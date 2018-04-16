自由開講》深澳問題到底深不深奧？國民黨最清楚

魏國浩

深澳電廠的環評問題，已經成為國民黨的救命稻草，以新北市政府為發起攻擊之重心，不斷的拋出議題，如近來又宣稱台電枉顧瑞芳海域已被劃設成保育區，逕自更改設計，環保署也配合演出，在環評大會上放水，然而根據詹順貴副署長表示，環評大會當天，新北市代表根本沒有表示任何意見，同時台電為開發單位，更不可能要求主管機關更改保育區之限制，於是這又成了一個羅生門，也讓國民黨立院黨團可以藉由召委排審委員會議題的機會，將新北市長選舉戰場延伸至立院。

深澳電廠的環評問題，已經成為國民黨的救命稻草，以新北市政府為發起攻擊之重心，不斷的拋出議題。（圖為深澳更新計畫完工示意圖，台電提供）

其實這一切的根本，不過是長久以來，台灣的能源轉型太過緩慢的一個縮影。馬英九前總統前幾日面對媒體提問深澳電廠的問題時，簡單的一句：「如果早點啟動核四不就解決了？」，道盡了現在所有爭議的答案。

國民黨政府一直以來的思想，就是核電可以解決一切，以核四來說，國民黨一直拼命的塑造核四之所以最後走上完全廢棄的這條路，都是陳水扁總統時其下令停工所致，但是國民黨沒有告訴人民的是，從1980年提出核四計劃，在1985年遇到車諾比核災，蔣經國前總統批示暫緩興建，一直要到了1999年，核四才正式開始興建，但立法院早在1992年就已經將核四近兩千億新台幣的預算解凍，從規畫到興建，歷經了近20年的時間。而看看當時的國際趨勢，美國與日本早在70年代就開始投入太陽能的開發，美國甚至在80年代投入8億多美元，用以將公共用電改以太陽能供電，另外，在風力發電的部分，德國與丹麥也早在80年代，就已經開始投入風力發電的開發，時至今日，風力發電已占整體丹麥供電來源的三分之一。

因此可以說，台灣整體的能源轉型這麼緩慢，很大一部分是被核四所拖累的。而如前述，一個從規畫到興建拖了近20年的電廠興建計劃，這中間必定是有很大的問題，而在這20年的時間當中，我們已經錯失了許多能源轉型的機會，只因為當時的國民黨，將寶全押在核四上面，導致我們現在的選擇越來越少，在這一點上面，國民黨難辭其咎。

另外，馬英九前總統也不要忘了，當初將核四的興建與否交付公投的是您，然而在立法院擋下公投的，也是你帶領下的國民黨黨團。最後等到林義雄先生宣布絕食，馬英九前總統您才宣布：「核四一號機安檢後封存，核四二號機停工，將選擇留給下一代」，話說的好聽，其實就是不想負責任，而政府也只好每年編預算養著核四。對比現在朱立倫市長，在核一廠除役案以及核二格架案上面，每每以行政程序卡住流程的態度來看，國民黨可以說，完全沒有一個對待核電的態度，有的只是政治思考，但正因為如此，台灣的能源問題，就從一個門診可以解決的小病，拖成了現在非得要開刀才能治好的重症了。

朱立倫市長日前呼籲每個候選人，都要有對深澳電廠的態度，有鑑於此，我們也可以反問一下朱市長以及包括侯友宜先生在內的所有國民黨籍候選人，你們對於沒有深澳電廠的台灣供電問題，有什麼樣的解決方案？

（智庫研究員）

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