法操》六四天安門事件

回顧歷史，政府血腥鎮壓人民不僅在中國，1974年台灣的228事件，1980年韓國的光州事件，1988年緬甸8888民主運動等等，在爭取民主的過程中，造成了許多傷亡與犧牲，在這樣的日子裡更加提醒我們，民主得來不易，即便我們生活在自由民主的台灣，也應該要隨時提高警覺，以免獨裁復僻的一天！

六四天安門事件。（路透社）

◎法操司想傳媒

29年前，一群中國大學生，為了悼念前中國共產黨中央總書記胡耀邦病猝逝，聚集在天安門廣場，原本單純的掉念活動，在幾個學生的帶領下，轉變成向政府提出訴求的靜坐抗議活動，史稱89民運。在這場運動中，人民要求政府給予更多的自由提出7大訴求，包括重新評價胡耀邦的功過、幫知識分子平冤、反貪腐、解除報禁、取消遊行禁止等。而這場運動，最終以血腥鎮壓「清場」收場。也就是大家所熟知的六四天安門事件。

誰是胡耀邦？

一位曾經在文化大革命期間受到批鬥，但事後又獲得黨的重用的一位特殊中國領導人。他擔任過中國共產黨中央委員會「主席」、「總書記」等重要職務。因為經過文化大革命，更加讓胡耀邦認知到，如果不把優秀的人才，從文革中解放出來，就無法拯救中國的經濟，所以在他的任及中，他極力的在平反冤案、放寬對於少數民族的限制，並主張「廢除幹部終身制」，但這項主張已經被習近平推翻。

胡耀邦。（維基共享）

六四事件死亡人數？

六四事件究竟死了多少人，沒有人知道確切的數字。當時中國國務院發言人袁木，甚至在接受美國電視台訪問時還稱，當時清場「沒有死一個人，沒有軋傷一個人。」但隨者越來越多的檔案流出，只總是包不住火，越來越多的政治黑幕被揭穿。隨者各國的解密，六四事件的死亡人數從過去的幾百人、幾千人不等到上萬人。根據《香港01》記者在倫敦的英國檔案館，查閱1989年數千頁解密檔案，發現平民死亡人數至少為10,000人。

起來！不願做奴隸的人們！

「起來！不願做奴隸的人們！」是中國國歌的第一句歌詞。看看現今的中國，雖然經濟發展已經與29年截然不同，但蓬勃的經濟發展就代表人民不是奴隸了嗎？在已經走樣的共產主義下，中國面對的是更大的貧富差距，嚴格的制度，讓許多來大都市打拼的人，只能居住在非常差的環境下，變成當局的低端人口，成為生活在地底下的鼠族。

而中國的領導人，仍是以老大哥的心態，在治理整個國家。從習近平廢除任期制、為了北京奧運驅逐低端人口、實施社會信用制度、用現代科技嚴密監控所有人民的一舉一動，看似活絡的經濟、方便的行動支付更是成為政府控制人民的最佳工具。且血腥鎮壓也未從中國消失，對於西藏、新疆等地，甚至還有種族清洗維吾爾族等，仍持續有鎮壓以及思想控制的行動。

中國北京大興區在去年1發生一場大火，造成19人死亡、8人受傷，並衍生出北京當局強制驅離「低端人口」（低收入弱勢及外來打工族）的爭議。（路透照）

回顧歷史，政府血腥鎮壓人民不僅在中國，1974年台灣的228事件，1980年韓國的光州事件，1988年緬甸8888民主運動等等，在爭取民主的過程中，造成了許多傷亡與犧牲，在這樣的日子裡更加提醒我們，民主得來不易，即便我們生活在自由民主的台灣，也應該要隨時提高警覺，以免獨裁復僻的一天！紀念六四，是為了要紀念當時勇敢的中國人，期待中國能夠走向自由民主的一天。只有一個自由民主且富裕的中國，才能變成一個令人尊敬國際社會成員。

本文經授權轉載自法操：【歷史上的今天】六四天安門事件