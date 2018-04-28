法操》警察杯杯要攔檢！可以拒檢嗎？

警察杯杯要攔檢！可以拒檢嗎？在這個案件中，法院及原告多次提及釋字535號解釋是否在本次案件中有適用，但究竟釋字535號解釋說了什麼呢？

警察臨檢 （圖片取自網路）

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，前民進黨主席施明德妻子陳嘉君，去年（2017年）初開車行經北市信義快速道路口遇警酒測攔查，其認為自己並未喝酒且警方進行無差別攔檢已經違反大法官在釋字535中的意旨，遂向警方出示事先印好的「本車拒違憲臨檢」紙牌，並表示拒絕臨檢後駛離。警方後以道路交通安全處罰條例第35條第4項規定開罰9萬元並吊銷駕照，陳女則據以提起訴訟。

釋字535號解釋說了什麼？

在這個案件中，法院及原告多次提及釋字535號解釋是否在本次案件中有適用，但究竟釋字535號解釋說了什麼呢？

大法官釋字第535號解釋的問題，主要是在處理是否可以以警察勤務條例實施臨檢。根據解釋文的意旨，當時警察勤務條例並沒有授權警察人員得不顧時間、地點及對象任意臨檢、取締或隨機檢查、盤查。且警察人員執行場所之臨檢勤務，應限於已發生危害或依客觀、合理判斷易生危害之處所、交通工具或公共場所為之，其中處所為私人居住之空間者，並應受住宅相同之保障。而立法者也以依據這樣的意旨，訂立了《警察職權行使法（下稱「警職法」）》作為回應，使執行臨檢法制化。

士林地院為什麼判決陳女勝訴？

本案在去年交通裁決所裁罰處分做成後，陳女便向士林地方法院提起行政訴訟。

士林地方法院認為，道路交通安全管理處罰條例（下稱「道交條例」）第35條第4項對拒絕酒測的施以處罰，係考量道路交通行車安全、保護大眾權益，目的尚屬正當，且手段上也沒有其他可以達成相同目的的更溫和手段，因此尚屬合憲。

然而法條合憲並非本案可以處罰的唯一要件。士林地方法院在此也引用了湯德宗大法官在釋字699號解釋中的意見書，說明對拒絕酒測者的處罰，必須建立在「合法酒測」這個大前提下，如果一開始的酒測就違法了，人民就沒有無端受酒測的義務。

而在本案中，士林地方法院認為，本件舉發機關員警於設有告示之執行酒測處所，攔停所有通過該處所之車輛，以觀察過濾駕駛人是否疑似酒後駕車，已經逾越警察職權行使法第8條第1項第3款之規定，而屬恣意對人民實施之違法臨檢，陳女自然可以拒絕酒測，遂判決陳女勝訴。

台北高等行政法院怎麼說？

針對士林地方法院的判決，交通裁決所便據以向台北高等行政法院（下稱「北高行」）提出上訴。

在判決書中，北高行雖也認同士林地院就法條是否有違憲的審查意見，但是認為應該將道交條例第35條第4項的「不依指示停車受檢」、與「拒絕接受酒精測試」做出區分。前者只要是經過臨檢地區而不停車受檢即可；而後者則必須警方對駕駛人有酒駕的懷疑。至於「拒絕進行酒精測試」中警察究竟可不可以進行「酒精測試」，則必須要實質審查是否已有警察職權行使法第8條第1項所謂的的「已發生危害」、或「依客觀合理判斷易生危害」的狀況。

另外，被高行認為陳女有沒有違反道交條例第35條第4項不依指示接受稽查的規定，必須要審查警察有沒有符合下列情狀：

1.是否依據警職法第6條第1項第6款及第2項的規定設置管制站？ 2.管制站的設立是否基於警察專業認知、有無違反比例原則？ 3.警察指示接受稽查的手段有沒有助於道交條例第35條第4項立法目的的達成？ 4.其執行的方式是否選擇對人民權益侵害最小的手段？是否與上開條文所欲達成目的之利益顯失均衡？

所以，在這次的案件中，北高行認為警察攔檢的目的是在以減縮車道的方式，藉以觀察是否有危害行車安全的情事。判斷後若認為沒喝酒，就會指揮迅速通過，而並非全面攔停，應屬於取締酒駕作業的「過濾」行為。其目的在於確保道路交通安全、以防止更大危害，而採最小侵害手段，尚符合比例原則。

從北高行的說明邏輯來看，我們可以推測北高行似乎認為，所謂「過濾」這個階段，應該是屬於「接受稽查」的一部分；而在接受稽查並認為有酒駕嫌疑後，才會進入「酒精測試」階段。

然而，北高行認為士林地院在本案中並未區分「不依指示停車接受稽查」；與「拒絕接受酒精測試之檢定」兩者的差別、亦未審查與道路交通管理處罰條例第35條第4項增訂的立法目的是否相符，而直接認為警察所實施的是違法攔檢，有判決適用法規不當及理由不備的情形，便廢棄原判決並發回士林地院。

警察究竟可不可以進行無差別攔檢

所以警察究竟可不可以實施無差別攔檢呢？《法操》認為，應該可以在某些狀況下，容許警方透過無差別攔檢的方式抓酒駕。但在遇到拒絕配合的情況，必須要符合北高行在判決的意旨，區分「不依指示停車受檢」與「拒絕接受酒測」、若是前者是否與道交條例第35條第4項的立法意旨（上述1-4點）相符才行，後者則須有「已發生危害」、或「依客觀合理判斷易生危害」。否則，民眾就可以依照釋字535號解釋的意旨，拒絕依指示停車受檢或是酒測。

簡單來說，在本案北高行是肯定警方過濾攔查的行為，所以民眾必須乖乖配合受檢。但若警方恣意毫無理由各處設攔查點，或是毫無根據的詢問每台車主年籍資料甚至要求酒測，民眾有權拒絕配合哦！

本文經授權轉載自法操：警察杯杯要攔檢！可以拒檢嗎？