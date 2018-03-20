自由開講》首鼠兩端的國民黨

周立軒

台灣常有「戰南北」的現象，大意是北部人與南部人互看不順眼。當然這在台灣社會是個很有趣的現象，然而套用在用電的議題上，台灣還真的是南北不平衡，兩邊可以來大戰一下了。

這用電南北不平衡的點，有很多。就從需求端來看，北部尖峰用電占全部台灣用電的四成，還在逐年成長，可是，北部的發電廠，目前最大的發電能力只有三成五，這意味著剩下的那百分之五以上的缺口，必須要靠南部的電廠供應。

於是中南部的鄉親當然很是不平，憑什麼自己的電不自己發，電廠都蓋在我家？

台灣的用電安全，居然變成國民黨政治操作籌碼，實在是令人感到啼笑皆非。（資料照）

然而這些中南部的居民，為了國家的發展，儘管心裡有些許不平，還是默默的把這些責任擔起來了，政府也明白這個狀況，台電也早已規畫，要盡速把現有的發電機組，逐步汰換程效率更高，排放更少的機型，這是政府為了這些居民的犧牲，應該也必須做的。

回頭看看北部的政治人物們呢？拿最近正風風火火的新北市來說，這裡真的是「得天獨厚」，有著兩座核電廠，以及一座火力電廠，但是，由於從馬政府到現在蔡政府一貫的「穩建減核」政策，核電廠是確定不延役的。也因此，兩座核電廠中最老的核一廠，它的一號機在民國一百零七年十二月到達使用年限，二號機也在半年後到達除役年限之後，即不再運轉，換言之，這些電力供應的缺口，得有人來補上。

然而過往的「南電北送」政策，在九二一大地震後，已經被證實是十分脆弱的，同時長途輸電的能量耗損，也浪累寶貴的電力。所以新的電廠，無可避免，只能蓋在北部，這是沒有辦法的事情，因為北部就是台灣用電需求大戶，除非有辦法叫這些公司行號全部搬去中南部，否則此題無解。

這樣的狀況，國民黨一定清楚，但他們為了政治鬥爭，選擇了隱瞞這些他們曾經也強調過的事實，例如核電廠要除役前，必須要有除役的前置計劃，把相關放射性的廢料慢慢移出，不過現在這些程序，都被新北市政府以「提出核廢料最終處置場址地點，否則免談」的態度擱置處理，明眼人都知道，核廢料能擺的地方這麼好找的話，反核早就在台灣沒市場了，因此新北市政府這樣的舉措，說是為了新北市居民的安全著想，其實就是政治操作，因為若真是反核，應該趕快讓台電進行除役計劃，不是嗎？

同理，新北市政府針對最近的台電深澳電廠，又要重施故技，用不核發生煤使用許可卡住電廠的運轉，還口口聲聲說這個政策並不是針對深澳電廠，朱市長還讓他的環保局長在環評會場表演了一齣「憤而離席」的劇碼，但網路上一查就知道，深澳電廠的改建計劃，早在國民黨政府時代就已經規畫了，同時，依照新北市政府自己在民國一百零七年一月公開的新聞稿，新北市的最大宗空汙來源，移動污染源（車輛）與逸散污染源（營建工地、家庭油煙）就占了七成，新北市政府不針對這兩大汙染源有什麼積極作為，卻挑一個空汙占比不到一成的電廠來大肆發揮，台灣的用電安全，居然變成國民黨政治操作籌碼，實在是令人感到啼笑皆非。

而這些種種，看在南部人的心理，除了無奈還是無奈，這些政治人物每天噴口水，卻不知道他們開記者會大罵政府用的電，還要從我們南部拿過去呢！連用最新科技，汙染更少的電廠，都還蓋在他們北部，台灣南北真的不平衡阿！

（國會助理）

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