瞭望之窗》兩岸關係的「認知差距」決定兩岸未來

習近平在目前國際社會對中國崛起的憂慮與反彈日益加深之際，依然對台灣進行全方位的封阻與打壓。這是對兩岸關係與台灣政治的誤判，反而給予台灣爭取國際支持甚至合作的機會。如果台灣能夠成功彰顯自身在安全戰略據點以及民主鞏固保壘這兩大方面的價值，更能對映中國軍事擴張與全球滲透所引發的國際不安。

托克維爾

近來中國加重對台施壓力道，透過挖走邦交、國際組織封鎖、強迫國際航空公司將台灣列為中國一部份，以及持續運用軍機繞台等軍事干擾手段，企圖在國際孤立、在國內弱化民進黨政府。種種對台不友善舉動，迫使蔡英文總統說出重話回應。她先是說，「中國這些去我國主權化的蠻橫作為，已經挑戰台灣社會的底線，我們不會再忍讓」。接著又在接受國際媒體專訪時呼籲，國際社會應該共同合作和台灣團結，對抗中國的擴張主義。蔡英文特別強調，各國應合作捍衛民主和自由價值，對中國產生壓力，限縮中國霸權影響。

蔡英文的戰略，是希望藉由現階段國際社會對中國「銳實力」（Sharp Power）滲透的憂慮與反制，強化台灣與志同道合國家的連結。此一戰略方向正確，但能否有效獲得國際主要國家認同，進而結盟，仍有挑戰。但以蔡英文總統的高度，透過國際傳媒登高一呼，若能搭配後繼台灣國際文宣力道的加強，以及外交團隊全面性向國際展開訴求，才能成功形塑國際輿論戰和心理戰。

蔡英文的戰略，是希望藉由現階段國際社會對中國「銳實力」滲透的憂慮與反制，強化台灣與志同道合國家的連結。（本報資料照）

但另一方面，如何精確解讀北京對台策略，以及確認蔡政府本身對中戰略之間，沒有出現國際關係理論所謂的「認知差距」（perception gap），才是攸關兩岸關係前景的關鍵。因為若是兩岸之間相互認知差距過大，就容易形成誤解（misperception），甚而誤判（miscalculation）。

從蔡政府上任以來所採取的對中戰略來加以檢視，頭兩年採取的基本策略多是：避免被中國分化、滲透，維持不挑釁、甚至不強烈反擊北京施壓的態度，同時訴諸美國日本等重要國家與國際輿論支持。此一思維的立論基礎在於「認知」習近平面對諸多中國內部挑戰，自身猶如走在鋼索上，稍一不慎，中國即可能出現動亂或政權不穩。因此，對台灣最有利的策略就是「以靜制動」，以不變應萬變，誘敵深入，將「良善台灣」屢屢受到中國欺侮，打不還手、罵「略」還口的自制，轉化為更多國際支持。否則若是蔡英文耐心不足，改採「對撞式」的兩岸政策，正好坐實北京的理由，而且有違其對國際社會的承諾。

這套戰略的執行，的確獲致不少成果，反映在美國政府與國會近來釋放諸多有利台美關係的議程，以及更多國家公開表達對台灣參與「國際衛生組織」支持等事實。唯這套戰略認知的風險在於，習近平真的有意願與蔡政府發展出北京能夠接受的新對話基礎嗎？他會否真的忙於內政，就視台灣議題為次要重點？又民進黨政府面臨兩岸關係停滯不前，會否在未來地方與全國性選舉受到打擊？更重要的是，以美國為首的國際社會除了口頭與道德聲援台灣，能否進一步用行動力挺台灣的戰略價值，做為制衡中國的有利資產？

這些都需要更細緻的外交手腕來爭取主要國家在行動上建立夥關係，而台灣在全球各外館能否秉持台北外交部的指示，發揮最高執行戰力，才是最大考驗。否則只是由蔡英文與外交部長吳釗燮透過國際傳媒不斷發聲，仍無法產生全面性的積極攻勢。

蔡英文對中戰略的執行，獲致不少成果，反映在美國政府與國會近來釋放諸多有利台美關係的議程。圖為美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納與蔡英文總統會面，表達美方力挺台灣的立場。（取自蔡英文臉書）

從北京角度來看，習近平看待台灣的手段與策略目標已經昭然若揭。他自信十足，自認時間站在北京這一邊，即使台灣議題在現階段習近平的優先順序裡並非重中之重，但他仍對蔡政府採取政治、經濟、軍事多面手法與軟硬兼施攻勢。再加上美國川普政府最近一連串友台作為，讓習近平決定加大對蔡政府的施壓力道，試圖干預打擊年底民進黨在地方選舉的選情。

北京此一對台認知戰略的風險在於，它將讓兩岸更形漸遠，擴大台灣人民對中國的反感。畢竟近年來中國在國際社會的形象日趨負面。就以受到中國影響最深的澳洲來說，國會前幾天通過兩項限制外國干預與影響澳洲政治與社會的法案，目標正是針對中國而來。澳洲總理騰博爾甚至呼籲全世界國家都能訂定類似法安案，來防止中國「銳實力」的滲透與干預。目前已經有美國國會議員提出相關提案。

習近平在目前國際社會對中國崛起的憂慮與反彈日益加深之際，依然對台灣進行全方位的封阻與打壓。這是對兩岸關係與台灣政治的誤判，反而給予台灣爭取國際支持甚至合作的機會。如果台灣能夠成功彰顯自身在安全戰略據點以及民主鞏固保壘這兩大方面的價值，更能對映中國軍事擴張與全球滲透所引發的國際不安。

因此，以目前情勢來看，台灣在獲得國際同情與支持方面占有優勢，關鍵在於如何化如此的機會為強化與志同道合國家的具體合作行動，同時團結內部，有效因應北京進一步的施壓。當然，做好國內改革，提升民眾支持度，鞏固地方選舉選情，才能擁有繼續和北京交手的本錢。