小葉日本台》新參者、阿部寬、以及東野圭吾筆下的加賀恭一郎

加賀恭一郎的誕生對東野圭吾而言，最初或許只是無心插柳的角色設定，沒想到這一出現就是一系列。這位在東野筆下出現最多次，同時作品自成一系列的刑警，或許隨著《當祈禱落幕時》的案情水落石出，而暫告個段落。在下次登場前，一起來回味加賀刑警的來時路，以及加賀系列的最佳代言人。

小葉日本台

東野圭吾筆下的加賀恭一郎，至少那段請調日本橋警署當新參者的日子，隨著《當祈禱落幕時》，隨著那宗和失蹤多年的母親相關的案件真相大白，或許會暫告段落也說不定。這位老是買不到鯛魚燒的男人，期待他下一次的登場前，我們先來聊聊這位人氣刑事的一路走來，以及阿部寬超鮮明的存在感。

加賀恭一郎會有今天的身價行情，早已超乎東野圭吾當初的想像。他在散文集《大概是最後的招呼》提到，一開始並沒想過讓加賀成為系列人物，之後在《沉睡的森林》中讓加賀談戀愛算是小小的惡作劇，在《惡意》中出場是基於個人直覺，來到《再一個謊言》時，東野直言做夢都沒料到加賀會一再派上用場，他目前任職於練馬警署，我正考慮是不是該讓他調動了。接下來的發展大家就更熟了，加賀調到日本橋署，更清楚的形象則是搬上螢幕的阿部寬登場，《新參者》、《麒麟之翼》、《當祈禱落幕時》三連發，人氣爆棚。

加賀恭一郎會有今天的身價行情，早已超乎東野圭吾當初的想像。圖為加賀恭一郎探案10書。（圖：網路）

大學畢業前後的加賀恭一郎

加賀恭一郎的初登板是《畢業—雪月花殺人遊戲》，而且是小說第一頁的第一行就出聲：

「我喜歡妳。我一直希望妳能嫁給我。」 「我看妳的眼神早在幾年前就不同了。」

書中描述恭一郎表白時穿著劍道服，表白的對象是同校的沙都子，那時候的他還是國立T大的大學生。恭一郎和沙都子從高中就相識了，只是畢業後沒有繼續交往（《沉睡的森林》書中有提到）。

《畢業》是東野圭吾的第二本小說（第一本是《放學後》），唸社會系，社團劍道部主將，興趣是茶道，這是大學生加賀的最初原型。然後這個社團辦的「雪月花之式」茶會過程中有人中毒身亡，當然是命案，這是屬於加賀恭一郎第一次也是唯一一次的青春校園推理，友情愛情親情交雜，想必他內心的感慨與遺憾特別深。

唸社會系的加賀，大學畢業後並沒有直接決定當警察，而是先去中學教了兩年書（教地理喔）。在《惡意》一書中加賀提到，因為用自己認為有效的方式處理班上同學間的霸淩行為，表面上看似問題解決了，但實際卻不然，之後甚至演變成鬧到警局的傷害罪。加賀的挫折可想而知，於是他辭職了，加賀認為這是他人生中最大的敗筆。

加賀調到日本橋署，更清楚的形象則是搬上螢幕的阿部寬登場，《新參者》、《麒麟之翼》、《當祈禱落幕時》三連發，人氣爆棚。（圖：網路）

談過小小戀愛的加賀恭一郎

依出版時間序，加賀恭一郎首次以刑事身份公開亮相是在小說《沉睡的森林》／1989年，（改編的電視特別篇上映則是在《新參者》之後的2014年），這個案件發生在芭蕾舞團，華麗舞台的背後，加賀不僅為案件所苦也為情所困，結局當然是順利破案啦，而這裡要畫的重點是小說最後一頁的末三行：

「他對著一身佛洛麗娜公主裝扮的未緒，靜靜獻上一吻。」 「因為我愛妳。」 「加賀緊緊抱住未緒。」

《沉睡的森林》時的加賀隷屬「警視廳搜查一課」，這宗描述芭蕾舞者美麗與哀愁的案件，演未緒的是石原里美。（圖：《沉睡的森林》劇照）

呵呵，加賀戀愛了，當年的年輕刑事愛上芭蕾舞者未緒，這段難得出現的純愛，東野圭吾倒還滿淡定的說「搬出加賀只是小小的惡作劇。」

發揮本格推理的加賀恭一郎

再接下來，加賀恭一郎的探案分別是《誰殺了她》、《惡意》、《我殺了他》和《再一個謊言》。《誰殺了她》的最終謎團懸而未解，等於是結局由讀者各自表述，大膽的創意引起書迷相當熱烈的討論；《惡意》玩的是影子作家的哏，而且因涉嫌人關係讓加賀過去當老師的那段有著較多的著墨；《我殺了他》採三位嫌疑犯、三種犯罪視角交錯進行，各自間的心理攻防很過癮；而《再一個謊言》則是加賀恭一郎迄今唯一的短篇探案，他所面對的是失格父親、單親媽媽、寂寞主婦、過氣芭蕾明星等，謊言這回事，印証的是為了圓謊，就得編織更大的謊言。這四部作品的推理水準一致，頗優，人氣迅速累積的不僅是小說家東野圭吾，同樣適用刑事加賀恭一郎身上。

加賀恭一郎的誕生對東野圭吾而言，最初或許只是無心插柳的角色設定，不過接著一路下來也辦了不少案，功勞苦勞一等一，加上讀者心目中的好感度超乎想像，總不能只是「如獵犬般鍥而不捨、精明幹練」這般刑事百搭的形容，重新打造「加賀恭一郎」有其必要，於是我們看到以「新參者」身份自我介紹的加賀恭一郎。

阿部寬新參者的加賀恭一郎

加賀恭一郎是怎樣的一個人？藉由上述作品一點一滴的身影形塑，這裡引用國內獨步出版的書籍介紹：「身形高瘦，肩膀寬闊，五官輪廓明顯，雙眼深邃，尖下巴。因為不吸菸，牙齒非常白，笑容爽朗，然而在搜查現場卻是目光犀利……」 將上述形容拿來對照「阿部寬」，嗯，是滿搭的，而且根據電視台的看法，阿部寬還兼具吸引人心的神祕感和穩定人心的人情味這二種絕妙對比的特質，可說是完全符合東野圭吾心目中的加賀刑警形象，事後證明也的確是大成功啦！

根據電視台的看法，阿部寬兼具吸引人心的神祕感和穩定人心的人情味這二種絕妙對比的特質，可說是完全符合東野圭吾心目中的加賀刑警形象。（圖：網路）

小說《新參者》2009年出版，獲「週刊文春推理小說 Best 10」第1名和「這本推理小說真厲害！」第1名，大好評，隔年改編日劇由TBS電視台播出，除了阿部寬扮加賀恭一郎外，溝端淳平則飾演加賀的表弟，也是刑事；首播的第一集收視率就高達21%，全劇十集的平均收視也有14.9%，成績亮眼，因為是連續劇形式放送，加賀得以一季三個月的在日本橋人形町晃來晃去加查案，劇粉書迷自是印象深刻，有口皆碑。

「謊言有三種，第一種是為了保護自己，第二種是為了欺騙別人，第三種是為了包庇他人。」

這句詞想必大家都熟。

電視版《新參者》後還有兩部改編的特別篇《沉睡的森林》和《紅色手指》，因為原著出版時間都早於《新參者》，所以應該算是《新參者》前傳。

《沉睡的森林》時的加賀隷屬「警視廳搜查一課」，這宗描述芭蕾舞者美麗與哀愁的案件，演未緒的是石原里美，加賀和未緒之間的情愫是比小說寫的含蓄許多，但電視上的阿部寬最後還是有抱住石原里美喔，另，演恭一郎父親的山崎努在本篇中出場。而另一部《紅色手指》，演的是加賀還在「練馬西署」所發生的某件家庭悲劇，此外，恭一郎的父親在本篇病逝，加賀也述說和父親之間的種種，以及提到母親在仙台公寓孤獨死。

《紅色手指》，演的是加賀還在「練馬西署」所發生的某件家庭悲劇。（圖：《紅色手指》劇照）

《麒麟之翼》和《當祈禱落幕時》的加賀恭一郎

《新參者》之後真正的兩部續篇是《麒麟之翼》和《當祈禱落幕時》，兩部作品的舞台都緊扣住五街道起點的日本橋，小說電影成績非常好。《麒麟之翼》指的是設置在日本橋中央有大翅膀的麒麟像，象徵離鄉背井的人從這裡振翅高飛。故事是從一名胸口被刀刺傷，步履蹣跚硬撐到的橋欄杆旁的中年男子開始，本片主題是「來自悲劇的希望與祈禱」，片中為子贖罪的中井貴一演出令人動容。

《麒麟之翼》主題是「來自悲劇的希望與祈禱」，片中為子贖罪的中井貴一演出令人動容。（圖：《麒麟之翼》劇照）

最新這部讓眾多人既感動又飆淚的《當祈禱落幕時》，東野圭吾將加賀恭一郎、日本橋、新參者這樣的連結舖成，一切的一切終於有了交待，有著更深層的糾結和羈絆。解開案件謎團的鑰匙就在恭一郎本身，因為劍道，他和事件關係人淺居博美有了連結；因為警方在死者公寓裡發現一本每個月份都被寫上不同橋名的月曆，他對當年母親的出走有了理解和釋懷。

讓觀眾既感動又飆淚的《當祈禱落幕時》，東野圭吾將加賀恭一郎、日本橋、新參者這樣的連結舖成，一切的一切終於有了交待。

從初登場還是大學生的《畢業—雪月花殺人遊戲》一直到解開為何來日本橋署當刑事的《當祈禱落幕時》，加賀恭一郎已盡職的完成東野圭吾筆下的十部小說，同時也成為東野筆下曝光率最高的大偵探。

加賀恭一郎=阿部寬，不管是文本小說還是上大螢幕，期待再相見的日子不用等太久。