait Amour）雖然是以橙酒為基底，添加紫羅蘭和其它各家配方不同的香甜酒，卻與艾碧斯（Absinthe）一樣容易稍有不慎便搶走調酒本身主要特色；因此在這款「朱庇特」調酒僅使用一小茶匙。

「Parfait Amour」是法文 「完美的愛（Perfect Love）」；紫色酒液帶有花果香又甘甜的口感經常被認定是優雅女士們專屬用酒；生產紫羅蘭橙酒的酒廠除了一開始就有的老品牌－Bols、De Kuyper、Marie Brizzard之外，隨著經典調酒浪潮復興，還有新加入的Giffard、Lejay、Joseph Cartron等都各自研發出自家風味。

各家的Parfait Amour。（圖：Difford\'s Guide）

曾經被摒棄遺忘的經典調酒如今重新回到酒吧裡被正視，《犬之島》看似快樂結局卻隱約有種說不明白的淒涼像是「朱庇特」入喉香甜最後帶著絲毫銳利力道。

我們都自詡正義，又有多少人真正識得公理的味道？

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