社論》從「韜光養晦」到「擴散極權」、「顛覆民主」

中國國家主席習近平。（法新社檔案照）

川普主動取消川金會之前，三月、五月金正恩密集訪問中國會晤習近平；川金會喊卡之後，香港媒體又披露，金正恩可能再度訪問中國。川普所暗示的，習近平幕後指導金正恩，似乎有跡可循。而澳洲眾議院情報與安全聯合委員會主席哈斯蒂警告：「在澳洲，中國共產黨顯然正在暗中干涉我們的媒體、我們的大學，並影響我們的政治進程和公開辯論。」朝鮮半島事態、澳洲事態，只是亞太地區的例子，其實在全世界的範圍，在落後國家「擴散極權」，在民主國家「顛覆民主」，儼然已經繼「韜光養晦」之後，成為習近平中華帝國夢的外交攻略了。

包括世界衛生大會，中國操弄聯合國所屬組織，細節如何外人不得而知，但藉由賄賂、醜聞、酬庸都是可以想像的手段。在台灣，媒體、大學、人民組織、民主程序，乃至現役退役軍人，幾乎無處沒有紅色陰影。台大校長遴選爭議，國台辦毫不掩人耳目地跳出來挺管，方才令人恍然大悟，原來許多大學的「一中承諾書」，寫照著中國對台灣高教領域著墨已深。台灣的教育行政體系，有人不由自主地跳出來挺管，美其名叫做大學自治，實際上卻是一種政治表態，也就是，站在北京那一邊，反對台灣的本土政權。教育行政體系殘存的黨國附隨，壓抑校園民主，但小英政府的改革幅度，卻未將之包括在內，是個盲點。

媒體亂象，比起教育行政體系，有過之而無不及。特定傾中統媒，無日無夜為北京進行宣導洗腦，彷彿台灣不臣屬一中就沒有前途；凡是台灣追求正常國家之舉，無不受其口誅筆伐；堅持台灣主體政策者，則被污名化到人格破裂。甚至，有媒體甘當國台辦傳聲筒，披著第四權的外衣，從事第五縱隊的勾當，而台灣的民主法治竟然無法可管，只能任由北京攻擊，真是危險。最近的「智子之心」事件，停播該節目的電視台還為北京百般迴護，矢口否定國台辦隔海施壓。那些傾中統媒，今天所享受到的，是他們以前從未參與爭取的新聞自由、言論自由，如今有了自由卻認賊作父「姓黨」，真是改不了黨國附隨的本質。

眼光轉到民主的行動現場，有些陳抗者平時遊走兩岸，毫不避諱參加北京的政治儀式，回來台灣則高喊捍衛中華民國、反台獨。其實，他們的國家認同，早就像台北街頭的五星旗，既背離了台灣也背離了中華民國。尤屬民主心腹之患的是，特定統派政黨或無黨籍的立委，在國會處心積慮地混淆國家認同，把中國對台統戰、繞台擾台，倒果為因解釋成本土政權拒絕九二共識、同屬一中。維護台灣民主法治的建置，總是被他們打著自由反自由地杯葛。所謂的言論免責權，竟然淪落為特定統派立委的賣國免責權，堪稱中國介入台灣民主的代表作。民主內的病變細胞繼續滋長，台灣民主恐有從內部崩潰之虞。

台灣是一個成功的故事，但故事尚未完成之前，仍有其脆弱性。二○○八到二○一六，統派政黨完全執政，硬將維持獨立現狀的主流民意，扭曲到聯共制台，馬習會且向世人散播「同屬一中」的煙霧。幸而，公民意識覺醒，公民力量崛起，一舉將傾中統派打到完全在野，保住台灣人民自決前途的命脈。兩年過去了，北京依舊在做中國夢，窮台買台雙管齊下，利用台灣民主弱化台灣，企圖讓本土政權狼狽下台，統派政黨班師回朝。果真如此，習近平絕不會再像馬政府時期那樣蠶食台灣， 而會以迅雷不及掩耳的速度鯨吞台灣。年底的選舉，北京是沒有登記的參選人，若選民不慎選出它的代理勢力，二○二○台灣恐怕將有一劫。