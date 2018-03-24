瞭望之窗》把握台美關係深化的新契機

美中關係的交惡，台灣當然會受到波及，不選邊站都很難，只能盡可能尋求三角關係的平衡。但一個巴掌拍不響，如果台灣是美中關係的重要槓桿，但現階段北京卻是堅持不與台灣民進黨政府接觸，後者別無選擇，只能站在捍衛國家最大利益的前提下，與對台較友善的美國合作。

托克維爾

最近一連串有關美中台三角關係的快速演變，讓華府、北京與台北的決策高層，紛紛重新調整國安與外交團隊，擺出強勢的政策態勢。先是中國國家主席習近平在兩會策動修憲，取消兩屆十年任期制，集權力於一身，終結中國共產黨的集體決策模式，讓全球都對中國外來走向權威專政，乃至於強勢主導國際秩序的野心，產生重大的警覺。

中國內部政治的變化，不只台灣感到憂慮，讓蔡英文政府在農曆年後進行國安外交人事調整，換上較能執行民進黨思維的人馬。更重要的是，這也讓包括美國、德國、澳洲在內等大國，紛紛加強對中國勢力崛起採取公開批判與制衡的手段。

川普政府一方面主動出擊，搶占與北朝鮮談判的主導權，不用再有求於北京。另一方面，美國國會期中選舉將近，川普團隊決定打「中國牌」，將北京視為假想敵。從去年年底接連公佈國家安全戰略與國防戰略兩份報告，都明確將中國指涉為美國的競爭對手和威脅，呼應去年11月川普訪問亞洲時，提出的「印度太平洋戰略」。川普近期也重組國安團隊，換掉溫和派的國務卿提勒森，代之以鷹派的前中央情報局局長龐培歐。而白宮國家安全顧問最新人事，也由小布希時期曾經擔任國務次卿與美國駐聯合國大使的波頓出任。龐培歐與波頓都是對中政策的強硬派，堅定站在美國國家安全這一邊，後者對台灣更是友好，在智庫任職時甚至公開主張台灣應該加入聯合國。

川普重組國安團隊，白宮國家安全顧問由小布希時期曾經擔任國務次卿與美國駐聯合國大使的波頓出任。（REUTERS）

尤有甚者，為了啟動對北京的貿易戰，川普也換下較親中的白宮國家經濟委員會主任柯恩，換上與川普志同道合的財經評論員柯德洛。而原先在白宮遭到柯恩排擠，始終鬱鬱不得志的國家貿易委員會主任納瓦洛，終得以一展長才，為川普規劃近期課徵外國鋼鋁進口關稅，以及對中國輸美的六百億商品徵收額外關稅等新措施。

國安人事的大幅整頓，反映出川普在外交戰略上欲徹底實現其「美國優先」的政見，也帶著選舉的內部政治考量。此情此景，類似2001年1月共和黨小布希上任時對中政策的強勢態度。當時小布希政府公開視中國為「戰略競爭對手」。若非2001年發生9－11恐攻事件，美國需要中國合作進行國際反恐行動，當時的美中關係很可能更為激烈。

美中關係的交惡，台灣當然會受到波及，不選邊站都很難，只能盡可能尋求三角關係的平衡。但一個巴掌拍不響，如果台灣是美中關係的重要槓桿，但現階段北京卻是堅持不與台灣民進黨政府接觸，後者別無選擇，只能站在捍衛國家最大利益的前提下，與對台較友善的美國合作。

為了啟動對北京的貿易戰，川普也換下較親中的白宮國家經濟委員會主任柯恩，換上與川普志同道合的財經評論員柯德洛。（AP）

最重要原因是蔡英文政府面臨的外部環境，比起民進黨第一次執政時陳水扁所面對的外部壓力來得小，這除了歸功於蔡英文上任近兩年來，始終維持其可預測性與務實性決策之外，也與前述中國對全球政、經、安全秩序造成的威脅日盛息息相關。如今的川普政府國安團隊色彩，非常接近小布希剛上台時的「新保守主義派」，皆主張對中國採取強勢圍堵的戰略，相對地也對台灣格外友善。2001年小布希上任三個月，就宣佈對台重大軍購，背後即是「新保守主義派」策動「聯台制中」的結果。當時白宮與國務院負責亞太事務的人士，堅信台灣戰略位的重要性，若不是2003年陳水扁決定公投綁大選，讓「反台派」勢力抬頭，否則當年的美台關係可望進一步獲得提升。

正因為如此，如今川普國安團隊又對中國進行強勢的外交與經貿壓制，台灣的重要性更得到確認。國會兩院通過提升台美高層互訪的《台灣旅行法》，川普刻意選擇親自簽署，國務院亞太事務副助卿黃之瀚旋即訪台，而國務院代理亞太事務的助理國務卿董雲裳也公開與即將接任台灣總統府秘書長的高雄市長陳菊的會面照片。更遑論川普任命的國防部亞太事務助理部長薛瑞福，不僅也是「友台派」，更與黃之翰一樣，皆深信台灣在美國「印太戰略」中的重要角。川普政府連番出手藉由提升台美關係作為牽制中國的企圖再明顯不過。

國務院亞太事務副助卿黃之瀚（右）訪台，傳達美國對台政策並未因政權移轉而有任何變動。左為美國在台協會處長梅健華、右二為美國商會會長章錦華（記者羅沛德攝）

但北京也是咎由自取，因為習近平無視蔡英文上任迄今一連串釋放的善意，更持續對台灣採取分化手段，試圖孤立蔡英文。但顯然北京再次誤判台灣內部政治情勢，民進黨的統治基礎依然強勁，其採取維持台海現狀的政策也普遍得到國際肯定，中國國民黨則仍是一蹶不振。在北京逐步施壓進逼且毫不讓步的情況下，民進黨政府面對華府高度的善意，如果仍不把握機會提升台美關係，將錯失良機。

因為台灣在權衡對外戰略時，除了國內層面的考量，最重要的就是對美與兩岸，取捨評斷的標準就是何者較能增進與確保台灣的利益。事實是，川普政府的國安團隊組成成份與外交政策推動方向，皆有利於台灣。兩岸關係上，蔡英文也沒有製造任何挑釁，不會承擔「麻煩製造者」的罪名。更重要的是，北京對台灣的戰略就是要蔡英文接受「一個中國原則」的「九二共識」，而民進黨政府若是繼續維持現行的守勢，只會讓中國軟土深掘，分化滲透，同時逐步擴大對台灣的軍事與安全干擾。在此情況下，台灣向美國靠攏是自然的選擇。

當然，台灣也必須做好危機的預防，包括審慎因應北京可能因為美國打「台灣牌」，就對蔡英文政府採取報復懲罰手段。其次，為了避免川普將台灣作為與北京談判的交易籌碼，台灣必須強化對美全面關係的強化，讓川普視台灣為不可犧牲與交換的珍貴資產。最後，台灣更要藉由現今國際社會對中國的提防，深化台灣的正面國際形象與價值。