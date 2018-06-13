胡，怎麼說》川金會94狂-小國奮起，比氣長！

川普、金正恩的川金會94狂！

美國總統川普與北韓領袖金正恩12日在新加坡一對一會談，圖為川普（右）與金正恩（左）即將首度握手的瞬間。（美聯社）

美國總統川普與北韓領導人金正恩，在新加坡的驚天一握12秒，以及隨後的川金會談，應該是21世紀以來，獲得世界最大多數國家肯定、吸引最多國際媒體注目的一次會談。



半年前，還在互罵火箭人、老番癲，比誰的核彈按扭大、軍演陳兵亮劍的川普與金正恩，竟然化不可能為可能、化可能為實踐，在2018年6月12日握手一對一會談，而且談的看來很開心，從行為語言來看，不管是否為政治表演術，兩人看來很投緣、互相拍臂撫背，也談出了不少成果，這些成果當然尚待執行驗證。

川普（見圖）與金正恩半年前還在互罵火箭人、老番癲，比誰的核彈按扭大、軍演陳兵亮劍，竟然化不可能為可能、握手一對一會談。（資料照，法新社）

世界局勢正在改變！川金會當然是大國博奕裡的重要一局，無論川金會後，美國與北韓關係的發展，以及東北亞情勢如何演變，川金的世紀之會，已改變了國際政治既定思維的框架。南海衝突、台海爭端，被認為是大國博奕接下來指向的兩大目標，將如何受影響及牽動？值得大家關注。



從殘暴不仁到和善可親，金正恩的國際形象半年來，有如此顛覆性改變，可看出國際政治的易變性及現實性，金正恩除了亮核武導彈威脅各國之外，惡事還真不少，不過一年前，就在新加坡鄰國馬來西亞，金正恩派人刺殺了其兄金正男，一位美國大學生被北韓虐死也是在去年發生，川普在川金會後宣稱，大學生之死促成了這次高峰會，事實上，金正恩擁有核彈及長程飛彈，並作為威脅搗蛋的本錢，使得美國、北韓之間，各有所求、各有所需，進而形成共同需求，才是促成川金會的要因。

北韓領導人金正恩面對大國的壓力，可以把小國的影響威力發揮到極致，民主的台灣可以研究、參考他的靈活善變、掌握局變歷史機遇出擊。（資料照，美聯社）

金正恩的國際政治玩法，內則極權於一身、外則擁核導彈，面對大國的壓力，他可以威脅賭上全部、叫梭哈，把小國的影響威力發揮到極致，民主的台灣不能學也不可能學，但他的靈活善變、掌握局變歷史機遇出擊，台灣則可以研究參考。



其實，就統治的政治年齡及政制來說，金正恩在國際博奕戲局上，擁有很大優勢，他34歲，如無大意外，將可再統治北韓20年、30年？40年或更久？川普最多再任美國總統6年多，習近平雖擁終身制，但現年65歲，預料再統治中國10到15年，蔡英文最多再擔任台灣總統6年不到，日本安倍首相的任期則須看每次國會大選結果。



換句話說，金正恩只要現在過關，長期來看，他仍在位，而對手川普等人早已下台了。

川金會圓滿落幕，金正恩過關，但他才34歲，如無大意外，將可再統治北韓20年、30年？40年或更久？（路透）

台灣是小國，是民主自由的國度，沒有人能像金正恩永遠在位，但是，無論總統怎麼更易，國家都要永遠存在，那就必須堅決反對任何把台灣帶向被併吞、不可逆狀態的政黨及政治人物。台灣要奮起，但不必爭一時之氣、而要與統治中國的中共政權週旋比氣長！