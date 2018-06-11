小葉日本台》炫技外科醫，英雄式爽片，心臟會跳就是收視保證

「醫療」這個題目向來是日劇愛用的安全牌之一。所謂「安全」，就是有穩定的基本盤，有熟悉的舖成架構，容易在一話完結的模式下高潮不斷，電視台想不出新題材時可拿來救援用，更不用擔心收視的數字太難看，當然最重要的，觀眾接受度高，總是會買帳。

小葉日本台

《信用詐欺師JP》第五集一開頭，東出昌大丟了一句「拍醫療劇真的會提高收視率嗎？」嗯，真心不騙，經驗證明成功率頗高，比如最新這部由二宮和也扮天才醫，外加大玩「Snipe」和「機械手臂」的《黑色止血鉗》，收視就是好好好，本季（春番）名列前茅。

由二宮和也扮天才醫，外加大玩「Snipe」和「機械手臂」的《黑色止血鉗》，收視在本季（春番）名列前茅。（ameblo.jp）

「醫療」這個題目向來是日劇愛用的安全牌之一。所謂「安全」，就是有穩定的基本盤，有熟悉的舖成架構，容易在一話完結的模式下高潮不斷，電視台想不出新題材時可拿來救援用，更不用擔心收視的數字太難看，當然最重要的，觀眾接受度高，總是會買帳。

醫療劇的類型百百款，第一指名的絕對是「外科醫」，為何？好表現啊！那種宛如特技表演，生死一瞬間的救命戲不但可以展現名醫的超神奇絕活，同時也能體現生命存在的價值，每每場景一進手術檯，緊張刺激，目不轉睛。是說看這類開刀過程和看《賭神》電影的心情滿像的，不會玩牌玩麻將的人明明看不懂牌桌現在是怎樣？也未必聽得懂賭神在說哪招？但還是看得好緊張好開心；同理，多半觀眾又不學醫，頂多就身體挨過刀的經驗，哪懂手術檯上那些專業術語和專有名詞？聽懂不懂有差嗎？完全沒差，因為手術過程會有圖解說明，會有一堆「旁觀者」發出はやい、すごい的讚嘆聲，反正搞得愈複雜就表示愈精彩，總之手術完畢後心臟會跳就對了，生命一定可從鬼門關搶回來，至少這一點大家都看懂，還會跟著鬆口氣。

醫療劇的類型百百款，第一指名的絕對是「外科醫」。例如《醫龍》內容描述主角天才外科醫師朝田龍太郎（坂口憲二飾）和他的醫療團隊「醫龍小組」共同拯救病患的故事。（圖：網路）

日劇中的開刀技術大躍進，一個重要的轉捩點是1999年的《救命病棟24小時．第一季》，就是江口洋介飾演進藤醫生那部。因為題材的關係加上這個階段還是富士電視台稱霸連續劇的黃金期，總之資源寬裕，醫療道具一次大翻新，從此以後，手術的高規格，噴血的驚嚇度，心室顫動的逼真度等等自是往上提了一個等級。效果好收視佳，各個劇組全跟進，結果就是這類外科醫療劇愈拍愈多。

日劇中的開刀技術大躍進，一個重要的轉捩點是1999年的《救命病棟24小時．第一季》。（圖：網路）

化不可能為可能，這是外科醫療劇的主要賣點，問題來了，主角醫生的絕活去哪修練的？百分之九十以上的編劇會給個加入NGO，到戰地從事醫療救援，加以偏鄉落後地區資源不足，就地取材，以一當十，死馬當活馬醫的土法煉剛磨出來的。順手一舉，《Doctor X》的大門未知子、《醫龍》的朝田龍太郎、以及《救命病棟24小時》的進藤一生……等，這些名醫的背景，他們都混過戰地喔。

《Doctor X》的大門未知子、《醫龍》的朝田龍太郎、以及《救命病棟24小時》的進藤一生……等，這些名醫的背景，他們都混過戰地喔。絕對不是只靠美腿和臉蛋。（圖：網路）

醫療劇為何歷久不衰受歡迎？簡言之就是包裝嚴肅題材下的英雄式爽片。

三大基本元素：白色巨塔難以撼動的暗黑體制、特異獨行不鳥官僚規定的天才醫、以及病情惡化束手無策的生命待援，然後呢，就在一連串打壓打擊失望絕望乾著急，大家都快放棄的時候，英雄挺身跳出來，不但創造奇跡還兼打臉壞人惡魔黨。

《醫龍》有一幕印象鮮明深植腦海的畫面，龍太郎領軍的「醫龍小組」在完成大手術後，一群人不是呈V 字型，「慢動作」的昂首闊步嗎？英雄謝幕再搭配那首穿透力十足的配樂〈Aesthetic〉和醫護人員列隊鼓掌的場面，感人啊，這個階段他們的地位神一般，就如大門未知子的名言「私、失敗しないので。」 這套公式進行的醫療爽片因為符合觀眾的預期心理，所以收視率始終吃得開，不過，看戲的劇迷也絕對不是傻子，畢竟大家不會把這類片型拿來和美劇如《Good Doctor》類比的啦。

《醫龍》中，龍太郎領軍的「醫龍小組」在完成大手術後，一群人呈V 字型「慢動作」的昂首闊步，英雄謝幕再搭配穿透力十足的配樂〈Aesthetic〉和醫護人員列隊鼓掌的場面，這個階段他們的地位神一般。（圖：網路）

醫療劇中的英雄通常是那些天才醫扮演，那「壞人」誰來當？

只顧投資報酬率的經營管理層、只為權力更上層樓的各科部長和無良教授，以及幾乎沒救的醫療體制，三位一體的同流合污，戲都嘛這樣設定，只能多擔待囉，看哪天會不會有一部探討醫院經營者辛酸難題的題材出現，替他們講講話。

小葉第一部印象深刻且有收藏的醫療日劇是1993年的《活得比你好／回首又見他》，織田裕二、石黑賢主演，當年是在衛視中文台看的，概念就亦敵亦友，一黑一白的醫者價值觀對話。看戲當然是一面倒的挺「黑」醫生織田裕二，還有恰克與飛鳥唱的主題歌 經典洗腦到現在都還會哼。另，編劇是三谷幸喜，不過大師後來的作品，從1994年的《古畑任三郎》開始，調性轉到另一番境界了，所以日後提到三谷幸喜，本劇還滿常被劇迷給遺漏。

《活得比你好》由織田裕二、石黑賢主演。織田裕二飾演醫術高明但唯利是圖的醫生，石黑賢則是以救人為己任的善良醫生。

小葉迄今評價最經典的醫療劇是山崎豐子原著改編的《白色巨塔》，不僅是因為小說的厚實深度，搬上銀幕由唐澤壽明和江口洋介的演出更是精準到位，口碑大滿載。劇中所謂的「大教授」形象，第一次那麼清楚的呈現：廣播通報，相關醫護人員速至電梯口整隊恭迎，接下來磅礡的配樂響起，大陣仗的媽祖出巡登場。這番超有氣勢的排場很壯觀，之後就理所當然的被定調沿用。

由山崎豐子原著小說改編的《白色巨塔》，不僅因小說的厚實深度，搬上銀幕由唐澤壽明和江口洋介的演出更是精準到位，口碑大滿載。（圖：網路）

小葉私心最喜歡的醫療劇是大澤隆夫的穿越劇《仁醫》，看這部戲宛如上了一堂醫療發展史，再加上時空還是倒回到有坂本龍馬出現的幕末背景，有溫暖有熱情，更多的是謙卑，特別一提，眾多日劇演過坂本龍馬角色，個人最喜歡的正是《仁醫》中的內野聖陽。

大澤隆夫主演的醫療穿越劇《仁醫》改編自同名漫畫，敘述外科醫師南方仁由現代穿越至幕末，以高超的醫術救助幕末人民。（圖：網路）

米倉涼子的《Doctor X／派遣女醫》演了5季；江口洋介+松嶋菜菜子的《救命病棟24小時》演了4季；坂口憲二的《醫龍》同樣也播了4季；有新垣結衣的《空中急診英雄》和澤村一樹的《最強名醫》則是3季，前者即將推電影版，後者第4季期待中；還有，大澤隆夫的《仁醫》與吉岡秀隆的《五島醫生診療所》也有2季；至於堪稱醫療劇最高經典的《白色巨塔》則是分兩大部，22集，跨兩季播完。所以囉，醫療日劇真的很夯，很有戲，而且是收視靈丹。