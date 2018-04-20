瞭望之窗》美中貿易戰對台灣的衝擊與因應之道

美、中、台三邊有著密切的供應鏈關係，當美國對中國十大戰略產業達1,300項產品加徵進口關稅，首當其衝的是的是中國輸往美國的產品可能面臨高關稅進而降低中國大陸產品在美國市場的競爭力。而台灣企業可能會間接受到波及。儘管評估美中貿易戰至目前公佈的資訊為止，對台灣經中國大陸間接轉出口的美國的影響出口並不大，但政府當務之急仍必須做幾件事。

托克維爾

美中貿易大戰如火如荼上演，川普政府祭出301條款，直搗「中國製造2025」十大戰略產業，指控中國竊取美國智慧財產、強迫美國企業技術轉移等不公平作為。北京則是鎖定川普支持者的鐵票選區，針對豬肉、汽車、化學、航太及黃豆、玉米、小麥、棉花等產業進行報復。 自認是談判專家的川普還加碼，要求美國貿易代表署（USTR）研析對中國大陸進一步課徵1,000億美元之關稅及研擬產品清單。中國國家主席習近平則選在「博鰲論壇」照本宣科地釋放口頭善意，宣布放寬市場准入、創造更有吸引力的投資環境、加強知識財產權保護和主動擴大進口，其中更明確提到降低汽車進口關稅。川普以略帶酸味的歡迎回應。

從更早川普針對中國輸美鋼鐵與鋁製品提高關稅，到最近拉高姿態、不惜以戰逼和的態勢，包括台灣在內的全球市場都繃緊神經，深怕被美中兩強的角力波及。

由於美、中、台三邊有著密切的供應鏈關係，中國與台灣分別是美國第1大與第11大貿易夥伴，中國與美國則分別是台灣的第一大與第二大貿易夥伴。因此，美國對中國十大戰略產業達1,300項產品加徵進口關稅，首當其衝的是的是中國輸往美國的產品可能面臨高關稅進而降低中國大陸產品在美國市場的競爭力。而台灣企業可能會間接受到波及，初步評估最有可能因此受到影響者有兩大類：一是台灣出口到中國大陸後加工轉出口到美國者，二是目前已在中國大陸設廠製造產品出口至美國的台商。但現階段究竟衝擊有多大，必須要看產品的類別而定，台灣必須謀定而後動，切勿慌了手腳。

美中貿易大戰如火如荼上演，川普政府祭出301條款，直搗「中國製造2025」十大戰略產業，指控中國竊取美國智慧財產、強迫美國企業技術轉移等不公平作為。（REUTERS）

經濟部次長龔明鑫日前也呼籲，目前美中貿易交手對台灣的直接衝擊不大，主要是目前公布清單中未列入手機、半導體及平板等台灣在中國生產且銷美產品中占最大宗的品項。但不排除若美國後續公布對1000億美元進口產品加徵關稅清單，極可能納入手機、平板及半導體，屆時影響會較大。又或者若中國產品銷美受阻，回流中國大陸或其他地區市場，則可能與台灣產品競爭，會有些間接影響。

若再細部進行分析，在機械類別中，美國對中國加徵關稅的產品主要為鍋爐、引擎、產業用機械、工具機及零件、硬碟機、塑膠射出機。另在電機類別中，主要產品為發電機、馬達、電視機、自動斷路氣、電子零件（不包含手機及積體電路）。相較於台灣出口到中國大陸的中間產品有24.3%為積體電路，其他出口占比超過1%以上的機械與電機產品接為資通訊產品與電子零組件，目前皆不屬於美國對中國大陸加徵關稅的產品清單類別，因此評估美中貿易戰至目前公佈的資訊為止，對台灣經中國大陸間接轉出口的美國的影響出口並不大。

是以台灣政府當務之急必須做幾件事：

一、是完整清楚地向國內廠商說明美國採取貿易保護措施所涵蓋201條款、301條款、232條款的內容，課徵的對象與涵蓋範圍也不盡相同，目前美國的訊息仍不明朗，課稅標準未詳細說明，導致台灣業者資訊混亂，容易以訛傳訛，產生恐慌。因此有必要。

在機械類別中，美國對中國加徵關稅的產品主要為鍋爐、引擎、產業用機械、工具機及零件、硬碟機、塑膠射出機。（AFP）

二、 掌握台美企業在先進製造（智慧機械、電動車、物聯網）、新創科技及新型態的零售通路等方向合作的可能性與商機，特別是蔡英文政府「五加二」產業能夠結合的部份，找出台商赴美投資的機會。

三、 在川普強調「互惠對等」（Reciprocal）下，台灣對美國業者之行銷方向，可跳脫傳統之單向訴求「純出口」，轉而注入「技術」、「共享」等元素。台灣供應商零組件、機械設備及產品技術等可協助美商共同「研發、升級」其新開發產品或是既有產品。

四、 最後，誠如蔡英文日前所言，美中貿易戰證明台灣採取分散風險的「新南向政策」是正確的選擇。「新南向政策」雖然僅執行年餘，效果尚未全面顯現，但已略有成效。台灣政府相關單位透過在重點國家舉辦大型台灣形象展、推動與印度在電動車、石化園區、智慧城市合作，強化與越南、印尼電商平台的行銷網絡、媒合台灣在物聯網與人工智慧產業公司前進東協國家等方面，都有個別成功案例。甚至台灣與日本產業也能共同合作拓展在新南向地區的第三國市場。

五、 最後，當然是改善投資台灣環境、加強研發、提供足夠誘因吸引國內外人才，不要被中國的對台優惠措施所迷惑。這部份台灣行政院已經宣布將擴大研發與生產比重、全力加速內需投資、提高創新能量、多元布局。但方向雖具體，行動卻模糊。台灣部份廠商早已自力救濟，增加在中國以外國家廠房的生產能量來應急。台灣政府應該加化與相關業者的戰略對話，釐清個別產業可能的替代戰略，運用包括外貿協會等政府現有協助台商的機制，協助台灣企業開發新市場，同時獲得第三國原產地資格，再經由第三國出口美國，避開這波美中貿易大戰的炮火。

六、 更長遠地說，面對性喜交易的川普，台灣應思考何時在配套與國內溝通之下，開放美豬進口，解決與日本福島核災食品的爭議，如此才能具有足夠本錢的談判籌碼，來爭取台灣的經貿利多。