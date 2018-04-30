自由開講》台大與清大部分師生是非不明 可悲

展昭

教育部「拔管」效應擴大，學界風起雲湧發出怒吼。清華大學在日前 校慶當天，發布〈清華宣言〉，抗議教育部荒腔走板的台大校長遴選 案件，擔心這會是台灣墮落的開始。宣言也要求蔡英文總統，撤換教 育部長，收回此次台大遴選事件的成命。

〈清華宣言〉回溯大學校園昔日遭受政治力介入的歷史，指出199 1年清華校園曾發生驚動台灣社會的「獨台案」，清華大學歷史研究 所碩士生廖偉程等五人，因閱讀史明的著作《台灣人四百年史》而遭 逮捕，並擬以內亂罪判處唯一死刑。當時清華師生即使政治理念分歧 ，但仍群起抗議，全台灣大學與知識分子也聲援力挺，結果促成了知 識界大團結，廢除吃人不吐骨頭的刑法一百條。

清華大學在日前校慶當天，發布〈清華宣言〉，抗議教育部荒腔走板的台大校長遴選案件，擔心這會是台灣墮落的開始。（資料照）

如今，清大師生居然敢以 1991年的「獨台案」 與「拔管」案 相提並論，莫非神經錯亂？畢竟「獨台案」顯示國民黨的解嚴是假的 ，繼續壓迫台灣人自由與民主的呼聲才是真的，否則世上哪有民主國 家，居然有箝制民眾思想的刑法一百條？無論是阿扁或小英執政， 有壓制人民思想嗎？「拔管」純粹只是法律與法規問題， 事涉候選人誠信譽與學倫，與思想犯有何關係？根本牛頭不對馬嘴。

其實 「獨台案」正反映出國民黨的惡質與虛偽，如同這次「管案」 一樣，有其不可告人的一面，否則國民黨為何強烈支持管某，而國台 辦居然也聲援？ 以清華師生之智慧，難道看不出來這可能是國共與不肖財團聯手的圖 謀嗎？國民黨眼見政權難以挽回，只好從比較容易的大學校長下手， 只是很可笑的是，要找也應該找好一點的人，怎麼會找一位心態高傲 、學倫與誠信都不及格、也沒有半點政績的人出來角逐校長？例如他 在馬總統任內，擔任經建會與國發會主委，經濟提升沒？年輕人收入 增加沒？

據說台大也想搞一個所謂「五四」運動來聲援管某，又更可笑了。「 五四」運動是為了抗議袁世凱賣國行為而激發學生的憤慨，如今可能 賣國的又是誰？大家心知肚明，難道小英政府也會賣國嗎？小英政府 為大家把關，免得大學被心術不正的人把持，浪費國家公帑事小，危 及台灣大學與師生利益事大，為何台大師生也這麼笨，看不出其中玄 機？部分台大與清大師生還綁黃絲帶聲援管某，不好笑嗎？其中有幾 位前任校長，以前不是由國民黨中常會決定嗎？有何民主可言？

曾在台大任教的政論節目「政經看民視」主持人彭文正就痛批：「如 果管爺還可以選台大校長...那請先把每個月7萬元的台大月退俸 還給我」，他強調這不是什麼校園自治的問題，這是「校園黑幫」的 幫派行為。他和管某最大的差別在於，管某當時的法律規定獨董屬於 兼職需要核准，但他是主持節目，則無法律明文規範，他選擇離開， 反之管案，台大行政單位則是一路護航到底，為何有雙重標準？

彭表示，兩件事相隔3年，執法的是同一群台大人事室的行政主管和 「校方高層」，他認為結論是「黨國餘孽寄生在特定籍貫的高級台大 教授身上，集體棲身在逸仙學會和台大校友總會裡， 大玩綁椿的利益輸送。」沒錯，當年逼彭文正離開台大的， 應該也是這些統派學者，否則為何有雙重標準？因為彭文正在節目中 強烈批判國民黨，而管某不僅是國民黨員，也是大統派洪秀柱的堅強 支持者。如今，這些統派學者為何不用同一標準檢視管某的兼職？ 對於台大所說研討會論文非正式論文，所以彼此抄襲沒關係， 台大與清大部分「擁管」的師生，又能認同嗎？

台大與清華師生為何不抗議國民黨遲不將黨產歸還國家與人民？為何 不抗議國民黨將以前一些白色恐怖違反人權的檔案滅跡？為何不抗議 小英政府遲不拆除威權銅像並修改以黨歌冒充的國歌？比起管某的案 子，這些事情應該更重要吧？否則師生每次於重要慶典是唱國民黨歌 ，對國民黨所認定的「國父」敬禮，對獨裁者充斥校園，視而不見， 習以無常，甚至還吹捧，是否笑話？

（教師）

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