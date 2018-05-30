法操》可以將插滿「鐵釘」的告示牌放在停車格內嗎？

本案會無罪很大的一個理由在於，無法證明小腿的擦傷是否為鐵釘所致，法院基於無罪推定原則，在無法得到百分之百的確信下，本來就該判決被告無罪。所以還是建議大家，盡量不要以身試法，即便本案無罪定讞，也不代表與本案所有相似的情況都會無罪喔！

◎法操司想傳媒

2017年10月高雄一名賓士車車主，因不滿隔壁車位主人，緊鄰白線停靠，造成開門的不便。賓士車主遂將鐵釘告示牌放在自己的車格內，此舉造成臨位車主下車時小腿受傷，臨位車主憤而提告。究竟賓士車主，將插滿鐵釘的告示牌，放在自己的停車格內，這樣的行為是否會構成傷害罪呢？

（資料照，翻攝自網路）

檢察官認為……

起訴書指出，賓士車主明知SENTRA車主停放車輛後，需利用兩車之間的空間出入，若在兩車之間擺放銳器，極可能造成對方受傷，竟仍於今年3月11日傍晚5時許，將原本擺設在車位上的3個「請勿停車」告示牌各再加裝4排鐵釘，且緊靠鄰車格處，導致SENTRA車主返家停車下車時小腿遭鐵釘刺傷。高雄地檢署認定加裝鐵釘顯有使對方受傷的不確定故意，依傷害罪將賓士車主起訴。

一審法院認為……

在地狹人稠的台灣，停車空間都很狹小，停車後下車需要短暫經過他人的停車位，是必然會發生的，這樣經過他人車位的行為，對於車位所有人並沒有危害。另外，如果車位所有人真的想捍衛所有權，有其他替代手段，可以用其他不會傷害到別人的方法。

且本案被告也承認「碰到鐵釘當然會受傷，鐵釘是嚇阻作用」，據此一審法院認定，被告在裝鐵釘時，就已經可以預見臨位車主可能會受傷的結果，但會了嚇阻臨位車主，還是設置此鐵釘告示牌，讓傷害結果發生。被告對於臨位車主受傷的結果，顯然有發生也不違背他本意的，不確定故意。故高雄地方法院判決，被告有罪，拘役30日，得易科罰金。

二審法院認為……

臨位車主在另一側尚有空間，在下車時，也已經發現有告示牌存在，在這樣的狀況下，還堅持將車子緊鄰被告的車位停放，讓兩車車距過小，使自己有碰是到鐵釘的風險，實屬可疑。雖然臨位車主表示，他只是想遵守停車格的界線，不願越界。但經過法院調查發現，臨位車主因位在自己車位前停放機車及腳踏車，有越界的狀況，由此可見，臨位車主的日常停車習慣，並未緊守車位界限。

且一般人在看到有危險時，要經過應該會更小心，在這樣的情況下仍造成擦傷，法院認為違背常理。臨位車主在知道有危險後，卻還是以身試險，這樣的行為不能歸責給被告。另外，針對「左小腿擦傷」從診斷證明上，並沒辦法判斷是否為鐵釘所造成。臨位車主所提出的受傷照片，也是經過紗布包紮，無從判斷比對傷勢。對於臨位車主的擦傷，是否為鐵釘所致，法院存有合理的懷疑。據此，高雄高分院判決被告「無罪」！

與機車後把手黏圖釘案有些不同

看到本案的案例，是不是會想到之前機車後把手黏圖釘的案子有點相似。但這兩個案子其實有些不同，機車後把手的圖釘是隱藏在手把下，並不像本案一樣顯而易見，在這樣的狀況下，就沒有本案明知有危險卻以身試險的考量。

另外，本案會無罪很大的一個理由在於，無法證明小腿的擦傷是否為鐵釘所致，法院基於無罪推定原則，在無法得到百分之百的確信下，本來就該判決被告無罪。所以還是建議大家，盡量不要以身試法，即便本案無罪定讞，也不代表與本案所有相似的情況都會無罪喔！

本文經授權轉載自法操：【捍衛所有權】可以將插滿「鐵釘」的告示牌放在停車格內嗎？