法操》副哨睡覺，正哨夠認真就好嗎？

由於，軍事基地這樣的管理模式，每一個環節都必須要確實執行，不容許任何一個環節出現紕漏，始能確保軍事基地的安全。因此，若是副哨在值勤時睡著，而僅正哨一人值勤，對於整個軍事基地的安全維護就會出現問題。

營區安全防護演練 （圖片取自青年日報，非當事人）

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，一名23歲現役軍人因在擔任副哨時睡覺，被移送地檢署偵辦。地檢署檢察官認為，雖然該名軍人確實在站哨時睡覺，但從現場監視錄影器影像來看，當時擔任「正哨」的人執勤認真，遇到車輛進出也有確實盤查，因此未達陸海空軍刑法第34條第1項「足以生軍事上之不利益」要件，並做出不起訴處分。

站哨睡覺是否「足生軍事上之不利益」？

軍事基地作為戰時人員休息及軍事攻擊準備等活動的據點，有必要就其出入嚴格管控。也因此，根據目前軍事基地作業的相關規範，每個出入口都必須要有衛兵站哨守備。

然而，由於衛兵的工作繁多，若是每個哨點只有1個衛兵駐守，無法同時執行盤查以及注意四周。因此一般軍事基地會依照人員多寡在各個哨點分配2名以上的衛兵，1名老鳥士兵擔任哨長負責進行盤查，及1名以上菜鳥士兵擔任正副哨負責持槍注意營區內外動態。而在這之上，還會再有1名安全士官於安官桌前，負責注意衛兵及營區整體狀況，以求能全面性地維護營區安全。

由於，軍事基地這樣的管理模式，每一個環節都必須要確實執行，不容許任何一個環節出現紕漏，始能確保軍事基地的安全。因此，若是副哨在值勤時睡著，而僅正哨一人值勤，對於整個軍事基地的安全維護就會出現問題。試想在哨長盤查過程中，有人試圖闖入或衝出營區，哨長孤身一人該如何處理？也因此，從這樣的觀點來看，任何一個衛哨勤務都應該嚴守職務，否則對營區安全都將造成危害。

然而，檢察官竟然認為副哨睡覺不足生軍事上之不利益！難道正哨副哨就看哪個先睡，先睡的沒事，另一個也睡著才足生軍事上之不利益嗎？所以檢察官在本案給予不起訴處分，明顯對於軍事基地管理的認知不足。

衛哨勤務是否使官兵過勞？

有趣的問題是，通常遇到這種案件，大家都會說官兵的不對，但卻沒有討論過官兵過勞的問題。

就目前的軍事基地狀況來看，一般大部隊的人力充足的話，輪衛哨對他們而言並不成問題；但若是在小單位，在人員不足、或假日留守的情況下，就有可能出現一天內執勤2到3次的狀況。

同時，由於衛哨必須24小時輪班，往往都有1群人必須於夜間執行衛哨勤務，雖然大多數的部隊都有補休規定，但是否確實落實也是個問題。縱使有確實落實，若是分配到像0507這種比別人早起但不能補休的衛哨；或者是像0406這種補休時間別人在操課，導致無法確實補休的衛哨，就有可能會睡眠不足。另外這種情時若是搭配上執勤人力不足的狀況，官兵過勞的情況也就更為明顯。如何才能改善這樣的問題，有必要就整體的軍事管理進行審視才能規劃了。

本文經授權轉載自法操：副哨睡覺，正哨夠認真就好嗎？