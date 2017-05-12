日本自由行》日劇《四重奏》的企鵝咖啡與人生偶遇

在《四重奏》中，除了暗喻與伏筆之外，編劇坂元裕二在劇中安排的樂曲，也藏了很多的線索，腳本家想透過這些音樂表達的人生道理，非常值得仔細去推敲。

林翠儀

日本TBS電視今年1月檔的日劇《四重奏》，受到很多日劇迷的好評，這部被評為今年1月檔質感最佳的日劇，出自腳本家坂元裕二之手。故事講的是4名業餘的樂手，在「偶然」之下相遇，進而組成一個三流的弦樂四重奏樂團，共同在避暑勝地輕井澤度過了一個冬季。

這部戲被定位為「有音樂的愛情推理喜劇」，換句話說，本劇結合了音樂、愛情、推理與喜劇的4種元素，不過長期追劇的日劇迷們應該都心裡有數，坂元筆下的故事不會有太多高潮迭起，他的賣點向來都是將極為普通的日常對話，寫得像極具深度的人生真理，而且總是能夠讓人內心洶湧澎湃，像被電到一樣。

日本TBS電視今年1月檔的日劇《四重奏》，4位男女家森諭高（高橋一生）、卷真紀 （松隆子）、世吹雀（滿島光）、別府司（松田龍平）的定裝照。（https://twitter.com/quartet_tbs/status/815219832232628224）

弦樂四重奏版

這部《四重奏》當然沒有讓坂元迷們失望，這可以從本劇播出的同時，網路爆量的討論串得到證明。事實上，除了暗喻與伏筆之外，坂元在劇中安排的樂曲，其實也藏了很多的線索，腳本家想透過這些音樂表達的人生道理，非常值得仔細去推敲。

例如這首英國「企鵝咖啡樂團」在1976年發表，頗具祭典氣氛的樂曲《music for a found harmonium》，它代表的就是人生偶遇帶來的意想不到的創造性。最重要的是，這首英國樂團的曲子和日本有很深的淵源，所以，如果以為這只是坂元隨手挑選的曲目，那可能就太低估他的心機，或許這是坂元向坂元迷們下的戰帖，考驗一下大家有多懂他的戲。

這首曲子在《四重奏》中多次登場，令人印象最深刻的畫面是在最終回小雀、別府、家森演奏了這首曲子引出了避不見面的真紀。

1976年成軍的「企鵝咖啡樂團」，前排中為樂團靈魂人物賽門。（https://i.ytimg.com/vi/6E3znZoFnN8/hqdefault.jpg）

企鵝咖啡樂團版

嚴格來說，《music for a found harmonium》並不能算是古典樂，但這首樂曲在現代音樂史上絕對佔有一席之位，它是盛行於7、80年代所謂「環境音樂」（又稱氣氛音樂）的代表作之一。

故事必須從1972年講起

當時《music for a found harmonium》的作曲者，也是「企鵝咖啡樂團」的創辦人賽門．傑菲斯（Simon Jeffes）還只是個年僅23歲，處於古典樂和搖滾樂的夾縫中，苦於尋找創作新路線的年輕音樂人。72年賽門到法國南部旅遊，因為誤食了不新鮮的魚類食物中毒在床上躺了3天，意識朦朧中賽門彷彿進入了村上春樹小說中的異次元，看到了不可思議的情景。那是一棟佇立在道路盡頭的破舊建築物，屋子裡透出了光線和樂聲，室內的吧台坐滿了客人，這是一家咖啡廳名叫「企鵝咖啡」，有樂團在現場演奏著似曾相似卻又不記得曲名的樂曲。

因為這個夢，賽門從病床上甦醒過來，接著他拿起筆寫下他在夢中聽到的事。和他攀談的是企鵝咖啡的店主，有著企鵝的上半身和人類的下半身的企鵝人。企鵝店主說，「我是企鵝咖啡的店主，讓我來跟你隨意聊聊」。企鵝店主聊著關於咖啡廳的事，他說，人生的路途上不能缺少偶然的要素，如果為了安全而避開這種自然發生無法預料的事情，那將會扼殺了自然湧現的創造性。

在那之後久，賽門似乎悟出了什麼道理，他遠離家鄉來到日本的京都，賽門住在友人的家中，白天到京都龍安寺修行。那是一間臨濟宗的禪寺，賽門在那裡坐禪，他也聆聽雅樂和古箏等日本音樂。有一天，賽門在京都的巷弄中撿到一台壞掉的簧風琴，簧風琴修復之後發出的聲音讓他靈感湧現，寫下了後來定名為《music for a found harmonium》的樂曲。賽門在京都完成了許多樂曲，4年後的1976年，在「環境音樂」大師布萊恩．伊諾（Brian Eno）成立的非主流唱片Obscure Label，發行首張專輯《Music From The Penguin Cafe》出道。順道一提，伊諾就是微軟Windows 95開機音樂「The Microsoft Sound」的作者。

企鵝咖啡樂園的首張專輯「Music From The Penguin Cafe」。（https://www.amazon.co.jp/Music-Penguin-Cafe-Orchestra/dp/B000003S2R）

賽門說，他的音樂是為了夢境中企鵝咖啡廳的樂團而作，後來索性以「企鵝咖啡樂團」之名公開活動，企鵝咖啡樂團的樂曲範圍廣泛，包括古典音樂、極具實驗性的簡約音樂、民族音樂和現代音樂，使用的樂器也很多樣，除了古典樂常見的鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴、雙簧管等之外，還有吉他、蘇格蘭風笛，甚至還有日本風味的木魚和罄。

企鵝咖啡樂團不但不受限於古典或搖滾等特定的音樂領域，也不受限於空間拘束，他們經常在教堂或是在自家的客廳開演奏會，賽門甚至把自家的客廳當做錄音室。專輯封面的企鵝人是由賽門的雕刻家妻子艾蜜莉（Emily Young）設計，英國搖滾樂團平克弗洛伊德的創始成員西德．巴雷特（Syd Barrett）創作的單曲「See Emily Play」，據說Emily 指的就是賽門的這位枕邊人，不過這又是另一個題外話。

企鵝咖啡樂團在80年代成為「環境音樂」的旗手，有人說他們是20年代「家具音樂」唯一的繼承人，「家具音樂」的代表人物為20世紀法國前衛音樂的先聲艾瑞克．薩提（Erik Satie），他的音樂至今仍常出現在廣告或各種影片的配樂中，保證大家一定都聽過，但就是記不得曲名。

「環境音樂」同樣也大量地出現在各種廣告和電影配樂中，這種音樂極為巧妙地融入環境當中，似有若無但又不可或缺。賽門曾對他的音樂做出詮釋，他說，音樂對人而言，是一種滋養的食物，人們聆聽音樂就和吞下麵包和紅酒一樣。 不過風靡一時的企鵝咖啡樂團，卻在1997年因為賽門的過世而停止活動，賽門罹患腦瘤過世時才49歲。賽門雖然英年早逝，但故事還沒結束。

二代目「企鵝咖啡」的誕生

賽門的兒子亞瑟（Arthur Jeffes）在2009年找了新的團員復活了企鵝咖啡樂團。亞瑟畢業於劍橋大學主修考古與人類學，曾參加NPO組織到南非推廣HIV防治教育，2005年受英國BBC電視之邀到北極錄製重現百年前極地探險的節目，3個月瘦了25公斤。亞瑟從小受到父親的音樂薰陶，但他覺得音樂創作是一條相對不安定的道路，所以刻意選了考古學，可是在北極探險的途中，他意識到自己從骨子裡喜歡音樂，返國後進入倫敦大學取得作家碩士學位。

2007年賽門過世10週，企鵝咖啡樂團的老團員找了亞瑟開了紀念音樂會，亞瑟和那些可能看過他包尿布的叔叔阿姨合作，內心其實有點戰戰競競，但演奏會過後亞瑟卻整個人都釋懷了，把爸爸的音樂拿出來演奏，不再感到那麼沈重。亞瑟一開始找了朋友組成4人樂團，玩票性質地在一些音樂節上演出，因為反應不錯，2009年他索性正式組團，並以「企鵝咖啡」的名義演出，二代目「企鵝咖啡」少了「樂團」二字於2011年推出新專輯。

賽門的兒子亞瑟組成的新「企鵝咖啡」。（http://plankton.co.jp/penguin/PC_Umbrella/index.html） 連結：新「企鵝咖啡」版。

亞瑟和爸爸一樣和日本很有緣，新生的企鵝咖啡已在日本舉辦過多次演出，今年10月初預定在東京的「墨田Triphony音樂廳」演出，有了日劇《四重奏》的加持，這次相信可以吸引更多樂迷進場。

企鵝店主告訴賽門「不要為了安全而逃避人生的偶遇，否則也將讓錯失偶然湧現的創造性」，亞瑟遶了一圈遠路才搞懂這個道理。坂元的《四重奏》或許也想告訴大家同樣的訊息，不曉得這樣的解讀會不會拗太硬。

二代目「企鵝咖啡」今年10月到日本演出的宣傳海報。（http://plankton.co.jp/penguin/）