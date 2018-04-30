自由開講》台大與清大部分師生是非不明 可悲

展昭
教育部「拔管」效應擴大，學界風起雲湧發出怒吼。清華大學在日前校慶當天，發布〈清華宣言〉，抗議教育部荒腔走板的台大校長遴選案件，擔心這會是台灣墮落的開始。宣言也要求蔡英文總統，撤換教育部長，收回此次台大遴選事件的成命。
〈清華宣言〉回溯大學校園昔日遭受政治力介入的歷史，指出1991年清華校園曾發生驚動台灣社會的「獨台案」，清華大學歷史研究所碩士生廖偉程等五人，因閱讀史明的著作《台灣人四百年史》而遭逮捕，並擬以內亂罪判處唯一死刑。當時清華師生即使政治理念分歧，但仍群起抗議，全台灣大學與知識分子也聲援力挺，結果促成了知識界大團結，廢除吃人不吐骨頭的刑法一百條。
清華大學在日前校慶當天，發布〈清華宣言〉，抗議教育部荒腔走板的台大校長遴選案件，擔心這會是台灣墮落的開始。（資料照）
如今，清大師生居然敢以 1991年的「獨台案」 與「拔管」案相提並論，莫非神經錯亂？畢竟「獨台案」顯示國民黨的解嚴是假的，繼續壓迫台灣人自由與民主的呼聲才是真的，否則世上哪有民主國家，居然有箝制民眾思想的刑法一百條？無論是阿扁或小英執政，有壓制人民思想嗎？「拔管」純粹只是法律與法規問題，事涉候選人誠信譽與學倫，與思想犯有何關係？根本牛頭不對馬嘴。
其實 「獨台案」正反映出國民黨的惡質與虛偽，如同這次「管案」一樣，有其不可告人的一面，否則國民黨為何強烈支持管某，而國台辦居然也聲援？ 以清華師生之智慧，難道看不出來這可能是國共與不肖財團聯手的圖謀嗎？國民黨眼見政權難以挽回，只好從比較容易的大學校長下手，只是很可笑的是，要找也應該找好一點的人，怎麼會找一位心態高傲、學倫與誠信都不及格、也沒有半點政績的人出來角逐校長？例如他在馬總統任內，擔任經建會與國發會主委，經濟提升沒？年輕人收入增加沒？
據說台大也想搞一個所謂「五四」運動來聲援管某，又更可笑了。「五四」運動是為了抗議袁世凱賣國行為而激發學生的憤慨，如今可能賣國的又是誰？大家心知肚明，難道小英政府也會賣國嗎？小英政府為大家把關，免得大學被心術不正的人把持，浪費國家公帑事小，危及台灣大學與師生利益事大，為何台大師生也這麼笨，看不出其中玄機？部分台大與清大師生還綁黃絲帶聲援管某，不好笑嗎？其中有幾位前任校長，以前不是由國民黨中常會決定嗎？有何民主可言？
曾在台大任教的政論節目「政經看民視」主持人彭文正就痛批：「如果管爺還可以選台大校長...那請先把每個月7萬元的台大月退俸還給我」，他強調這不是什麼校園自治的問題，這是「校園黑幫」的幫派行為。他和管某最大的差別在於，管某當時的法律規定獨董屬於兼職需要核准，但他是主持節目，則無法律明文規範，他選擇離開，反之管案，台大行政單位則是一路護航到底，為何有雙重標準？
彭表示，兩件事相隔3年，執法的是同一群台大人事室的行政主管和「校方高層」，他認為結論是「黨國餘孽寄生在特定籍貫的高級台大教授身上，集體棲身在逸仙學會和台大校友總會裡，大玩綁椿的利益輸送。」沒錯，當年逼彭文正離開台大的，應該也是這些統派學者，否則為何有雙重標準？因為彭文正在節目中強烈批判國民黨，而管某不僅是國民黨員，也是大統派洪秀柱的堅強支持者。如今，這些統派學者為何不用同一標準檢視管某的兼職？對於台大所說研討會論文非正式論文，所以彼此抄襲沒關係，台大與清大部分「擁管」的師生，又能認同嗎？
台大與清華師生為何不抗議國民黨遲不將黨產歸還國家與人民？為何不抗議國民黨將以前一些白色恐怖違反人權的檔案滅跡？為何不抗議小英政府遲不拆除威權銅像並修改以黨歌冒充的國歌？比起管某的案子，這些事情應該更重要吧？否則師生每次於重要慶典是唱國民黨歌，對國民黨所認定的「國父」敬禮，對獨裁者充斥校園，視而不見，習以無常，甚至還吹捧，是否笑話？
（教師）
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