法操》誤殺毒販到底要不要國賠？

公務員代表國家機關為了公益的目的行使公權力，在多數的情況下對人民是有利的。然而，若是公務員在行使公權力的過程中不小心造成人民的損害、或甚至利用其公權力故意侵害人民的權利時，人民又該如何對抗呢？為此，立法者制定了《國家賠償法》作為因應，讓民眾在遇到公權力的侵害時，能有請求填補損害的機會。

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，台中市警局霧峰分局員警3年前追捕洪姓毒販，因洪姓毒販開槍拒捕引發槍戰，其也在該次事件中中彈身亡，其家屬遂提起國賠訴訟，求償新台幣680萬元。新竹地方法院認為，當時狀況急迫，員警開槍射擊車輪制止洪男應有必要且未逾越必要程度；且即便訓練精良的員警，在當時的狀況下，也無法期待能分毫不差地擊中車輪。因此員警在執行職務、行駛公權力並無故意過失，不符合國賠要件，判決洪男家屬敗訴。

姓毒販前年三月開槍拒捕及倒車衝撞警方，被警方開槍擊斃，宏賢家屬提告國賠，新竹地院審理後判免賠。（資料照）

怎樣的狀況可以申請國賠？

公務員代表國家機關為了公益的目的行使公權力，在多數的情況下對人民是有利的。然而，若是公務員在行使公權力的過程中不小心造成人民的損害、或甚至利用其公權力故意侵害人民的權利時，人民又該如何對抗呢？為此，立法者制定了《國家賠償法》作為因應，讓民眾在遇到公權力的侵害時，能有請求填補損害的機會。

根據國家賠償法第2條第2項前段規定，若是人民要申請國家賠償，必須符合以下的條件：

1.侵害發生時公務員正在執行職務行使公權力 2.侵害的發生是因為公務員的故意或過失 3.公務員的行為侵害了人民的自由或其他權利

另外，除了公務員積極行使公權力造成人民侵害以外，若是公務員明明應該要行使公權力，但卻怠惰不行使時，對人民造成的侵害國家也必須負擔賠償責任。

舉例來說，若是今天有一名公務員A依法執行房屋拆除業務時，卻在執行過程中不慎造成數公尺外的房屋受損，或故意造成數公尺外的房屋受損。此時，由於該公務員執行職務行使公權力有故意或過失，受損害的屋主就可以依法向公務員所屬的機關請求損害賠償。

國家賠償是全民買單嗎？

每每新聞出現國家賠償案件時，新聞記者都會以「全民買單」這個聳動的標題來吸引觀眾。但事實上真的是全民買單嗎？

根據國家賠償法第2條第3項的規定，當公務員因故意或過失而使國家機關應負國家賠償責任時，該機關對於造成侵害的公務員有求償權。也就是說，以上面的例子為例，人民向A所屬的國家機關請求賠償後，A所屬的機關就可以依照上面的規定向A求償。

國賠法之所以這樣設計，是為了要避免人民直接向公務員請求損害，但公務員付不出來的情況。因此讓人民先向國家機關請求，再由國家機關向所屬的公務員追討。理論上而言，最終國家機關會從公務員手上拿回這筆賠償金，雖然國家也須承擔公務員付不出來的風險，但並不完全是新聞所說的「全民買單」。

新竹地院判決十分合理

回到本次的案件，根據法院判決書，法官認為：當警方實施逮捕行動時，洪姓毒販持散彈槍對警方發動攻擊，並企圖倒車衝撞員警。警方為了阻止其逃逸，對其所乘的汽車輪胎開槍，符合警械使用條例第4條第1項第3款及第5款所謂拒捕、及員警生命身體受強暴脅迫的情形，使用警械的原因合法。

另外，法院認為當時情況危急且狀況變化莫測，就算是訓練精良的警員，也不一定能保證精準無誤地射中汽車輪胎，因此在使用警械上並無故意或過失，自然不符合請求賠償的要件，駁回原告的請求。

針對本次的案件，《法操》認為這樣的判決在法理上值得肯定，也十分合情合理。同時，也希望在未來如有相類似案件中，其他法官也能從國賠法的要件深入分析，透過法院實務的實際運作更加確立警械使用的相關規範，才能使辛苦值勤的警員在面對可能需要用槍的狀況時，能更加地清楚判斷，如此一來才能確保警員和民眾雙方的安全。

本文經授權轉載自法操：誤殺毒販到底要不要國賠？