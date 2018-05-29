法操》惡褓姆將男童打成植物人，只會構成重傷害嗎？

新竹又傳出褓姆虐童案，這名褓姆不但沒有執照，還拿不到3歲的男童頭撞牆和撞地板，導致男童頭部重傷和身體多處挫傷。對於一個不到三歲的幼童，下如此重的手，難道不會構成「可以預見男童死亡的結果會發生，但發生仍不違反他本意」的「殺人罪」的「不確定故意」嗎？

◎法操司想傳媒

根據媒體報導，新竹又傳出褓姆虐童案，這名褓姆不但沒有執照，還拿不到3歲的男童頭撞牆和撞地板，導致男童頭部重傷和身體多處挫傷。雖然褓姆堅稱沒有虐童，是男童好動不慎跌倒所致，但經鑑識人員去現場察看，房間牆面男孩血跡噴濺位置185至204公分之間，不可能是只有90公分的男童自行造成。

地面起算204公分高度的牆上還有男童的噴濺血跡。（記者蔡彰盛翻攝） 男童的衣物血跡斑斑。（記者蔡彰盛翻攝）

男童經過救治後，已經出院，但目前男童仍呈現植物人的狀態，住在護理之家全日由人看護。新竹地檢署檢察官依「重傷害罪」將楊姓褓母起訴，並以被告故意對兒童犯罪為由，建請法官加重被告刑期二分之一。

重傷害 vs 殺人不確定故意

要傷到怎樣才算重傷害？根據刑法第10條第4項的規定，當身體重要機能受到「毀損」或嚴重的機能損害，例如喪失聽覺、四肢受損導致行動困難等。而依照本案的情形，應該毫無疑問的構成重傷害！男童頭部受到重擊，而導致腦神經萎縮及受損，右側肢體癱瘓和癲癇。且經過林口長庚醫院診斷，可能無法完全治癒，無法自理生活，需專人照護。在這樣的情況下，男童不僅行動能力喪失，也喪失了部分的身體機能！

本案更值得我們去討論的是，褓姆這樣的行為，是否構成殺人未遂罪？根據台大醫院新竹分院的診斷，男童左側大範圍腦膜下出血重度昏迷，此種傷害一般是極大力量導致，例如高處墜落、汽機車高速車禍或硬物猛力敲擊。雖然褓姆在打男童時，可能不是很確定想要殺死男童。但對於一個不到三歲的幼童，下如此重的手，褓姆應該可以預見，這樣的行為可能會造成男童死亡！在這樣的情況下，褓姆仍下此毒手，難道不會構成「可以預見男童死亡的結果會發生，但發生仍不違反他本意」的「殺人罪」的「不確定故意」嗎？

對兒童犯罪 加重其刑

本案雖然檢察官沒有以殺人未遂起訴褓姆，但檢察官另外依據，兒童及少年福利與權益保障法第112條，若故意對兒童（未滿12歲）及少年（12歲以上未滿18歲）犯罪者，加重二分之一的刑的規定，請求法院加重褓姆的刑度！依目前重傷害罪的最重刑度，經過加重後，褓姆最高是可以被判處18年有期徒刑！

但《法操》認為，近年虐童事件頻傳，雖然有《兒童及少年福利與權益保障法》作額外的保障，但其實傷害罪、重傷害罪、殺人未遂罪的刑度，在刑法上是有很大的差異的，在我國目前刑期的嫁接不足的狀況下，對於虐童的手段，我們是不是要更加細緻的去區分。本案中，褓姆的行為，應該已經足以構成殺人未遂罪。在現今說請人家喝豆漿，檢察官都能以恐嚇罪起訴且獲得法院認同而判決恐嚇成罪的年代，檢察官應該更加勇於根據事實和證據起訴重罪，法官也應依事實和證據，謹慎考量是否變更起訴法條，進而認定是否成立殺人未遂罪？讓這些虐童者能夠受到應有的處罰，也可以此警惕世人和保護兒童！

本文經授權轉載自法操：惡褓姆將男童打成植物人，只會構成重傷害嗎？