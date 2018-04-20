自由開講》在國民黨的反空汙大戲中 沒有「公平正義」的角色

吳國明

空氣汙染是人人都怕，偏偏我們日常所需很多的「方便」都會產生空氣汙染，街上跑的車，每天晚餐炒菜的油煙，當然最明顯的，還有那幾支電廠的煙囪。

國民黨看到了這點，尤其最近為了深澳電廠的事情，環保團體差不多跟民進黨政府快翻臉了，再笨的人也知道該打蛇隨棍上，加上快選舉了，不趁這個機會搏版面，似乎就跟不上流行了。

但空汙就跟流水一樣，沒有人有辦法禁止這些汙染物要去何方，因此也就讓某些言論顯得可笑又無知了，例如前些日子，國民黨的台中市長候選人盧秀燕，說出了要讓台中火力發電廠發的電只有台中人可以用，也就是「中電中用」的概念，順道還批評林佳龍市長為了台北人的用電，讓中火火力全開，毒害台中人。的確沒有錯，當初台中火力發電廠的確是為了平衡南北的發電與供電比例才規劃興建的，而且早在1986年就規畫，1989年第一期工程就開始運轉了，而這個時間點才剛剛解除戒嚴，民進黨也才剛成立沒多久，盧秀燕委員這樣的批評，恐怕是在罵自己黨的先賢先烈們。

台中火力發電廠的確是為了平衡南北的發電與供電比例才規劃興建的，而且早在1986年就規畫，1989年第一期工程就開始運轉。（圖：台中市政府提供）

就如前面所述，我們是沒有辦法阻擋空氣汙染飄向何方的，因此當盧秀燕委員說出要「中電中用」時，他沒有說出來的是：「台中的電廠發的電，台中人用就好，但是產生的空氣汙染要飄去哪裡，我可不管。」，這是一種非常自私可笑的概念，電廠是公共建設，所花的經費是全民的納稅錢，所發的電理所當然是全民使用，怎麼會有這種「別人的孩子死不完」的想法呢？如果按照盧秀燕委員的邏輯，那北部的國民黨委員們大概要抗議了，因為北部的用電量與發電量中間短少的那六趴用電，就是中南部的電廠補足的，然而新北市朱立倫市長與參選人侯友宜為首的國民黨眾人，又在反對深澳電廠的興建，我們倒要請問一下國民黨人們，你們對於台灣的能源政策，到底有什麼高見呢？不要只會反對跟開記者會，既然你們不滿意現在的政策，那就提出一套自己的版本，讓全民一同來檢驗，難道這年頭反對黨這麼好當，只要喊反對就好了嗎？

盧秀燕要求中央承諾台中火力發電廠發的電，只能在中部用。（本報資料照）

台灣整體的國土計劃，與產業區位的配置，早在當初兩蔣時代就定下來了，而電力的需求又跟這兩點息息相關，偏偏當初規畫的國民黨政府，不把電廠擺在供電需求成長快速的北部，卻拼命放在中南部，把供電的傳輸距離弄得很長，不僅讓傳輸損耗大增，同時也讓整個供電網路變得脆弱，921地震發生之後，中寮超高壓變電所受到嚴重損壞，讓北台灣瞬時變得黯淡無光，這樣的慘劇，除了大自然的力量實在不是人力可以抵擋之外，這難道不是證明了，當初國民黨的規劃完全是個錯誤嗎？而做出這些規畫的國民黨，今天出來一手反對深澳電廠的興建，另外一手卻要全民納稅人的錢蓋出來的台中火力發電廠，不要發電給台中以外的人民使用，為了選舉還可以講出這種自私的話語，這個黨墮落至此，真的令人不勝唏噓。

為了選舉與為了政治攻防，要爭取曝光本就是政黨政治的本質，然而講出來的話要有理，更重要的是要有歷史感，否則像現在的國民黨，反空汙反到公平正義都不見了，簡直是在製造台灣社會的分裂，人民只會認為這個黨是在無理取鬧，更遑論要重返執政了！

（作者為中小企業主）

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