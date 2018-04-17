自由廣場》一個台大「劣等」校友的感想

◎ 彭明敏

戰後筆者曾與幾位從日本帝國大學回來的留學生，協助台大第二任的校長、理科出身的陸志鴻先生和其教務長（同樣理科出身），開始重建台大法學院，在傅斯年和錢思亮校長時，曾為台大學生、助教、教授、系主任，雖然被現台大當局視為「不名譽的劣等」校友，還是關心我母校之一。關於新校長之爭，似已進入鑽牛角尖之戰、解剖毛髮一類（hair splitting）之爭。

甚至中央研究院和台大當局也為護衛管中閔，對於引用學術論文的普遍原則，做無恥之曲解，不惜自辱。當事人管氏則依其驚人無比的堅強意志力，不現身、不說明、不解釋，偶爾興來則引用中國小說人物之言，以明心境，悲愴是悲愴矣，可惜牛頭不對馬嘴，不知得到多少同情。

社會上有無數職業和工作，找人都注重其教育、訓練、經驗、能力及業績，而較不注重其「道德素質」。惟有些職業，「道德素質」相當重要，如總統、總理、部長、牧師、法師、校長等，如果他們的「道德素質」有瑕疵，會阻礙其事務的順利進行，因為缺乏強力健全的「道德權威（Moral authority）」作為後盾。

如果有人對管氏過去的經歷提出質疑，等於射了一支矢箭入其身上，看起來射入他身上的矢箭似乎已經不少。想像一幅諷刺漫畫，台大校長辦公大桌後面排有一張大椅子要給校長坐，座椅前站著管氏想坐下，但因為他滿身插滿矢箭而不知如何坐上。

筆者與管氏全不認識亦無冤無仇，在路上碰到恐怕也不認得其人。聽說管氏拚命在運籌政治運作，這樣不好吧！為此我們已經損失一位認真、正派、優秀的教育部長了。縱使管氏政治操縱成功，排除萬難，就任校長，那時其「道德權威」已經滿身瘡痍，真不知如何領導教授，面對學生，順利推行校務。

（作者為前總統府資政）