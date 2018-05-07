自由開講》打人喊救命的正是這些統派小人？！

◎陳振

「挺管」團體4日在台大校園舉辦遊行及晚會，繫黃絲帶、大聲疾呼校園民主，但「反管」的台大大四學生潘儒鋒卻稱遭挺管民眾打傷，造成胸口挫傷、腳踝扭傷，憤而到派出所提告。

警方通知涉嫌打人的前駐韓外交官劉順達到案說明，他供稱：「我是路過，看到年輕人跟老人在衝突，才上前拉開潘姓學生。」統媒還說台大生（潘儒鋒）早在臉書上透露「演戲」預謀，還懷疑人家可能收受好處。可說是「做賊的喊捉賊」，統派人士的德行大抵如此。

反管的台大潘姓學生（白衣男）遭挺管民眾（劉順達）抓住衣領，雙方發生衝突。（資料照）

68歲的劉男受訪時聲稱，4日下午3點左右在台大散步時，發現前方鬧哄哄的，走近看見潘生正在與老人、婦女推來推去，並聽到繫黃絲帶的婦人說，「這是我們申請的場地，請學生離開」，潘姓學生等人則稱，「我是台大學生，我為什麼要離開」，雙方便發生衝突。劉男說，他自己並非台大畢業，雖從報紙新聞得知管中閔相關訊息，但沒有特別的立場，「我那天去散步，就有人發黃絲帶給我，我也就順手拿了，並不是支持管中閔的民眾。」可說是標準的「乞丐趕廟公」戲碼。

在鏡頭之前，劉男明明拉人家後衣領，讓人家無法呼吸而用手想鬆綁衣領，統派媒就說人家是「自導自演」，不斷在媒體放送特寫，故意汙衊與醜化學生，可說是居心狠毒，如同以前國府對待所有民主人士一樣。學生已經表明不挺綠也不挺藍，統媒就是不善罷甘休，只要非我族類，一律口誅筆伐。

前駐韓外交官劉順達喊冤並未毆打台大生，單純勸架想把學生拉開。（資料照）

管某事件讓大家看清楚，許多國立大學內部居高位的教職員，還是受黨國教育遺毒甚深，否則為何只容許挺管人士在校園抗議，而排斥反對的聲音？這些統派既得利益者的真面目，在此事件中暴露無遺。他們少數人把持大學權利，黨同伐異，對外偽造自己代表「全校」，對內則有如以前萬年國會的一言堂，只有自己的意見可以表達，而刻意壓制有意見者的聲音。

台大如果不希望教育部管，大可仿效美國，改成私立大學，自負盈虧，相信屆時就沒有人敢在外到處兼職兼課或擔任年收入上千萬的獨董。那時自己要怎麼自治，別人管不著，只是要小心自己隨時可能因教學不力而被「炒魷魚」。以目前國立大學許多不務正業的教授師資看，在私立大學被「炒魷魚」的機會應該很大。

台灣有一很不公平的現象是，有錢人家的子女大都能唸資源較好又便宜的國立大學，沒錢人家的子女大都只能唸較差又貴的私立大學，以致貧窮人家很難翻身。能進入國立大學的教授，也並非個個優秀，濫竽充數的人仍然為數不少。這些人待遇與福利均已經比私立大學老師優渥，居然還有餘力到處兼職兼課或當獨董撈更大！這些人大都身兼數職，居然還有能力做研究、寫論文，鬼才相信！無非是互相掛名A公帑居多。

總之，打人喊救命的正是這些統派小人。國立大學若要完全自治，理應改為私立學校，自負盈虧。多餘的教育經費則用在私立大學的學生身上，專門培養他們創業的本領或一技之長較有用。



前駐韓外交官劉順達臉書截圖:

劉順達說，他自己並非台大畢業，雖從報紙新聞得知管中閔相關訊息，但沒有特別的立場，「我那天去散步，就有人發黃絲帶給我，我也就順手拿了，並不是支持管中閔的民眾。」可說是標準的「乞丐趕廟公」戲碼。（劉順達臉書截圖）

（教師）

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