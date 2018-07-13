自由開講》專業以外別亂講，挑起社會對立又笑掉人家大牙

吳國明

這一兩天有一位王明鉅醫師的臉書文章很火紅，各家媒體爭先轉載，可說默契十足，然而不看還好，一看昏倒，內容錯誤百出不說，還刻意誤導他人，根本就是另一種「假新聞」。

為什麼這樣說呢？來看看這位王醫師說了什麼就知道了。

他舉出經濟部四月廿三日的新聞稿中，提到北部地區包括「基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣以及新竹縣市」。這些地方平均用電八八九億度，但供電量只有七五五億度，所以電力還有一三四億度的缺口，與台電官網上面以新竹縣鳳山溪作為北部與中部地區的分界，所以新竹市與大部分的新竹縣其實都屬於中部地區，但被台電歸類為北部。經濟部與台電硬把新竹縣市放在北部地區，故意製造出北部地區每年一三四億度的缺電假象，好為興建深澳電廠合理化，其實就是為了讓竹科不缺電而建。因此，若真要蓋電廠，不該蓋在深澳，應蓋在最需要電的新竹縣市，但必定造成更嚴重抗議，才成為不能說的祕密。

所以，這位王醫師質疑，新竹縣市的工業用電比率占全台八成，居全台之冠，卻沒有一座大型發電廠，新竹科學園區的卅四點五萬伏特竹園超高壓變電所上月落成啟用，這等於開了一條最大的電力輸送的高速公路直通竹科，但電要從哪裡來？

會有這樣的指控，代表這位王醫師從來都沒有認真研究資料的定義，有搞過工廠的都知道，台電官網上面的電力分區，是根據台電自己的電網配置去劃分的，與行政區還是縣市分別一點關係都沒有，這個道理也很非常好理解，本來整個台灣就是一個大型電網，根本不可能也沒辦法依照縣市去分北中南，後來是為了便於管理，才依照地形跟電力骨幹線路來畫分北區中區南區供電區域，換個角度想，難道台電的工程人員拉電線是沿著縣市的界線來拉的嗎？所以根本就沒有什麼經濟部跟台電硬把新竹縣市放在北部地區，製造電力缺口的問題，不知道王醫師能不能了解這一點？

台電官網上面的電力分區，是根據台電自己的電網配置去劃分的，與行政區還是縣市分別一點關係都沒有。（圖：台電月刊）

再來，王醫師一直想要把深澳與新竹工業區與新竹科學園區的用電扯在一起，認為深澳就因為新竹找不到地方蓋電廠，所以才蓋在新北市，讓新北市的人民為新竹人承受空汙，這種挑起仇恨的言論也講的出口，實在是服了這位王醫師，網路上隨便查一下都知道，新竹地區的工業用電，主要靠的是離新竹最近的兩個電廠，也就是北邊的大潭電廠，跟南邊的通霄電廠，這兩個電廠未來都有更新改建，加大發電量的計畫，台電再怎麼被我們嫌棄，至少人家在規畫電力配置上還是有專業的，新竹用電何需捨近求遠，拉一個遠在東北角的深澳電廠來呢？何況如果真的是要為了竹科供電，依照現在深澳的進度，根本就緩不濟急，這樣的質疑不是自相矛盾嗎？

至於深澳是為了什麼要蓋？當然是為了應付包括王醫師你們台大醫院的北區供電成長啊，王醫師知道依照現在的數據推估，以每年用電量成長2%的速度來看，到了十年後，北區尖峰用電約需要1582萬瓩尖峰用電，也就是需要增加約200萬瓩的尖峰用電，然後這十年間台電的電力供應是什麼？北區要退役的電廠發電量總共524萬瓩，基隆協和發電廠200萬瓩，新北核一廠127萬瓩，新北核二廠197萬瓩，而為了補充供電短缺，北區新建電廠發電量，合計有730萬瓩，包括新北林口新電廠二號機和三號機160萬瓩，基隆協和發電廠改建天然氣一號機130萬瓩，加上新北深澳燃煤電廠改建120萬瓩，以及桃園大潭天然氣電廠改建240萬瓩，一減一增共增加206萬瓩， 剛剛好滿足每年2%的用電成長增加，跟什麼竹科用電關係嗎？

深澳是為了應付包括台大醫院在內的的北區供電成長，與竹科無關。（圖：台電提供）

供電本來就沒有分東西南北，更沒有什麼哪個地方的百姓幫另一個地方承擔的問題，真的要這樣分，蘭嶼的居民是最有資格跳出來抗議的，因為我們台灣的核廢料，全部堆在他們家，但核電廠發的電，蘭嶼完全用不到，按照王醫師的邏輯，不就是這樣嗎？

而如果台灣每個人都這樣想，那我們就不用發展經濟了，你要用電你就自己發最好，廢氣自己吸，廢料自己埋，但真的這樣，台灣就倒了。奉勸王醫師還有報導中一起背書的新北市環保局劉局長，不要利用這種議題來挑起社會對立，這樣子選舉不會比較好選，人民也只會看輕你們的專業而已。

（台中市民，曾在中國經商，現回台灣）

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